[P] Cum găsesc bucureștencele cele mai bune saloane din oraș?

În ziua de azi, bucureștencele sunt foarte interesate de saloanele de coafură și înfrumusețare care un rating ridicat. Ele doresc să descopere cele mai bune saloane de beauty din oraș și cele mai populare e-shop-uri unde să-și facă cumpărăturile online.

Saloanele de astăzi sunt înarmate cu echipamente moderne, produse de brand și cunoștințe avansate, astfel pot face minuni. Ele pot realiza visul unei femei de a fi mai frumoasă, de a avea o piele netedă, o coafură impecabilă și un chip vizibil întinerit.

Sandal Spa, Salon Rapunzel, Hair Touch și Plumeria SkinCare se află pe lista completă a saloanelor din București de pe Notino.ro. Ele pot opta pentru un tratament de o oră într-un salon din această listă sau pot face un cadou unei prietene cu un tratament relaxant pentru ten și corp. Saloanele spa și de îngrijire a părului au o selecție largă de tratamente de înfrumusețare, ce includ: masaj corporal, masaj facial, machiaj profesional, epilare, relaxare, coafare, aplicare de extensii și multe altele. Fiecare salon se angajează să ofere servicii de înaltă calitate cu personal calificat într-o atmosferă extrem de prietenoasă și o abordare profesională a clienților.

Sandal Spa este un salon modern din București, care oferă tratamente corporale și cosmetice, diverse tipuri de masaj la nivelul feței și corpului, machiaj pentru diverse ocazii, terapii cu uleiuri esențiale, promoții și oferte speciale pentru evenimente.

Bucureștencele apreciază foarte mult masajul corporal complet deoarece le elimină stresul, le oferă o relaxare profundă, le îmbunătățește fermitatea pielii și calitatea somnului. În timpul tratamentelor de la salon se folosește și aromaterapia cu uleiuri esențiale, astfel femeile se relaxează și mai bine, iar masajul le stimulează și imunitatea.

În acest an sunt în trend extensiile de păr care sunt o modalitate foarte populară de a transforma aspectul unei femei. La salonul Rapunzel specializat în schimbări spectaculoase de look se oferă servicii de înaltă calitate pentru păr, care includ și aplicarea extensiilor din păr 100% natural. La acest salon, mediul este elegant și primitor, iar serviciile sunt personalizate pentru fiecare clientă în parte. Se pune accent pe extinderea părului prin metode moderne de aplicare a extensiilor și prin combinarea șuvițelor de păr. Astfel de metode permit pieptănarea ușoară, rezultând un păr frumos, strălucilor și bogat, ca de păpușă.

Alegerea salonului de coafură potrivit este o decizie crucială pentru femeile care locuiesc în București. Hair Touch este un loc unde se aplică tendințele moderne de coafură și se oferă servicii de înaltă calitate. De asemenea, aici se fac tratamentele speciale pentru a rezolva problemele părului și scalpului, se oferă consultații și planuri de îngrijire personalizate.

La acest salon elegant din capitală orice femei poate alege pachetului de hairstyling perfect pentru ea, de la tuns și vopsit după cele mai noi tehnici, la stilizat. Ea va primi recomandări practice pentru a-și îngriji singură părul acasă și despre cele mai potrivite produse cosmetice de brand, care se vor potrivi nevoilor sale. În acest fel va înțelege ce anume afectează starea părului ei și ce trebuie să facă pentru a-și întări părul și a-și menține sănătatea scalpului. Aici bucureștencele găsesc cele mai bune extensii de păr Tape in, care oferă o podoabă capilară cu șuvițe lungi, frumoase și strălucitoare.

Plumeria SkinCare este o opțiune excelentă pentru femeile care adoră să aibă picioare netede și să beneficieze de tratamente de epilare completă. Acest răsfăț corporal cu o sesiune de epilare definitivă se face și la salonul Andrei, din București. Pentru tratament se folosește un aparat laser cu 4 lungimi de undă, ce oferă un tip de epilare aproape completă a părului. Tratamentul trebuie repetat la intervale adecvate, deci trebuie puțină răbdare și seriozitate. După doar câteva ședințe de epilare cu laser la acest salon, pielea va arăta superb, va fi netedă și frumoasă ani de zile. Scopul acestui tip de epilare este îndepărtarea permanentă a părului.

În aceste saloane din capitală, femeile se simt confortabil și, mai presus de toate, în siguranță. Venind aici, ele pot avea grijă de aspectul lor, se pot relaxa, primind ca bonus și un plus de energie. Prin urmare, dacă ești în căutarea unui salon de înfrumusețare bun în București, consultă ghidul de pe Notino.