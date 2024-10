[P] PSD pregătește reducerea taxării pe muncă. Bani mai mulți pentru angajați cu venituri medii și mici

PSD pregătește reducerea semnificativă a poverii fiscale pe salarii, pentru veniturile de până la 5.700 de lei. Măsura, care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie, ar putea aduce venituri de până la 2.400 de lei în plus anual. Mai mult, studenții care vor fi angajați vor fi scutiți de plata CASS de 10%, bani care se vor regăsi în venitul net.

În programul de guvernare al PSD sunt prevăzute mai multe măsuri fiscale prin care se reduce cu până la 5% povara fiscală pe salarii.

”E o abordare regresivă care constă în deduceri, nu doar pe impozitul pe venit, ci și pe contribuția pe asigurări asigurări sociale de sănătate. Există trei categorii de salariați care întră și acum în zona de deduceri: tinerii, persoanele care au în întreținere copii și persoanele care au peste 50 de ani. Venim cu o nouă deducere și pe contribuția la CASS tot pentru cele trei categorii”, a declarat fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, la Antena 3 CNN.

Deduceri în funcție de venituri și de numărul copiilor

Această reducere a taxelor pe muncă propusă de PSD se va aplica pentru toți salariații cu venitul de până în 5.700 de lei. O persoană care are un salariu de 5.000 de lei și nu are niciun copil în întreținere va avea parte de o deducere de 107 lei lunar, adică 1.284 de lei pe an, potrivit exemplelor prezentate de Adrian Câciu.

Un alt exemplu, prezentat de profit.ro, este pentru cei care sunt plătiți cu salariul minim și au 4 sau mai mulți copii în întreținere. Pentru aceștia impozitul pe venit este zero, dar vor plăti CAS și CASS (redus), iar povara fiscală scade de la 32,6% în prezent la 27,6%, adică un plus 184 lei net pe luna, 2.208 lei net anual.

Venituri lunare și cu 200 de lei mai mari

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a dat și câteva exemple. O persoană care este plătită cu salariu minim și are un copil în întreținere va beneficia de cele mai mari deduceri care vor putea ajunge la 2.400 de lei pe an, adică un venit mai mare cu 200 de lei lunar.

Calculele vor fi făcute pe baza unei grile, în funcție de nivelul salariului, dar și de numărul copiilor aflați în întreținere.

”E o grila de deduceri. E un algoritm se aplica rapid de orice contabil, nu e o procedură greoaie”, a mai spus Câciu, la Antena 3 CNN.

Studenții angajați, fără plata CASS

O altă măsură propusă de PSD se referă la studenții și masteranzii care sunt și angajați și care vor fi scutiți de plata CASS. Astfel, aceștia vor beneficia de un venit mai mare cu 10%.

Întrebat dacă românii cu salarii mari vor avea parte de taxe și impozite mai mari, așa cum s-a vehiculat în spațiul public, Adrian Câciu a negat.

”Nu se ia în calcul această abordare, mi se pare paradoxal ca sindicatele să își dorească salarii mai mici. PSD nu prea așa ceva”, a conchis Adrian Câciu, la Antena 3 CNN.

Articol susținut de PSD