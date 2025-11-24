Ordinea candidaților pe buletinele de vot la alegerile pentru Primăria Capitalei

Biroul Electoral Municipal a stabilit luni, 24 noiembrie, ordinea de înscriere pe buletinul de vot a celor 17 candidați la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie.

Ordinea lor pe buletinul de vot a fost stabilită prin tragere la sorți

Iată ordinea celor 17 candidați de pe buletinele de vot:

1. Cătălin Drulă – Uniunea Salvați România (USR)

2. Daniel Băluță – Partidul Social Democrat (PSD)

3. George Burcea – Partidul Oamenilor Tineri (POT)

4. Ciprian Ciucu – Partidul Național Liberal (PNL)

5. Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS)

6. Liviu Gheorghe Florea – Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache (PNȚMM)

7. Gheorghe Macovei – Partidul România Mare (PRM)

8. Oana Crețu – Partidul Social Democrat Unit (PSDU)

9. Mihai Lasca – Patrioții Poporului Român (PPR)

10. Rareș Lazăr – Partidul România în Acțiune (PRA)

11. Anca Alexandrescu – Alianța electorală „Dreptate pentru București”

12. Dan Trifu – candidat independent

13. Eugen Orlando Teodorovici – candidat independent

14. Gheorghe Nețoiu – candidat independent

15. Vlad Gheorghe – candidat independent

16. Angela Negrotă – candidat independent

17. Filip Titian – candidat independent







