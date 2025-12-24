VIDEO Ordine de evacuare la Los Angeles, unde va ploua torențial de Crăciun. Ce este „râul atmosferic” care lovește California

Mașini care circulă pe autostrada 101 în timpul unei ploi torențiale, California, SUA, pe 22 decembrie 2025. FOTO: Tayfun Coskun / AFP / Profimedia

Autoritățile din Los Angeles au emis ordine de evacuare marți, deoarece în statul american California sunt așteptate ploi torențiale, ceea ce a stârnit temeri privind inundații periculoase în Ajunul Crăciunului, informează AFP.

Un coridor masiv de precipitații, cunoscut sub numele de „râu atmosferic”, care transportă vapori de apă înmagazinați în tropice, urmează să lovească sudul Californiei până în weekend.

„Aceasta este o furtună de Crăciun foarte periculoasă”, a avertizat Serviciul Național de Meteorologie (NWS), adăugând că fenomenul ar putea aduce până la 25 de centimetri de ploaie în unele zone.

„Cele mai importante precipitații sunt așteptate miercuri în bazinul Los Angeles. Sunt posibile inundații bruște și inundații urbane, precum și alunecări de teren și căderi de pietre în munți”, a precizat NWS, potrivit Agerpres.

Evacuare rapidă

Confruntat cu aceste riscuri, șeriful din Los Angeles, Robert Luna, a anunțat că peste 100 de locuințe au primit ordine de evacuare și că vaste zone din orașul californian se află sub preavize de evacuare.

Locuitorii afectați de aceste preavize trebuie „să înceapă să se pregătească” pentru o evacuare rapidă, a îndemnat el.

Cartierele luxoase Pacific Palisades și Malibu, care au fost devastate de incendii puternice în urmă cu aproape un an, sunt sub vigilență sporită, deoarece ploile abundente așteptate ridică îngrijorări cu privire la alunecările de teren.

De asemenea, se așteaptă rafale puternice de vânt, ceea ce provoacă îngrijorări cu privire la pene de curent și blocaje rutiere în cazul în care cad copaci pe șosele.

În acest context, autoritățile meteorologice au îndemnat persoanele care călătoresc în perioada sărbătorilor să dea dovadă de „extremă prudență”.