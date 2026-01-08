Palatul prezidențial din Neptun, unde soții Ceaușescu fugeau vara și de unde conduceau țara.  Secretele faimoasei vile, dezvăluite de arhitectul care a proiectat-o

Cum a fost construit Palatul prezidențial din Neptun, pentru care soții Ceaușescu lăsau Bucureștiul vara. Secretele faimoasei Vile, dezvăluite de arhitectul care a proiectat-o. Sursa imaginii: Colecția arh. Solari, U.A.R. via b365.ro

În vara anului 1966, Nicolae Ceaușescu, soția sa și numeroasa lor suită, compusă din nomenclaturiști de vârf, se mutau la Neptun, într-un complex proaspăt construit, alcătuit din 7 vile de odihnă și agrement, simbol al puterii și al privilegiilor.

Practic, începea epoca în care, în anotimpul călduros, România socialistă era condusă de la malul Mării Negre.

Din toate cele 7 clădiri de protocol cu circuit închis, destinate demnitarilor comuniști, Vila „Nufărul” a fost construită, special pentru familia Ceaușescu, de Aron Solari Grimberg, arhitectul care a proiectat și Palatele din Primăverii și de la Snagov și a contribuit decisiv la edificarea Litoralului românesc – este artizanul stațiunilor Mamaia, Olimp și Neptun II, în mod special.

La Neptun, peste 100 de angajați îndeplineau dorințele estivale ale soților Ceaușescu. Se ocupau inclusiv de împrospătarea nisipului și de curățarea malului mării de alge și de scoici.

Dacă la Palatul din Primăverii, beneficiarii s-au implicat cu autoritate în proiectul de arhitectură, la Neptun, arhitectul Solari a avut mână liberă, “vremea fiind proastă și casa departe” de București.

