Pakistanul anunţă un armistiţiu în conflictul cu Afganistanul

Pakistanul a anunţat miercuri un armistiţiu în conflictul cu Afganistanul, pe durata sărbătorii musulmane Eid al-Fitr, care marchează sfârşitul Ramadanului, informează AFP.

Ministrul pakistanez al Informaţiilor, Attaullah Tarar, a precizat că încetarea focului va fi în vigoare de joi până luni la miezul nopţii, conform orei locale.

Potrivit ministrului, acest armistițiu a fost acceptat la cererea unor ţări musulmane cu care Pakistanul are relaţii bune – Arabia Saudită, Qatar şi Turcia.

„Pakistanul face acest gest de bunăvoință din respect pentru normele islamice”, a spus ministrul citat, „dar în cazul unui atac transfrontalier sau cu drone, sau al oricărui alt incident terorist”, operațiunea militară „va fi reluată cu o intensitate sporită”.

Decizia Islamabadului vine la câteva zile după o lovitură asupra Kabul care a făcut sute de victime într-un spital pentru dependenți de droguri, cel mai sângeros atac de la începutul conflictului dintre cele două țări vecine.

Pakistan acuză autoritățile talibane din Afganistan că adăpostesc combatanți ai mișcării talibanilor pakistanezi (TTP), care au revendicat atacuri mortale pe teritoriul pakistanez, lucru pe care guvernul afgan îl neagă.

Actuala escaladare dintre cele două ţări s-a intensificat pe 22 februarie, când Pakistanul a lansat atacuri împotriva presupuselor baze insurgente de pe teritoriul afgan, acuzând din nou Kabulul că permite prezenţa grupurilor armate care operează împotriva statului pakistanez de cealaltă parte a frontierei.

Apoi, conflictul armat dintre cele două națiuni islamice s-a intensificat în timpul lunii sfinte a Ramadanului.