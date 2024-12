[P] Interviu exclusiv cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, reprezentant al Grupului S&D și negociator-șef al instituției pentru bugetul Uniunii Europene aferent anului 2025, a discutat despre prioritățile europene în domeniul educației, agenda pentru continuarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova și politicile anticorupție ale legislativului european.

Domnule Negrescu, începând din acest an sunteți vicepreședintele Parlamentului European responsabil cu politicile în materie de transparență și combaterea corupției. Care sunt prioritățile dumneavoastră referitoare la acest domeniu?

Eradicarea corupției din instituțiile europene reprezintă de ani buni o prioritate de prim rang pentru noi, socialiștii și democrații din Parlamentul European. După cum știți, cazul “Qatargate”, recenta anchetă care l-a vizat pe fostul comisar pentru justiție și alte scandaluri de notorietate din trecut au știrbit credibilitatea legislativului european și a Uniunii Europene în ansamblul său, motiv pentru care e necesar să avem o atitudine de toleranță zero împotriva corupției.

În acest sens, mă bucur că am negociat și convins colegii din legislativul european cu privire la crearea, pentru prima dată, a acestui portofolio de vicepreședinte al Parlamentului European dedicat politicilor în materie de transparență și luptei anti-corupție. Totodată, la propunerea mea, Biroul Parlamentului European a hotărât actualizarea mecanismelor de luptă anticorupție, inclusiv prin semnarea unui acord de colaborare cu Parchetul European, similar celui existent deja la nivelul Comisiei Europene, care va permite îmbunătățirea schimbului de informații dintre instituții și va facilita, totodată, desfășurarea investigării cazurilor de corupţie. Atitudinea mea vis-a-vis de întărirea mecanismelor de luptă împotriva corupției se reflectă și prin amendamentele, aprobate de Parlamentul European, prin care am obținut creșterea fondurilor europene pentru toate instrumentele europene de prevenție și combatere a fenomenului.

Cred că doar prin reforme serioase și concrete putem recâștiga încrederea cetățenilor în instituțiile Uniunii Europene și proteja implicit democrația europeană. Bineînțeles, foarte importantă este prevenția, din punctul meu de vedere, iar măsuri precum desfășurarea de programe educative și campanii de informare și conștientizare pot contribui la formarea unei culturi a integrității.

Ați fost una dintre cele mai consecvente voci din Parlamentul European în privința susținerii procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Când credeți că am putea avea un nou val de extindere a UE?

Vă spun cu toată sinceritatea: Republica Moldova are astăzi o șansă extraordinară. Există o perspectivă reală de extindere, în special pentru anumite state din Balcanii de Vest și, bineînțeles, ar fi ideal să ne asigurăm că Republica Moldova va prinde acest tren. Se vorbeşte tot mai mult despre anul 2030, ca termen, și trebuie să sprijinim autorităţile de la Chișinău care îşi propun să finalizeze negocierile de aderare până în anul 2028. Acest obiectiv depinde,evident, atât de contextul politic din Republica Moldova, cât și de influența anumitor curente politice la nivel european.

În calitate de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil pentru relația cu Republica Moldova reafirm sprijinul nostru pentru viitorul democratic, prosper și european al Republicii Moldova și totodată angajamentul de a susține agenda sa de reforme și integrare europeană. În această toamnă, am fost într-o vizită de lucru la Chișinău în această calitate, iar, recent, la Bruxelles, am avut oportunitatea de a discuta inclusiv cu președintele Maia Sandu, alături de liderul Grupului S&D și de ceilalți lideri ai grupurilor politice din Parlamentul European, și mărturisesc că nu am mai văzut demult o asemenea efervescență, la nivel european, pentru a sprijini un stat de o manieră atât de consistentă.

Recent, la nivelul Parlamentului European a fost adoptată o rezoluție prin care am solicitat Comisiei Europene să includă țara în Instrumentul de Asistență pentru Pre-Aderare și să prioritizeze finanțarea pentru țările candidate în următorul Cadru Financiar Multianual (2028-2034). Examinăm la ora actuală, în comisiile de specialitate ale instituției și propunerea Comisiei Europene privind Planul de creștere pentru Republica Moldova, în valoare de 1,8 miliarde de euro, susținut de un mecanism de reformă pentru perioada 2025-2027, care reprezintă cel mai substanțial pachet de sprijin financiar din partea Uniunii Europene de care a beneficiat de la obținerea independenței. În calitate de raportor alternativ al grupului social-democrat am propus în acest sens creșterea prefinanțării, alocarea mai multor granturi dar și susținerea proiectelor transfrontaliere prin intermediul acestui nou mecanism.

În ceea ce mă privește am continuat eforturile din mandatele precedente de europarlamentar și din perioada în care am fost ministru delegat pentru afaceri europene în cadrul Guvernului României. Am obținut sprijinul conducerii Parlamentului European pentru deschiderea unui birou de legătură al instituției în Republica Moldova. Se materializează astfel un proiect pe care îl susțin de mult timp, care va oferi o platformă de comunicare mai eficientă despre activitățile europene și le va arăta cetățenilor moldoveni că Parlamentul European le stă alături. Am pledat, totodată, pentru intensificarea cooperării dintre Parlamentul European și Parlamentul Republicii Moldova, cu implicarea Parlamentului României, pentru a permite transpunerea mai rapidă a legislației europene.

Nu în ultimul rând, mă bucur că am reușit să includem, în acordul privind bugetul Uniunii Europene pentru anul 2025, pe care l-am coordonat şi negociat în calitate de negociator-şef al Parlamentului European, un sprijin financiar suplimentar pentru Republica Moldova și dezvoltarea proiectelor de interconectare cu România.

Educația este un alt subiect important de pe agenda dumneavoastră, având în vedere că sunteți și cadru didactic. Ce acțiuni are în vedere Uniunea Europeană pentru a îmbunătăți nivelul de educație și formare al cetățenilor?

Este o întrebare foarte importantă. După cum știți, în conformitate cu principiul subsidiarității, responsabilitatea principală pentru politicile de educație și de formare profesională le revine statelor membre, Uniunea Europeană având mai degrabă un rol de coordonare.

Însă educația trebuie să devină o prioritate de prim rang la nivel european. Alături de colegii din Grupul S&D am considerat că educația și formarea sunt esențiale pentru promovarea incluziunii sociale, economice și culturale și ne pot ajuta să devenim cetățeni proactivi, responsabili, care pot lua decizii în cunoștință de cauză și pot participa în mod activ la viața democratică și socială a comunităților noastre. Încă din mandatul precedent am militat pentru adoptarea unui Plan European pentru Educație, propunere pe care am prezentat-o și în cadrul Conferinței privind Viitorul Europei și care sper să devină realitate în viitorul apropiat.

Totodată, am reușit să obțin alocarea a 10% din Planurile Naționale de Redresare și Reziliență pentru domeniul educației, ceea ce, pentru țara noastră înseamnă echivalentul a 3 miliarde de euro, bani care se regăsesc în școli modernizate și centre pentru învățământ dual. De asemenea, în mandatul precedent am inițiat un proiect pilot în valoare totală de 2,4 milioane de euro pentru finanțarea digitalizării școlilor din zonele izolate din Uniunea Europeană, de care au beneficiat peste 100 de școli din UE, inclusiv din România iar în acest an, în calitate de negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul Uniunii Europene aferent anului 2025, am obținut o creștere semnificativă pentru legendarul program Erasmus+ (422 milioane de euro).

Nu în ultimul rând, sunt mândru că am reușit să conving grupurile politice din legislativul european să aprobe crearea primului intergrup dedicat educației și competențelor din istoria Parlamentului European! Vreau să le mulțumesc și prin intermediul dumneavoastră celor circa 100 de eurodeputați care au susținut această inițiativă și sunt convins că împreună vom reuși să promovăm pe agenda europeană teme-cheie privind educația.

Cei care doresc să discute cu europarlamentarul Grupului S&D din Parlamentul European o pot face pe e-mail, utilizând adresa victor.negrescu-office@europarl.europa.eu.