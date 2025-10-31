Până la 60% dintre banchizele din Antarctica riscă să devenă instabile în următoarele secole, arată un nou studiu

Creșterea temperaturilor oceanice riscă să provoace pierderea stabilității pe termen lung a aproximativ 60% dintre principalele banchize din Antarctica până în anul 2300, avertizează un nou studiu publicat în revista științifică Nature, citat vineri de agenția Xinhua. Acest lucru ar amplifica în mod semnificativ riscul creșterii nivelului mărilor la nivel global, notează Agerpres.

Banchizele sunt vaste extensii plutitoare ale calotei glaciare din Antarctica, care acționează ca bariere naturale, încetinind fluxul de gheață terestră în ocean. Când aceste platforme devin fragile sau se prăbușesc, se accelerează pierderea gheții de pe continent, unul dintre principalii factori ai creșterii nivelului mărilor.

Cercetătorii au evaluat stabilitatea banchizelor prin analizarea efectelor combinate ale topirii gheții în urma condițiilor atmosferice și oceanice. Fenomenul de pierdere a stabilității apare atunci când topirea și desprinderea aisbergurilor depășesc în mod constant reacumularea gheții de pe continent, ducând la o subțiere pe termen lung și la o vulnerabilitate din ce în ce mai mare la rupere.

În cazul unui scenariu cu niveluri ridicate de emisii, studiul a constatat că până la 38 dintre cele 64 de banchize principale ale Antarcticii ar putea deveni instabile până în anul 2300.

Cu toate acestea, majoritatea banchizelor ar rămâne intacte dacă încălzirea globală este limitată la sub 2 grade Celsius comparativ cu nivelurile din perioada preindustrială.

Dacă aceste banchize vulnerabile s-ar prăbuși, regiunile calotei glaciare pe care le protejează în prezent ar putea crește în cele din urmă nivelul mărilor cu până la 10 metri la nivel global, se arată în studiu.

Autorii au făcut apel la o reducere rapidă și susținută a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea protejării liniilor de coastă din lume. Totodată, ei au avertizat că, în pofida estimărilor făcute, unele banchize s-ar putea destabiliza mai devreme, sub presiunea combinată a creșterii temperaturilor și a slăbirii structurale.