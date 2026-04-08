Pacienții vor să reclame neplata primei zile de concediu medical la CEDO: „Creează presiune asupra angajaților să meargă la muncă în stare de boală”

Pacienții cu afecțiuni cronice grave afectați de neplata primei zile de concediu medical, măsură intrată în vigoare la 1 februarie, spun că intenționează să inițieze demersuri la CEDO „pentru apărarea drepturilor lor fundamentale”. Într-o scrisoare deschisă, ei le cer președintelui și premierului, dar și Curții Constituționale, „să intervină pentru corectarea de urgență a acestei situații”.



ONG-urile care apără drepturile pacienților cu afecțiuni grave vorbesc, în scrisoare, despre „efecte profund nedrepte și discriminatorii” ale acestei măsuri, precum descurajarea pacienților să își mai ia concediu medical atunci când sunt bolnavi, lucru care „pune în pericol sănătatea publică”.



Măsura „creează presiune asupra angajaților de a merge la muncă în stare de boală, crescând riscurile de agravare a afecțiunilor și de răspândire a bolilor, și încalcă dreptul fundamental la sănătate și la protecție socială”, mai spun reprezentanții pacienților.



„Sănătatea nu poate fi tratată ca un privilegiu și nu poate fi condiționată de considerente financiare”, se arată în scrisoarea deschisă.



„Afectează direct viața și demnitatea pacienților”



Reprezentanții pacienților amintesc, de asemenea, că, în urma sesizării Avocatului Poporului privind neconstituționalitatea acestei prevederi, „Curtea Constituțională a fost chemată să analizeze impactul și legalitatea acestei măsuri. Cu toate acestea, au trecut peste 60 de zile fără un răspuns, timp în care consecințele negative asupra calității vieții pacienților continuă să se amplifice.”



„Lipsa unei decizii rapide din partea Curții Constituționale contribuie la perpetuarea unei situații care afectează direct viața și demnitatea pacienților din România”, arată aceștia.



Ei solicită Curții Constituționale urgenteze pronunțarea asupra acestei sesizări, iar președintelui României și Guvernului „să intervină pentru corectarea de urgență a acestei situații”.



„Așteptăm un răspuns public, prompt și responsabil din partea instituțiilor statului.”



În lipsa unor „măsuri imediate și a unei decizii clare”, reprezentanții pacienților spun că își rezervă dreptul de a iniția demersuri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), „pentru apărarea drepturilor fundamentale ale pacienților afectați de această ordonanță”, se mai spune în scrisoare.



Scrisoarea deschisă a fost semnată de 8 ONG-uri: Alianța Pacienților Cronici, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, Asociația Bolnavilor de Cancer si Hepatită Giurgiu, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice, Asociația Împreună Împotriva Obezității, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Cardiovasculare – Pro Cardio și Asociația Română de Oncologie “Sfânta Ana”.



„Mi se pare că se dorește ca lucrurile să rămână așa”

La începutul lunii februarie, când a intrat în vigoare măsura ca prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită, în urma scandalului public și a presiunii ONG-urilor pentru drepturile pacienților, Ministerul Sănătății a venit cu propunerea ca 5 categorii de bolnavi să fie scutite și să li se plătească prima zi a concediului medical.

Cele 5 categorii propuse pentru a fi exceptate erau:

pacienții internați în spital – spitalizare continuă și spitalizare de zi;

persoanele aflate în concediu de maternitate;

persoanele aflate în concediu de risc maternal;

persoanele aflate în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav;

pacienții incluși în programele naționale de sănătate (boli cronice).

Excepțiile au fost propuse într-un proiect de Ordonanță de Urgență publicat în transparență decizională de Ministerul Sănătății pe 6 februarie, dar măsura nu este aprobată, două luni mai târziu, scria HotNews la începutul acestei săptămâni.

Potrivit unui document obținut și consultat de HotNews, proiectul s-a blocat la Consiliul Economic și Social, în lipsa avizelor a trei membri ai Guvernului: vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și ministrul Justiției, Radu Marinescu.

„Mi se pare că se dorește ca lucrurile să rămână așa, ca această zi să rămână neplătită. Senzația mea este că asta s-a dorit”, a afirmat, într-un dialog cu HotNews, Radu Gănescu, președintele unuia dintre cele mai mari ONG-uri de pacienți din România și reprezentantul acestora în Consiliul Economic și Social.

Decizia ca prima zi a concediului medical să nu mai fie plătită pentru angajații din România a fost adoptată în ultima ședință de Guvern de anul trecut, pe 30 decembrie, prin Ordonanță de Urgență.



În primele zile ale lunii februarie, după ce măsura a intrat în vigoare, HotNews scria că ea îi lovește cel mai puternic pe pacienții cu afecțiuni cronice grave, care au nevoie de internări periodice, mulți dintre ei de spitalizare lunară.