[P] Cu noua gamă Cappuccino, NESCAFÉ lansează invitația de a spune DA pentru răsfăț și plăcerea de a savura o cafea

Nestlé România a anunțat recent lansarea unei noi game de mixuri de cafea în segmentul Cappuccino – NESCAFÉ Cappuccino – cu rețete noi, cu un nou design al ambalajului și o nouă campanie de comunicare, sub platforma strategică “Make your world”, ce pune accentul pe reinventarea plăcerii de a savura cafeaua și de a spune DA unui moment de răsfăț. Ramona Hărătău, Mixes Business Lead SEE, Nestlé explică miza și implicațiile acestei premiere.

Care sunt preferințele românilor, în materie de cafea?

Preferințele românilor în materie de cafea sunt influențate de mai mulți factori precum vârsta, stilul de viață, educația și veniturile. Rolul cafelei în viața consumatorului se transformă, se accentuează trecerea de la un obicei zilnic la o stare de spirit, iar legătura dintre tipul de cafea și consumator va deveni tot mai puternică. În plus, în ultimii ani se observă tendința de a rafina momentul de consum de cafea acasă.

Venind în întâmpinarea preferințelor consumatorilor, noua gamă NESCAFÉ Cappuccino oferă o experiență inovatoare, un amestec echilibrat între cafea, lapte și o spumă bogată, disponibilă în cele mai populare arome din segment (Clasic, Ciocolată, Vanilie), la care se adaugă aroma surprinzătoare de Irish, ca inovație în portofoliul NESCAFÉ, motivul perfect pentru răsfăț si relaxare în confortul și intimitatea casei.

Care este mesajul NESCAFÉ pentru fanii Cappuccino?

Ținând cont de evoluția pozitivă a mixurilor de cafea NESCAFÉ din ultimii doi ani, vedem potențialul de a dezvolta și reinventa categoria specialităților de cafea de tip cappuccino, prin lansarea unei noi game de cappuccino, cu rețete îmbunătățite, ca răspuns la cele mai recente tendințe și nevoi ale consumatorilor. Știm că iubitorii de cappuccino caută de fapt metode de a se răsfăța – fie pentru a se deconecta, fie pentru a socializa cu ceilalți, astfel că experiența gustului savuros și a varietății aromelor în alegere devine extrem de importantă.

NESCAFÉ îmbunătățește profilul băuturii, precum și experiența generală de a savura mixurile de cappuccino, ușor de preparat în confortul casei noastre. Cu noua campanie “Spune DA pentru Cappuccino”, ne propunem să arătăm consumatorilor că puterea de a spune nu într-o lume în schimbare rapidă, cu multe cerințe de la noi, lasă loc pentru un DA corect, pentru noi înșine. Sperăm că acest moment de răsfăț și grijă pe care consumatorii și-l oferă, alături de un cappuccino delicios, îi va ajuta să ia o decizie activă de a spune da la ceea ce contează cu adevărat pentru ei, creând un impact pozitiv de lungă durată în viețile lor.

Cum arată piața de cafea și segmentul mixurilor, ce preferă românii?

Piața de cafea din România este una destul de dezvoltată și matură, având o cultură puternică a cafenelelor, a cafelei de origine și, mai nou, a cafelei de specialitate, care este din ce în ce mai apreciată pe întreg spectrul consumului, de la strict beneficiul său funcțional, până la plăcere și răsfăț în numele gustului și aromei.

Conform unui studiu NielsenIQ [Project Cup Romania, 2024], răsfățul prin plăcerea gustului a devenit principalul motiv pentru care consumatorii români consumă cafea, căutând momente de delectare cu mici bucurii. Specialitățile de cafea de tip cappuccino reprezintă în esență o alegere delicioasă pentru astfel de momente de răsfăț personal și cifrele de piață vin să susțină acest lucru, evidențiind o evoluție pozitivă a segmentului: vânzările în valoare ale mixurilor de cappuccino, la nivel național, cresc cu +11% în 2024 comparativ cu 2023.

În ceea ce privește aromele preferate de români, cele mai vândute variante* în România în 2024 sunt: ciocolata (34% – incluzând și aroma de ciocolată albă), varianta de cappuccino clasic (31%) și pe locul trei vanilia (12%), urmate de alte tipuri de arome precum caramel, nuci sau irish. Dintre variantele aromatizate specifice, mixurile de cappuccino cu aromă irish au cea mai accelerată creștere (+7% în 2024 față de 2023), câștigând popularitate în rândul consumatorilor. (*Vânzări în porții, date NielsenIQ)