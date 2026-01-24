Palatul „blestemat și bântuit” din Veneția. Nouă dormitoare și șapte morți suspecte. Cum arată clădirea istorică scoasă la vânzare pentru 20 de milioane de euro

Palatele de pe malul drept, la capătul Canalului Mare, în prim-plan Palatul Dario și Palatul Barbaro Wolkoff, în Veneția, Italia. Sursă foto: Dreamstime.com

Un palat cu o istorie întunecată din Veneția, care datează din secolul al XV-lea, despre care se spune că este „blestemat și bântuit”, după o serie de crime, sinucideri și accidente misterioase, a fost scos la vânzare pentru 20 de milioane de euro, relatează The Guardian.

Cu nouă dormitoare, opt băi cu coloane, săli de recepție grandioase, o grădină, o rampă pentru bărci și o terasă pe acoperiș cu vedere panoramică asupra canalelor și cupolelor Veneției, palatul Dario este descris ca o bijuterie arhitecturală.

Dar are și un trecut întunecat care a alimentat secole de povești tulburătoare. O serie de decese bizare i-a determinat pe unii să creadă că această clădire este bântuită și aduce ghinion.

Ca’ Dario este unul dintre cele mai cunoscute palate din Veneția. Este construit în stilul tipic gotic italian, foarte răspândit în Veneția, dar fațada dinspre Marele Canal este renascentistă. Sursă foto: akg / viennaslide / Harald A. Jahn / akg-images / Profimedia

Bijuteria arthitectuală Ca ‘Dario, situată într-o poziție privilegiată pe malul Canalului Mare din Veneția, la doar câțiva pași de Colecția Peggy Guggenheim, stă goală de ani de zile, în ciuda faptul că fațada sa elegantă din perioada renascentistă venețiană timpurie este una dintre cele mai distinctive din oraș.

Palatul Dario, scos din nou la vânzare

Botezat după primul său proprietar, Giovanni Dario, un diplomat aclamat ca erou după ce a încheiat un tratat de pace cu Imperiul Otoman, de-a lungul secolelor palatul a fost reședința nobililor, comercianților și chiar a unor personalități ale muzicii rock britanice.

Nu este prima dată când se încearcă vânzarea clădirii. Iar posibilii cumpărători nu sunt neapărat speriați de prețul său, care se ridică, potrivit unor surse, la 20 de milioane de euro.

Agenții imobiliari s-au străduit să depășească reputația de „palat blestemat al Veneției”. Acum, proaspăt renovat, vânzarea Ca’ Dario a primit un nou impuls, provocarea fiind încredințată filialei din Veneția a Christie’s International Real Estate și Engel & Völkers.

Ce spun legendele despre palatul Dario

Christie’s descrie clădirea ca fiind o „bijuterie arhitecturală” cu arcade gotice, candelabre antice din Murano și o terasă, menționând în același timp că este localizată într-un cartier venețian „liniștit”, ferit de aglomerație.

Ceea ce nu se menționează în prezentare sunt poveștile tragice care au dus la formarea unor legende locale despre blestemul care planează asupra clădirii.

Potrivit legendelor, palatul este asociat cu cel puțin șapte decese, cel mai groaznic fiind cel din 1970, când proprietarul de atunci, contele Filippo Giordano delle Lanze, a fost ucis între zidurile sale de iubitul său, un marinar care a fugit la Londra și care a fost la rândul său ucis mai târziu.

Christopher „Kit” Lambert, pe atunci managerul formației The Who, a cumpărat proprietatea în anul următor. Deși susținea că nu era deranjat de presupusul blestem, se spune că le-a mărturisit prietenilor că dormea în altă parte pentru a scăpa de fantome.

Cu toate acestea, localnicii au dat vina pe blestem pentru dependența sa de droguri, pentru criza financiară care a urmat și pentru moartea sa la Londra în 1981, după ce a căzut pe scări.

În anii 1980, palatul a fost cumpărat de finanțistul italian Raul Gardini, care a fost implicat într-un scandal de corupție de mare amploare și s-a sinucis la Milano în 1993.

Posibilii cumpărători, descurajați de trecutul întunecat

Legendele fac aluzie și la faptul că palatul ar aduce ghinion celor care se apropie de el sau își petrec vacanța acolo. Mario Del Monaco, un tenor de operă, intenționa să cumpere proprietatea în 1964, dar s-a răzgândit după ce a fost implicat într-un grav accident de mașină în drum spre ea.

John Entwistle, basistul formației The Who, a murit în SUA în 2002, la o săptămână după ce o închiriase.

Ca’ Dario a fost în mare parte abandonat după aceea și, deși a atras interesul unor potențiali cumpărători îndrăgostiți de arhitectura sa, printre care s-ar fi numărat și Woody Allen, se spune că aceștia au fost descurajați de fantasmele care „bântuie” clădirea.

În 2006, palatul fost cumpărat de o firmă americană în numele actualului proprietar, a cărui identitate nu a fost făcută publică. Faptul că proprietatea a rămas goală de atunci nu a făcut decât să alimenteze zvonurile.

Arnaldo Fusello, director general la Christie’s în Veneția, a insistat că sunt povești ale locanicilor și a menționat „sutele” de oameni care, de-a lungul secolelor, au trăit până la o vârstă înaintată în palat, inclusiv Dario, care a murit din cauze naturale la vârsta de 80 de ani.

Davide Busato, istoric în Veneția, a spus că zvonurile au început în anii 1970, dar au luat amploare după sinuciderea lui Gardini.

Expertul spune că Veneția este plină de clădiri istorice în care au avut loc crime și sinucideri și în care astăzi funcționează hoteluri de lux.

Sursă foto: Dreamstime.com