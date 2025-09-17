[P] Generația TikTok la interviu: Jooble dezvăluie cum schimbă noile generații regulile angajării

Află cum se prezintă generația TikTok la interviuri și de ce schimbă complet regulile jocului când vine vorba de căutarea unui job.

Când vine vorba de interviuri, regulile jocului nu mai arată deloc ca acum zece sau chiar cinci ani. Dacă înainte se punea accent pe costum, CV tipărit frumos și un aer sobru, acum lucrurile sunt mai colorate, mai directe și uneori chiar mai… imprevizibile. Noile generații, mai ales cei crescuți cu TikTok, tratează interviul altfel. Și asta se vede deja în felul în care caută locuri de muncă în România și în atitudinea cu care intră într-o discuție cu un angajator.

Un exemplu simplu: cineva din generația mai veche își pregătea răspunsuri lungi, aproape ca niște eseuri, la întrebările standard de tipul „Unde te vezi peste 5 ani?”, „Care sunt punctele tale forte?”. Generația TikTok nu are răbdare pentru povești plictisitoare. Ei vin cu replici scurte, directe, uneori chiar amuzante. Nu pentru că nu ar avea ce spune, ci pentru că au crescut într-o lume unde atenția se câștigă în primele secunde. Dacă un clip pe TikTok nu te prinde în 5 secunde, dai scroll. Ei aplică aceeași regulă și la interviu: dacă întrebarea e vagă sau pompoasă, răspunsul va fi scurt și la obiect.

Apoi, e partea vizuală. În trecut, era de neconceput să apari la interviu fără cămașă și pantofi eleganți. Acum, mulți vin îmbrăcați casual, poate cu un hanorac sau o ținută care pare scoasă direct dintr-un vlog. Și, surpriză, unii angajatori nu doar că acceptă asta, dar chiar o apreciază. De ce? Pentru că autenticitatea contează mai mult decât o imagine rigidă.

Sigur, există și partea care îi poate pune în dificultate. Generația TikTok e obișnuită să comunice rapid, prin mesaje scurte, reacții instant și glume interne. Când ajung într-un interviu unde cineva insistă pe formalități, se vede imediat o diferență de stil. E ca și cum ai pune un maratonist să joace șah; știe regulile, dar nu are răbdarea. Și asta nu înseamnă că nu sunt buni profesioniști, ci doar că felul lor de a se raporta la muncă și la procesul de recrutare e altul.

Un alt aspect interesant este relația lor cu tehnologia. Pentru ei, nu există diferență între „online” și „offline”. Dacă nu găsesc informații despre o companie pe internet sau nu există un minim de prezență digitală, devin sceptici. Înainte, oamenii mergeau la interviu și aflau totul acolo. Acum, dacă nu găsesc o urmă de brand pe social media sau pe Google, generația TikTok ridică din sprânceană și trece mai departe.

Și mai e ceva amuzant: întrebările. În timp ce generațiile trecute puneau la final două-trei întrebări formale de genul „Cum arată o zi obișnuită la acest job?”, noile generații pot întreba direct: „Câte zile libere aveți?” sau „Se poate lucra remote, da sau nu?”. Sună abrupt, dar ei preferă să știe din start, în loc să piardă vremea.

E de discutat și partea cu motivația. Dacă înainte un job stabil pe 10 ani era visul oricui, generația TikTok caută diversitate și flexibilitate. Pentru ei, loialitatea nu se măsoară în ani petrecuți la aceeași firmă, ci în experiențele acumulate. Unii stau un an într-o companie și apoi pleacă fără regrete dacă simt că nu mai au nimic de învățat. Angajatorii care înțeleg dinamica asta reușesc să îi atragă. Cei care nu, rămân cu impresia că „tinerii nu mai vor să muncească”.

Dar nu e chiar așa. Ei chiar vor să muncească, doar că au alte așteptări. Își doresc echilibru între viața personală și cea profesională, vor să fie ascultați și să simtă că munca lor contează. Poate că par pretențioși la prima vedere, însă în realitate pun pe masă lucruri pe care generațiile trecute le-au acceptat fără să comenteze.

Pe scurt, generația TikTok schimbă regulile jocului, indiferent dacă angajatorii sunt pregătiți sau nu. Cei care acceptă schimbarea câștigă o echipă plină de idei, creativitate și energie. Cei care rămân ancorați în tiparele vechi riscă să piardă oameni valoroși.

Interviurile nu vor mai fi niciodată ca odinioară. Poate că stilul lor direct și nefiltrat deranjează uneori, dar adevărul este că aduce și un suflu proaspăt. Și dacă stai să te gândești bine, s-ar putea ca asta să fie exact ce lipsea.