Pădurari reținuți pentru tăieri ilegale de lemn. Angajați de la două ocoale silvice au falsificat datele introduse în aplicația SUMAL

Patru persoane au fost reţinute în urma unor percheziţii efectuate de poliţiştii din Moineşti într-un dosar privind comiterea mai multor infracţiuni în domeniul silvic, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Bacău, citat de Agerpres.

Cercetările vizează mai mulţi angajaţi de la două ocoale silvice şi o societate comercială specializată în exploatarea şi prelucrarea lemnului, care ar fi falsificat documente şi ar fi marcat ilegal mai mulţi arbori faţă de cei autorizaţi, creând un prejudiciu estimat la 21.800 de lei, fără TVA.

„Poliţiştii din Moineşti s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea de către mai mulţi angajaţi a două ocoale silvice şi o societate comercială specializată în exploatarea şi prelucrarea lemnului a infracţiunilor de abuz în serviciu, neglijenţă în serviciu, introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice în sistemul informaţional integrat pentru păduri rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecinţe juridice, fals intelectual, uz de fals, folosirea fără drept şi falsificarea dispozitivului specific de marcat, tăiere fără drept de arbori, furt de arbori şi favorizarea făptuitorului, creând un prejudiciu în valoare de 21.800 de lei, fără TVA”, se arată într-un comunicat de presă.

Faptele au fost comise în lunile februarie și martie, când pădurarii au marcat în plus, ilegal, încă 21 de arbori pentru tăiere, arbori cu o masă totală de 40 mc.

Totodată, persoanele bănuite ar fi creat şi introdus în aplicaţia informatică SUMAL 2.0 un proces-verbal de predare-primire spre exploatare a parchetului, document care ulterior ar fi fost tipărit şi semnat, deşi reflecta o situaţie contrară realităţii din teren, creând aparenţă de legalitate a exploatării în eventualitatea unui control, precum şi unor avize de însoţire a materialelor lemnoase.

În cursul zilei de miercuri, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, poliţiştii au pus în aplicare trei mandate de percheziţie domiciliară în comuna Asău, în urma cărora au fost ridicate mai multe obiecte şi înscrisuri. De asemenea, au fost emise mandate de aducere la poliţie pe numele a cinci persoane cu vârste cuprinse între 29 şi 50 de ani.

În baza probatoriului administrat, patru dintre acestea au fost reţinute pentru 24 de ore şi introduse în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Bacău. Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale.