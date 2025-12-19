[P] Superliga își alege liderul pentru pauza de iarnă: top 3 dueluri ale ultimei etape din 2025

Ultima rundă din an în Superliga ne propune un derby care se va disputa pe Arena Națională, între FCSB și Rapid. Cu o victorie, Rapid își va consolida poziția de lider al campionatului, în timp ce FCSB poate urca în play-off, dacă obține cele 3 puncte. În cazul în care va obține un alt rezultat, foarte probabil va fi detronată din fotoliul de lider. Celelalte partide se vor desfășura după următorul program:

Program Superliga 19-22 decembrie 2025

Vineri, 19 decembrie: FC Botoșani – CFR Cluj (20:00)

Sâmbătă, 20 decembrie: Metaloglobus – Unirea Slobozia (14:30) | Oțelul Galați – FC Argeș (17:00) | UTA Arad – Dinamo (20:00)

Duminică, 21 decembrie: Hermannstadt – Petrolul (14:00) | Universitatea Cluj – Farul Constanța (16:30) | FCSB – Rapid (20:00)

Luni, 22 decembrie: Universitatea Craiova – Csikszereda (20:00)

FC Botoșani – CFR Cluj: gazdele așteaptă pauza de iarnă pentru a-și reîncărca bateriile

FC Botoșani a fost lider al clasamentului timp de 7 etape în acest sezon. Acum ocupă ultima treaptă a podiumului, la egalitate de puncte cu a doua clasată și la un punct în spatele liderului. În această lună, a suferit o înfrângere în Cupa României, pe teren propriu, cu Hermannstadt și a înregistrat două remize albe în campionat. S-a întâmplat pe teren propriu împotriva liderului Rapid, respectiv în deplasare contra lui FC Argeș.

CFR Cluj ocupă locul 11. Nu poate coborî, indiferent de rezultatele din această etapă, deoarece diferența dintre ea și formația de pe locul 12 este de 4 puncte. Clujenii sunt neînvinși în luna decembrie: au înregistrat o remiză în Cupa României și au obținut 4 puncte în cele două etape de campionat.

Cotele 1×2 la pariuri sportive sunt foarte echilibrate, cu un ușor avantaj de partea oaspeților. În ultimele două întâlniri directe am asistat la remize cu goluri. Cota ca și acum să înscrie ambele echipe este 1.81.

Victorie FC Botoșani: 2.75

Egal: 3.30

Victorie CFR Cluj: 2.50

UTA Arad – Dinamo: al 4-lea meci la rând fără gol primit pentru dinamoviști?

Dinamoviștii se află pe poziția secundă, la un singur punct în spatele liderului. În mod teoretic, ar putea urca pe prima poziție chiar și cu o remiză în fața arădenilor. Echipa vine după 3 meciuri fără gol primit, interval în care a obținut două victorii și o remiză. UTA Arad ocupă poziția a opta, la un punct în spatele ocupantelor pozițiilor 6 și 7. A obținut 7 puncte din precedentele 3 etape, însă toate cele trei adversare se află în a doua jumătate a clasamentului.

În întâlnirea directă din tur s-a înregistrat o remiză cu două goluri. Și în ultima întâlnire directă cu UTA gazdă am avut parte de două goluri: atunci Dinamo s-a impus cu 2-0. Cota ca dinamoviștii să câștige și acum este 2.00. Ni se prezintă cota 1.72 pentru ca aici să se înscrie maxim două goluri.

Victorie UTA Arad: 4.00

Egal: 3.40

Victorie Dinamo: 2.00

FCSB – Rapid, duelul galeriilor

Derby-ul etapei în Superliga găsește cele două echipe la o diferență de 11 puncte. Rapid este lider, în vreme ce FCSB se află pe poziția a noua. În ceea ce privește forma de moment însă, FCSB este în avantaj: a obținut 4 victorii și 3 remize în ultimele 7 runde. În schimb, giuleștenii nu au reușit să marcheze în trei din precedentele 4 etape. Pe de altă parte, Rapid este neînvinsă în ultimele 5 întâlniri directe cu FCSB ca gazdă.

FCSB pornește favorită în această partidă, conform caselor online de pariuri. Are cota 2.10 la victorie. Cota care spune că nu vor marca ambele echipe este 2.03.

Victorie FCSB: 2.10

Egal: 3.30

Victorie Rapid: 3.20

Va reuși Rapid să câștige derby-ul cu FCSB și să se mențină pe primul loc? Indiferent de rezultatele acestei runde, ultimele 9 etape din sezonul regulat al Superligii vor fi „fierbinți”, chiar dacă temperatura de afară va fi scăzută. Prima etapă din 2026 va avea loc în perioada 16-19 ianuarie.

Cotele pot suferi modificări.