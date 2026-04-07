Ovație în picioare în parlamentul Franței, după ce Emmanuel Macron a anunțat o veste bună din Iran

Președintele Emmanuel Macron a anunțat într-un mesaj pe care l-a publicat pe rețeaua „X” că, după ce Iranul i-a eliberat anterior pe cetățenii francezi Cécile Kohler și Jacques Paris, aceștia sunt acum în drum spre țara lor natală, „după trei ani și jumătate de detenție”, transmite Reuters.

Cei doi fuseseră reținuți de autoritățile iraniene în 2022, sub acuzația de spionaj, pe care Franța a considerat-o nefondată. Au fost eliberați din infama închisoare Evin în noiembrie și au stat de atunci la ambasada Franței de la Teheran.

Jean-Noel Barrot, ministrul francez de externe, a declarat marți că a vorbit cu cei doi.

„Mi-au împărtășit emoția și bucuria de a reveni în curând în țara lor și alături de cei dragi”, a spus el într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Ministerul său a precizat că Barrot a purtat discuții în weekend cu omologul său iranian, Abbas Araqchi.

Parlamentarii au salutat anunțul eliberării lor cu o ovație în picioare în Adunarea Națională a Franței.

Acord între Franța și Iran

Cei doi se numără printre zecile de cetățeni străini și persoane cu dublă cetățenie reținute în Iran în ultimii ani, adesea sub acuzații legate de spionaj.

IRNA, agenția oficială de presă a Iranului, a confirmat eliberarea cuplului, precizând că aceasta a avut loc în urma unei înțelegeri între Teheran și Paris. Ca parte a acordului, Franța urmează să o elibereze pe Mahdieh Esfandiari, o studentă iraniană care locuia în orașul Lyon.

Esfandiari a fost arestată anul trecut din cauza unor mesaje anti-Israel publicate pe rețelele sociale. IRNA susține de asemenea că înțelegerea prevede ca Franța să își retragă plângerea împotriva Iranului la Curtea Internațională de Justiție.

Președintele american Donald Trump a amenințat marți Iranul că „o întreagă civilizație va muri în această noapte” dacă Teheranul nu ajunge la un acord de ultim moment cu Statele Unite pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Joia trecută, o navă container aparținând grupului francez de transport maritim CMA CGM a traversat Strâmtoarea Ormuz, semn că Iranul ar putea să nu considere Franța o națiune ostilă.