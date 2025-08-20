Până și Rusia s-a săturat de unele produse chinezești. Avertismentul unui ministru de la Moscova

Premierul rus Mihail Mișustin, alături de ministrul industriei Anton Alihanov (stânga) și alți oficiali, în timpul unei vizite efectuate la Universitatea Tehnică de Stat din Moscova, FOTO: Dmitry Astakhov / AP / Profimedia

„Boom”-ul de care s-au bucurat relațiile comerciale dintre Rusia și China își pierde avântul, un înalt oficial de la Moscova avertizând că piețele țării sunt deja supraaprovizionate cu unele bunuri chinezești, relatează Business Insider.

„În anul curent, înregistrăm un anumit declin al comerțului reciproc”, a declarat marți Anton Alihanov, ministrul rus al industriei și comerțului, la un forum de afaceri.

„De asemenea, observăm o saturație treptată a pieței cu produse chinezești pe anumite segmente de piață, precum și procese economice interne atât în Rusia, cât și în China”, a mai afirmat acesta.

El a adăugat că sancțiunile și volatilitatea piețelor de mărfuri au afectat de asemenea fluxurile comerciale.

Comerțul dintre cele două țări a cunoscut o creștere explozivă după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022, întrucât China a umplut golul lăsat de brandurile occidentale, iar Moscova și-a redirecționat exporturile de energie spre est.

Valoarea schimburilor comerciale Rusia–China a crescut cu 29% în 2022 și cu 26% în 2023, atingând un record de 245 miliarde de dolari în 2024. Dar creșterea a încetinit la doar 2% anul trecut, iar în primele șapte luni din 2025 comerțul a scăzut cu aproximativ 8% față de anul precedent, până la 125,8 miliarde de dolari.

Companiile chineze au umplut golul lăsat pe piețele din Rusia

Alihanov a avertizat că ritmul rapid de creștere din anii trecuți este puțin probabil să revină. „Pe termen mediu, ar trebui să ne așteptăm la ritmuri de creștere mai moderate ale comerțului reciproc decât înainte”, a spus el.

Companiile chineze au dominat piețele de consum din Rusia, în special sectorul auto, unde au preluat rapid majoritatea vânzărilor de mașini noi după ieșirea firmelor occidentale.

Dar valul de importuri a generat și neliniște la Moscova. Anul acesta, Kremlinul a majorat taxele vamale pentru mașinile fabricate în China – o măsură care reflectă pași similari de protecționism comercial luați în SUA și Europa împotriva supracapacității chineze de producție.

Această măsură a încetinit deja fluxurile: exporturile tuturor bunurilor chinezești către Rusia au scăzut cu 8,4% în prima jumătate a anului 2025.

Alihanov a sugerat că viitoarea cooperare ar trebui să se concentreze mai puțin pe importurile pentru consum și mai mult pe investițiile industriale.

„Cred că, pe termen lung, cele mai reușite inițiative vor fi cele care implică investiții în producție comună, transfer de tehnologie și introducerea tehnologiilor avansate”, a spus el.

Rusia câștigă mai puțin din exporturile energetice către China

Dar nu doar comerțul de consum este sub presiune – și exporturile de energie ale Rusiei către China au fost afectate de scăderea prețurilor globale ale petrolului și de înăsprirea sancțiunilor americane asupra navelor petroliere care transportă țiței rusesc.

Această încetinire se resimte în întreaga economie, cu un PIB care a crescut cu doar 1,1% în al doilea trimestru – față de 1,4% în primul trimestru și mult sub nivelul de 4% înregistrat de Rusia anul trecut.

„Scăderea cererii chineze pentru materiile prime rusești – în special pentru țiței – a intensificat presiunea fiscală asupra Moscovei prin erodarea bazei de impozitare legate de exporturile de energie, un pilon esențial al veniturilor federale”, a scris săptămâna trecută Maciej Kalwasiński, cercetător polonez specializat în relațiile cu China.

Potrivit acestuia, contracția generală a comerțului bilateral dintre Rusia și China exercită un „impact negativ tangibil” asupra economiei ruse.

„Aceasta tensionează și mai mult capacitatea Rusiei de a susține cheltuielile de război, mai ales din moment ce ritmul de creștere economică al Rusiei a încetinit puternic de la începutul anului 2025”, a scris Kalwasiński.