Organizatorul marșului Colectiv reacționează după ce jandarmul care l-a amendat cu 3.000 de lei l-a acuzat de „sfidare”

Marian Radună, unul dintre organizatorii marșului Colectiv ce a avut loc joi seara, a venit cu explicații suplimentare după ce jandarmul care l-a amendat pentru „depășirea orei de comemorare” de către unii participanți l-a acuzat că a avut o atitudine sfidătoare față de organele legii.

Radună a fost amendat joi de Jandarmerie cu 3.000 de lei, după ce 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe au continuat să țină un moment de veghe până târziu în cursul serii.

Marian Radună afirmă, într-un mesaj publicat luni dimineața pe pagina sa de Facebook, că marșul a primit aprobare în prealabil pentru orele 17:30-20:00, „cu câteva acțiuni împărțite pe ore”, și că participanții vor merge pe trotuar sau partea carosabilă, în funcție de numărul lor.

„Am ajuns la timp la Universitate, unde am discutat cu comandantul acțiunii și cu cei de la Brigada Rutieră. Am agreat că, dacă suntem peste 300-400 de persoane, să mergem pe stradă, pentru că nu ne puteam înghesui pe trotuar. I-am rugat pe participanți să intre în zona evenimentului, tocmai pentru a ne organiza și pentru a nu-i încurca pe cei care se plimbau sau aveau alte treburi în zona Universității”.

Când spune organizatorul marșului Colectiv că a apărut neînțelegerea cu Jandarmeria

„La 19:05 s-a plecat în marș, iar în momentul când am ajuns pe Bulevardul I.C. Brătianu, colț cu Strada Doamnei, comandantul acțiunii a încercat să ne bage pe trotuar, lucru contestat de mine”, afirmă Marian Radună.

El spune că acela a fost punctul în care cei doi jandarmi și-au început acțiunea.

„Am avut câteva replici în contradictoriu fix pe PROTOCOL, pe care NU îl știau. Le-am spus că o să sun la superiori sau că blocăm strada. Am continuat marșul CONFORM TRASEULUI din PROTOCOL, ba chiar într-un ritm alert (Angi și alți participanți pot confirma) și am avut câteva interacțiuni cu domnul jandarm care m-a amendat ulterior, și chiar i-am spus în glumă că o să-l propun la prima pentru șeful de la ordine publică, pentru că era foarte violent verbal și foarte agitat (bănuiesc că asta este ‘sfidare’)”, povestește organizatorul marșului.

„Când am ajuns la Piața Bucur, evenimentul organizat de mine a luat sfârșit și eu m-am alăturat evenimentului organizat de Cristina, eveniment de COMEMORARE — deci eu nu mai eram, în acte, nicăieri. Timp de 3 ore a fost liniște, iar oamenii citeau poveștile tinerilor uciși în urma incendiului de la Colectiv, stăteau de vorbă și totul decurgea normal. La 23:00 mi-am luat la revedere de la organizatoare și am rămas la Colectiv pentru a muta tablourile în dreptul părculețului din Piața Bucur, pentru a debloca banda de circulație care fusese blocată tocmai din motive de siguranță, pentru că era trafic”, argumentează acesta.

Radună spune că era la mașină când 3 jandarmi au venit la el și i-au spus că activitatea s-a încheiat.

„Le-am mulțumit pentru colaborare și le-am spus să stea liniștiți, că mă ocup eu și îmi asum (camera era palmă). Mă ocup eu să mut lumânările, să securizez zona cu gardurile pe care le am, să mut tablourile. Le-am strâns mâna și ne-am văzut de ale noastre. După douăzeci și ceva de minute au revenit, cu camera pe mine, și mi-au spus că o să fiu sancționat pentru că, în calitate de organizator, NU AM RESPECTAT ORA DE DESFĂȘURARE!”, continuă mesajul.

„Am încercat să le explic că eu NU mai sunt organizator de la ora 20:00 și că este absurd. Am vrut să discut cu un superior, dar comandantul acțiunii se „pitise”. M-a bătut gândul să sun la alt superior și m-a oprit Răzvan, pentru că nu este normal să intervenim prin pile/cunoștințe. L-am așteptat pe domnul jandarm să vină cu procesul-verbal și mai departe știți ce s-a întâmplat”, afirmă Marian Radună.

Ce a spus jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv

Marian Radună și-a publicat mesajul după ce jandarmul în vârstă de 26 de ani care l-a amendat a afirmat într-un interviu acordat jurnalistului Claudiu Pândaru pentru site-ul Republica că în ultimele zile a devenit ținta amenințărilor și înjurăturilor. „Părinții mei sunt devastați, nici nu vă imaginați ce mesaje am primit. Pe soția mea au căutat-o la locul de muncă. Nu sunt bine”, a afirmat acesta.

„Să știți că mă bucur că pot să vorbesc și eu, regret mult ce s-a întâmplat, ar fi trebuit, poate, să aplic un avertisment verbal sau cel mult scris, datorită încărcăturii. Nu ne-am dat seama că putem crea această imagine”, a spus jandarmul în interviul publicat de Republica duminică dimineața. Cu toate acestea, el a lansat mai multe acuzații la adresa lui Marian Radună.

„Domnul Rădună ne-a sfidat tot drumul”, a spus jandarmul, adăugând că, odată ajunși în fața clubului Colectiv, Rădună „nu a permis altor persoane accesul, adică o persoană fizică nu a permis accesul altor persoane să depună o lumânare”.

„Un organizator, dacă nu dorește participarea altei persoane, ia legătura cu noi și ne spune. Și noi eram prinși între ciocan și nicovală. Între oamenii care așteptau să aprindă o lumânare, se rugau de noi să aprindă o lumânare, și domnul Rădună, care teoretic nu-i lăsa să intre. Și noi ne duceam la el și îl rugam frumos, și ne sfida”, a spus el.

Întrebat de jurnalistul Claudiu Pândaru de ce nu i-a lăsat pe oameni să intre, jandarmul a răspuns: „Erau suveraniști”. El a mai explicat că amenda a fost dată pentru că s-a depășit ora 23:00. „Dânsul (n.r. Rădună) a spus că își asumă”.

Marian Radună insistă că acțiunea Jandarmeriei a constituit un abuz

În mesajul său de luni dimineața, Radună adaugă mai multe lucruri:

Vineri am spus clar că este un exces de zel al unui jandarm și al șefului său direct;

Am lucrat foarte bine cu cei din conducerea Ministerului Afacerilor Interne, România;

Am lucrat foarte bine cu cei din Jandarmeria Română, fără ajutorul cărora evenimentele noastre poate nu ieșeau așa de bine (au fost și oameni pe care noi nu i-am văzut, care aveau alte gânduri la anumite evenimente, pe care Jandarmeria i-a extras din mulțime);

Am avut în permanență o poziție de calm și am rugat oamenii să NU se ia de familia acestui domn.

„În urma interviului luat de Claudiu, mulți au înțeles că EU, omul amendat, sunt de vină că jandarmul a acționat așa. Oameni buni, jandarmul, împreună cu șeful direct – șef care a citit procesul-verbal înainte de a mi-l aduce la cunoștință – au încălcat legea și au făcut un abuz, pentru că ei cred că pot”, mai spune acesta.

El laudă totodată drept un „gest de onoare” scuzele publice prezentate vineri de Alin Mastan, șeful Jandarmeriei Române, după amendarea sa.

Mesajul său poate fi citit integral pe pagina sa de Facebook.