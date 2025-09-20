Opoziția din Estonia cere închiderea frontierei cu Rusia, după incidentul cu avioanele de vânătoare. Răspunsul guvernului

Avioane de vânătoare MiG-31 la o paradă la Moscova, în mai 2021. FOTO: Aarrows | Dreamstime.com

Urmas Reinsalu, președintele partidului Isamaa, a declarat că incidentul de vineri, când avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, arată de ce este necesar să fie închisă frontiera estică a țării, transmite televiziunea publică EER.

Vineri, trei aeronave de luptă MiG-31 ale Rusiei au pătruns în spațiul aerian eston, în zona Golfului Finlandei, și au survolat timp de 12 minute.

„Cred că este potrivit să răspundem la această activitate tot mai provocatoare a Rusiei prin închiderea frontierei de est. Situația de securitate devine în mod clar tensionată, inclusiv la frontiera de est, și cred că acesta este un răspuns relevant la comportamentul Rusiei”, a declarat Reinsalu pentru ERR.

„Trebuie să analizăm, de asemenea, care sunt opțiunile noastre, ce instrumente putem folosi pentru a condamna și a răspunde acțiunilor Rusiei. Și cred că acesta este un pas justificat”, a adăugat el.

Liderul formațiunii estone de opoziție a spus că pentru o eventuală închidere a frontierei de est trebuie consultați și vecinii sudici ai Estoniei, astfel încât acest pas să poată fi implementat în comun.

Ministrul de interne nu consideră adecvată măsura

Ministrul Igor Taro a spus că nu a fost discutată o eventuală închidere a frontierei terestre deocamdată, întrucât a fost vorba despre o încălcare a spațiului aerian, nu despre o provocare la sol. Prin urmare, consideră el, nu ar fi o ripostă adecvată.

„În ceea ce privește frontiera terestră, aceasta se bazează în continuare în principal pe evaluarea amenințărilor legate de ceea ce se întâmplă pe uscat, ceea ce se întâmplă la punctele de trecere a frontierei, ceea ce se întâmplă la frontiera noastră verde, zona lacului Peipsi. În prezent, nu există schimbări semnificative acolo. Dar discutăm și analizăm situația. Dacă simțim că trebuie făcut, se va face. În prezent, nu există o astfel de opinie în ceea ce privește frontiera terestră”, a declarat Taro.

El a numit apelurile lui Reinsalu o cascadorie politică.

Discuții în Consiliul Nord-Atlantic

După incidentul de vineri, autoritățile de la Tallinn au cerut activarea din Articolului 4 din Tratatul NATO de la Washington, care stabilește că „părțile se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți este amenințată”.

Este pentru a noua oară în istoria Alianței când este declanșat Articolul 4 din Tratatul de la Washington, însă a doua oară în mai puțin de 10 zile, potrivit The Guardian. Polonia a recurs la un gest similar pe 10 septembrie, când a reclamat că spațiul aerian național a fost încălcat de cel puțin 19 drone rusești.

Consiliul Nord-Atlantic se va întruni la începutul săptămânii viitoare pentru a discuta în detaliu despre încălcarea spațiul aerian eston de către Rusia, a anunțat purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, în urma solicitării făcute de partea estonă.

În această lună, o dronă a Rusiei Rusiei a încălcat și spațiul aerian al României.

În 13 septembrie, în zona localității Chilia Veche din Deltă, o dronă rusească a navigat timp de 50 de minute în spațiul aerian al României, părăsind apoi țara, sub monitorizarea avioanelor militare ale NATO.

