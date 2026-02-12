[P] Colonoscopia: procedura care ne aduce cu un pas înaintea cancerului de colon

Colonoscopia: procedura care ne aduce cu un pas înaintea cancerului de colon | Sursa foto - Medicover

În ultimii ani s-a înregistrat un număr tot mai mare de cazuri de cancer colorectal la persoane tinere, cu vârste sub 50 de ani, ca urmare a stilului de viață modern. Astfel, colonoscopia este tot mai des aleasă ca metodă de depistare precoce a polipilor și a altor leziuni, înainte ca acestea să devină canceroase. De ce a devenit atât de importantă această investigație? În stadiul incipient, cancerul colorectal nu doare și nu are simptome evidente, iar colonoscopia oferă șansa de a descoperi și trata cancerul exact în această fază silențioasă, când intervenția este minimă, iar șansele de vindecare sunt maxime.

De ce aș avea nevoie de o colonoscopie?

Lipsa simptomelor, teama de durere, rușinea și uneori poveștile exagerate ori informațiile greșite fac această investigație simplă să fie amânată, chiar complet evitată, în ciuda beneficiilor sale:

Permite identificarea și eliminarea polipilor înainte ca aceștia să se transforme în tumori maligne

Prin biopsie sau polipectomie, multe probleme pot fi rezolvate pe loc, fără necesitatea unor intervenții chirurgicale clasice, mai costisitoare și dureroase din punctul de vedere al recuperării

Depistat la timp, cancerul colorectal prezintă o rată de supraviețuire de peste 90%

Un rezultat normal aduce cu sine liniște și siguranță pe termen lung, de până la 10 ani, în funcție de profilul de risc

“Spre deosebire de alte teste, colonoscopia oferă o vizibilitate directă și detaliată a întregului colon, iar tehnologiile moderne și analgezia elimină durerea și disconfortul, transformând procedura într-una ușor de tolerat”, explicã Dr. Ionuț Doraş, medic specialist Gastroentrologie si Hepatologie, Şef Secție Gastroenterologie Spitalul Medicover Pipera.

Când este recomandată colonoscopia?

Colonoscopia poate fi utilizată ca metodă de diagnostic la pacienții cu simptome de afecțiuni intestinale:

Dureri abdominale

Scaune cu sânge

Modificări ale frecvenței motilității intestinale (constipație care alternează cu episoade diareice)

Modificări ale aspectului și consistenței scaunelor.

Pe lângă scopul diagnostic la pacineții cu simptome, colonoscopia face parte și din testarea screening pentru cancerul colorectal pentru pacienții pe care nu îi supãrã nimic, dar au peste 50 de ani.

Cum te pregătești pentru colonoscopie?

Pregătirea colonului pentru procedură implică un regim alimentar și administrarea laxativelor osmotice pentru curățarea intestinului. Detalii specifice cu privire la regimul și laxativele administrate le veți primi imediat după programarea colonoscopiei.

În linii mari, dieta pre-colonoscopie presupune:

Cu cel puțin 3 zile înainte de investigație – evitarea consumului de leguminoase, semințe, în general materie vegetalã

Cu 2 zile înainte de procedură – menținerea unui regim sărac în fibre alimentare

În ziua dinaintea investigației – consumul exclusiv de lichide, apă, cafea, ceai, suc de mere și supe strecurate şi a soluției laxative pentru pregãtirea colonului.

Cu 4 ore înaintea procedurii întreruperea aportului lichidian.

Această pregătire este importantă, deoarece asigură buna desfășurare a procedurii, favorizând obținerea unor rezultate cât mai elocvente.

Alimente permise după colonoscopie

După efectuarea colonoscopiei, pacientului îi este permis să revină treptat la o alimentatie normalã fãrã abuzuri şi excese. Hidratarea este esențială și trebuie asigurată printr-un consum optim de apă, ceaiuri, suc de fructe și supe pentru compensarea pierderilor lichidiene de dinaintea investigației.

În cazul îndepărtării de polipi intestinali, mai ales dacă aceștia au fost mari, se recomandă uneori menținerea unei diete fără reziduuri, similară cu cea anterioară efectuării intervenției, încă câteva zile; aceasta, împreună cu golirea colonului care a avut loc în cursul pregătirii, poate produce un grad tranzitoriu de constipație, care însă este normală și uneori ajută la vindecare, menținând colonul „curat” o perioadă mai lungă de timp.

Confort și siguranță în timpul procedurii

Unul dintre cele mai mari mituri legate de colonoscopie este cel al durerii insuportabile. În realitate, majoritatea procedurilor actuale se desfășoară sub sedare (profundă sau ușoară), de obicei administrată de un medic anestezist, adică în condiții maxime de siguranță, ceea ce face ca experiența să fie lipsită de disconfort.

Prevenția înseamnă și control asupra viitorului tău. Colonoscopia asigură liniștea de a fi cu un pas înaintea cancerului.