FOTO Orașul surpriză unde a fost ridicat unul dintre cele mai mari proiecte turistice. Atrage peste 4 milioane de vizitatori pe an

La marginea unui oraș cu puțin peste 500.000 de locuitori se ridică unul dintre cele mai ambițioase proiecte turistice din Asia Centrală. Existența sa a dus la o creștere cu 60% a numărului de turiști străini care vizitează acest loc.

Samarkand, un oraș in Uzbekistan, a devenit un punct de interes major pentru turiștii străini după construirea unui centru turistic. Silk Road Samarkand se întinde pe o suprafață de 260 de hectare și a fost numit „un oraș în interiorul unui oraș” – un loc în care istoria, cultura și luxul modern se întâlnesc, potrivit EuroNews.com.

Centrul turistic a fost ridicat pe ceea ce odinioară era o întindere de deșert care înconjura un canal olimpic de canotaj.

Un muzeu viu: „Orașul etern”

Inima complexului este Orașul etern, un parc etnic de 11 hectare proiectat de artistul uzbek Bobur Ismoilov. Aici, vizitatorii sunt transportați într-un trecut recreat cu grijă. Situl reflectă numeroasele straturi culturale care au modelat regiunea – de la influențele partice și elenistice până la tradițiile islamice.

Meșterii și artizanii lucrează în magazine deschise, amintind de bazarurile vechiului Samarkand și Bukhara. Vizitatorii pot degusta preparate culinare din diferite epoci și colțuri ale Uzbekistanului, în timp ce artiștii stradali dau viață folclorului.

„Era important să păstrăm autenticitatea culturală, oferind în același timp confort modern”, explică Zafar Butaev, CEO al Silk Road Samarkand. „Orașul etern prezintă moștenirea versatilă a secolelor trecute în toată splendoarea sa”, mai spune el.

Un record în Asia Centrală

Complexul Silk Road Samarkand este mai mult decât o vitrină culturală, scrie EuroNews.com. Opt hoteluri de lux oferă aproape 1.200 de camere, dintre care 14 suite prezidențiale – un record în Asia Centrală. Wellness Park se remarcă prin cele patru hoteluri specializate. Conceptul atrage recunoaștere internațională, turismul medical fiind acum un segment în creștere al atractivității acestui oraș din Uzbekistan.

În același timp, designul ecologic al stațiunii – peste 30.000 de copaci nou plantați, grădini amenajate și energie electrică produsă din surse solare – o poziționează ca un model de turism durabil în regiune.

Centrul de congrese adaugă o dimensiune diferită. Cu fațade panoramice din sticlă și tehnologie de ultimă generație, acesta a găzduit deja reuniuni prestigioase, de la reuniunea anuală a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare până la Adunarea Generală a Organizației Mondiale a Turismului a ONU.

Cu o capacitate de 3.000 de locuri în cele cinci săli ale sale, este unul dintre cele mai mari locuri de acest gen din Asia Centrală, iar recunoaștere sa a avut loc chiar pe scena mondială.

De la deschiderea sa în 2022, Silk Road Samarkand a acumulat numeroase premii: „Descoperirea anului”, „Brandul anului” și recunoaștere în cadrul Republican Medical Tourism Index.

Rolul său de gazdă a celei de-a 43-a Conferințe Generale UNESCO din 2025, prima dată când evenimentul va părăsi Parisul în patru decenii, subliniază statutul său global.

Cifrele sunt la fel de impresionante: peste 4 milioane de vizitatori pe an, 100 de evenimente majore din 2023 și o rată de creștere a turismului cu 60% a numărului de turiști străini care vizitează Samarkand.