[P] Vladinsky marchează debutul lui 2026 prin prezențe-cheie în Asia și SUA

Un start de an într-o ligă globală

Debutul anului 2026 îl găsește pe Vladinsky într-un moment de consolidare internațională rar întâlnit pentru un artist est-european contemporan. Artistul va fi prezent la ART SG Singapore între 23 și 25 ianuarie, la Marina Bay Sands, alături de HOFA Gallery London, într-unul dintre cele mai influente târguri de artă din Asia și din întregul calendar global al pieței de artă.

Un istoric comercial deja validat

Prezența sa la această ediție marchează a doua participare consecutivă la ART SG, după ediția din ianuarie 2025, unde 10 lucrări semnate Vladinsky au fost plasate către colecționari internaționali prin intermediul HOFA. Acest istoric comercial transformă revenirea sa la Singapore din 2026 nu într-o simplă invitație, ci într-o continuare a unei relații deja validate de piață, într-o regiune care a devenit una dintre cele mai rapide zone de creștere pentru arta contemporană globală.

Validare publică într-un context muzeal

Vizibilitatea lui Vladinsky este deja confirmată oficial de organizatorii ART SG printr-o postare publicată pe contul @art.sg, unde The House of Fine Art (HOFA) este menționată ca galerie prezentând lucrări @ivladinsky într-un context curatoriat care include nume de referință precum Marina Abramović (prin Abramović Institute), Sasha Stiles, Kim Kangyong și alte figuri centrale ale artei contemporane. Apariția artistului român într-o astfel de selecție îl poziționează în mod clar în zona instituțională și de piață de cel mai înalt nivel.

UBS și miza capitalului cultural global

ART SG este parteneriat oficial cu UBS, una dintre cele mai importante instituții financiare din lume și cel mai mare manager de avere global, a cărei colecție de artă și rețea de colecționari joacă un rol major în arhitectura pieței internaționale. Faptul că Vladinsky este prezent într-un târg susținut de UBS înseamnă expunere directă către un ecosistem de colecționari high-net-worth, family offices și investitori culturali care influențează atât muzeele, cât și piața secundară globală.

Întâlniri care construiesc viitorul seriei

În timpul ART SG 2026, Vladinsky se va întâlni și cu colecționarul asiatic care și-a exprimat interesul major pentru seria „Trying to Find the One Who Has Stolen My Talent”, în urma lansării acesteia la expoziția „Afterimage” din noiembrie 2025, la Londra. Această întâlnire reprezintă o continuare directă a dialogului început în capitala britanică, confirmând felul în care lucrările sale generează relații de colecționare pe termen lung, nu simple tranzacții.

De la Singapore la Florida

Imediat după Asia, Vladinsky va traversa globul pentru a fi prezent la Art Palm Beach, în Florida, SUA, începând cu 28 ianuarie, conectând astfel două dintre cele mai importante piețe ale lumii, Asia și America de Nord, într-un singur arc de vizibilitate internațională.

Arta ca forță într-o lume fragmentată

Într-o lume marcată de tensiuni geopolitice și de un nou tip de „război rece” între blocuri economice și culturale, Vladinsky crede că arta rămâne una dintre puținele forțe capabile să creeze punți reale între oameni.

„Chiar și într-o lume fragmentată, cred că arta va triumfa. Odată cu ea va apărea o societate bazată pe valori mai complexe, pe empatie și pe capacitatea de a vedea dincolo de suprafață.”

Prezență instituțională în România: Rezidența 25 – Tescani

În paralel cu parcursul său internațional, Vladinsky este prezent și pe scena instituțională din România, fiind inclus în expoziția „Rezidența 25 – Tescani”, găzduită de Galeria Romană din București. Expoziția reunește artiști selectați în cadrul Taberei Internaționale de Creație de la Tescani și este curatoriată de Ovidiu Ungureanu, cu contribuții critice din partea Mariei Bilășevschi și eseuri semnate de Marius Manta.

Proiectul marchează 25 de ani de continuitate ai uneia dintre cele mai longevive rezidențe artistice din România și este însoțit de lansarea volumului „La Tescani. Lumina din umbra cuvintelor”, o mărturie vizuală și eseistică despre această comunitate creativă. Prezența lui Vladinsky în această selecție confirmă poziționarea sa nu doar în circuitul comercial internațional, ci și într-un context cultural și instituțional solid, ancorat în istoria recentă a artei românești.

Un început de an care trasează o direcție globală

Prin ART SG Singapore și Art Palm Beach, începutul lui 2026 devine pentru Vladinsky nu doar o prezență internațională, ci o declarație de poziționare globală: un artist european care activează simultan în cele mai dinamice centre de putere ale artei contemporane.