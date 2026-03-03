[P] Ce trebuie să căutați într-un program de gestiune stocuri: caracteristici cheie și funcționalități

Un program de gestiune a stocurilor vă poate ajuta să țineți sub control marfa, banii blocați în stoc și acuratețea documentelor. Pentru o firmă mică, miza stă în simplitate și disciplină operațională. Pentru un business cu mai multe puncte de lucru, contează sincronizarea, trasabilitatea și integrarea cu restul sistemelor. Mai jos găsiți o metodă practică de evaluare, în pași, ca să comparați soluțiile pe criterii clare și să alegeți informat.

Verificați vizibilitatea stocului în timp real (pe locații și tipuri de articole)!

În majoritatea cazurilor, primul semn că un soft gestiune stocuri multi‑magazin vă ajută cu adevărat apare aici: vedeți stocul actualizat imediat după o vânzare, o recepție, un retur sau un transfer? În demo, rulați un flux simplu: recepționați 10 bucăți, vindeți 3, returnați 1 și mutați 2 în alt depozit. Urmăriți dacă sistemul recalculă stocul fără exporturi în Excel și fără „reîmprospătare” manuală.

Apoi testați stocul pe mai multe locații (depozit + magazin, sau două puncte de lucru). Pentru utilizare uzuală, veți dori și gestionarea variantelor (mărimi/culori), a unităților de măsură și a codurilor de bare. Dacă lucrați cu produse perisabile sau reglementate, cereți trasabilitate pe lot/serie și termen de valabilitate: introduceți două loturi la același produs și verificați dacă puteți urmări exact ce lot a plecat pe fiecare document.

Cereți trasabilitate completă pe documente (și audit ușor de urmărit)!

Un program bun leagă clar fiecare mișcare de stoc de un document: NIR (nota de recepție și constatare de diferențe), aviz, bon de consum, transfer, factură. În test, întrebați direct: „Pot să plec de la o factură și să văd din ce recepții s-a consumat marfa?” Acest tip de „drill-down” vă ajută la verificări interne și la inventarieri.

Uitați-vă și la jurnalul de modificări (audit trail): cine a operat documentul, când, ce a schimbat. Pentru rezultate stabile, căutați posibilitatea de a bloca perioadele închise (de exemplu, luna trecută), astfel încât echipa să nu modifice retroactiv date care ajung în contabilitate.

Testați integrarea cu facturarea și cerințele fiscale din România!

Integrarea cu facturarea și contabilitatea primară vă scutește de introducerea dublă a datelor. Într-un trial, creați un produs, faceți recepția, emiteți o factură și urmăriți trei lucruri: stocul se scade corect, prețul/TVA-ul rămân corecte, iar documentele se generează în formatul de care aveți nevoie.

Pentru România, verificați explicit suportul pentru e-Factura și e-Transport (unde se aplică), plus exporturi corecte pentru contabilitate. Dacă lucrați cu un contabil extern, cereți-i o listă scurtă cu rapoartele pe care le solicită lunar (fișe de magazie, rapoarte de intrări-ieșiri, stoc la dată) și validați că le scoateți rapid, fără prelucrări suplimentare.

Evaluați aprovizionarea pe bază de praguri și scenarii de reaprovizionare!

Un modul de aprovizionare util pornește de la reguli simple: stoc minim, stoc de siguranță și punct de reaprovizionare (pragul la care lansați comanda). În demo, setați un stoc minim de 5 bucăți și simulați vânzări până coborâți sub prag. Sistemul ar trebui să vă alerteze și, ideal, să vă propună o listă de aprovizionare.

Apoi testați două scenarii uzuale:

Creștere bruscă a vânzărilor: dublați vânzările pe o săptămână și verificați dacă rapoartele evidențiază riscul de ruptură de stoc.

dublați vânzările pe o săptămână și verificați dacă rapoartele evidențiază riscul de ruptură de stoc. Întârziere furnizor: măriți termenul de livrare și vedeți dacă aplicația vă ajută să ajustați cantitățile comandate.

Aceste practici se aliniază cu principiile din https://en.wikipedia.org/wiki/Inventory_management, dar partea importantă rămâne aplicarea lor în fluxul zilnic, fără calcule manuale.

Verificați rapoartele care contează în decizii (nu doar liste de stoc)!

Pentru utilizare uzuală, rapoartele trebuie să vă arate rapid ce se vinde, ce stă pe raft și unde blocați bani. Cereți în demo: raport cantitativ-valoric, rotația stocurilor, vechimea stocului și marja pe produs/categorie. Dacă un raport bun cere configurări complicate, echipa îl va evita în practică.

Rulați un exemplu concret: identificați 20 de produse cu rulaj mic și vechime mare și verificați dacă puteți lua o decizie pe loc (discount, bundle, delistare) pe baza datelor din aplicație. Exportul în Excel sau PDF ajută, dar încercați să vă bazați pe rapoarte direct în platformă, ca să reduceți pașii intermediari.

Măsurați ușurința de utilizare și drepturile de acces pe roluri!

Interfața și fluxurile zilnice influențează viteza de lucru și numărul de erori. Puneți o persoană care nu a mai folosit aplicația să facă trei operațiuni: recepție, inventar parțial și transfer între gestiuni. Dacă se blochează la pași de bază, veți plăti ulterior prin training prelungit și corecții.

Verificați și drepturile de acces: gestionar, vânzător, administrator, contabil. Un sistem matur vă lasă să limitați cine vede prețuri de achiziție, cine poate anula documente și cine poate modifica nomenclatorul.

Confirmați integrarea, scalarea, securitatea și conformitatea (cloud vs. on‑premise)!

Înainte să decideți, clarificați arhitectura: cloud (acces prin browser, actualizări automate) sau on‑premise (instalat local, control direct pe infrastructură). Cloud-ul simplifică mentenanța pentru multe firme, dar cere atenție la drepturi, backup și politici interne. On‑premise poate cere resurse IT dedicate și proceduri stricte de actualizare.

Pentru integrare, întrebați de API (interfață de programare) și exemple: conectare la magazin online, POS sau marketplace, sincronizare comenzi și stoc, import de produse. Cereți o dovadă practică: un export de stoc prin API sau un webhooks/raport programat, dacă furnizorul oferă. La securitate, bifați minim: criptare, backup automat, recuperare în caz de incident, loguri de acces și respectarea GDPR. Dacă raportați SAF‑T sau vă pregătiți pentru cerințe viitoare legate de stocuri, cereți planul de actualizări și modul de comunicare a schimbărilor.

Folosiți o metodă simplă de evaluare: faceți un checklist cu fluxurile reale (recepție, vânzare, retur, inventar, raportare), cereți un demo și apoi un trial. Rulați 1–2 săptămâni de date reale într-un pilot (proof of concept) și implicați contabilul sau un specialist IT pentru integrare și conformitate. Decideți pe baza rezultatelor din test, nu pe baza listelor de funcții.