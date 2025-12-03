[P] Cunoașteți celebrul scaun „tulip”?

A apărut în anii cincizeci la New York și, după cum sugerează și numele, designerul s-a inspirat din forma unui lalele. Scaunul tulip atemporal creat de Eero Saarinen se potrivește perfect atât la masa de dining, cât și într-un birou, fiind un exemplu clasic de design industrial reușit. Aflați cum a apărut, ce îl face special și de ce s-ar putea potrivi și în locuința dumneavoastră.

Cum a apărut scaunul tulip

Designerul Eero Saarinen s-a născut în 1920 și, încă de la doisprezece ani, a câștigat primul său concurs de design. Atunci a ilustrat pentru un ziar suedez o poveste, folosind doar chibrituri. Tatăl său era un arhitect renumit, iar mama sa o sculptoriță și croitoreasă pricepută. Așa că nu este deloc surprinzător că, adolescent fiind, Eero colabora deja cu tatăl său la proiecte de mobilier. În acea perioadă, familia locuia în Michigan, deoarece tatăl lui Eero era directorul prestigioasei academii de artă Cranbrook. Eero a studiat apoi la Paris, după care s-a întors în America și, la fel ca tatăl său, a predat la Cranbrook. Acolo s-a împrietenit cu designerii Florence Knoll și Charles Eames. În colaborare cu firma Knoll, a creat în 1956 scaunul tulip. Acesta a devenit cel mai cunoscut proiect al său și, din păcate, ultimul. Designerul a murit în 1961 din cauza unor complicații provocate de o tumoră cerebrală.

Ce îl face special

Scaunul tulip are mai multe particularități:

Construcția este formată dintr-o singură piesă, alcătuită dintr-un picior solid și un șezut cu spătar.

Piciorul amintește de o tulpină, iar șezutul cu spătarul seamănă cu o floare ce se deschide.

Inițial avea o bază rotativă, astfel încât putea fi mișcat ușor prin încăpere.

Pentru scaun au fost folosite întotdeauna materiale moderne, precum fibra de sticlă sau aluminiul.

Recunoașteți un original dacă priviți partea inferioară a șezutului – ar trebui să aibă logo-ul Knoll și semnătura lui Eero Saarinen.

Încă de la apariția sa, era considerat futurist și, datorită materialelor moderne, a primit porecla „Space Age” (era spațială).



Scaunul tulip în casele de astăzi



Deși a fost la vremea lui un obiect futurist, vârsta nu i se vede deloc. Este în continuare o piesă de mobilier atemporală și minimalistă, ușor de combinat. Originalul poate fi cumpărat și astăzi, iar structura este realizată dintr-un amestec de fibră de sticlă, plastic și aluminiu. Dacă aveți senzația că nu vi se potrivește varianta clasică cu un singur picior, există și alte opțiuni: de exemplu, un scaun cu șezut și spătar în formă de lalea, dar cu picioare aurii. Sau o versiune mai îndrăzneață, patchwork, colorată. Scaunele moderne preiau adesea doar unul sau două elemente din designurile iconice și le adaptează nevoilor actuale.

Cunoscut din televiziune și din casele unor celebrități

Nu este deloc surprinzător că acest scaun futurist a apărut, de-a lungul timpului, în numeroase filme și seriale. Evident, nu putea lipsi din Star Trek, unde forma sa completa perfect interioarele lumii îndepărtate a viitorului, în care călătoriile spațiale fac parte din rutina umană. Scaunul s-a regăsit și în filmul din seria Bond, Casino Royale, precum și în TheFabelmans, filmul parțial autobiografic al lui Steven Spielberg. Scaunul tulip a fost preferatul actriței Faye Dunaway, cunoscută din filmul Cartierul chinezesc. Acasă avea mai multe – la fel ca Pablo Picasso. Pictorul spaniol obișnuia să savureze adesea, în acest scaun, un pahar din băutura sa preferată: vinul roșu Rioja.