VIDEO Panică, dar și ușurare. Care este atmosfera pe străzile din Teheran după atacuri

La scurt timp după atacurile israeliene și americane, în mediul online au apărut imagini care arată oameni din apropierea locurilor exploziilor alergând cuprinși de panică, în timp ce pe fundal se auzeau țipete și plânsete. Dar, potrivit BBC Persian, în același timp în țară există și un sentiment de ușurare, chiar de sărbătoare, printre cei care cred că sfârșitul regimului poate veni doar prin intervenție militară.

BBC a analizat numeroase clipuri video de pe rețelele de socializare pentru a vedea care este atmosfera în Iran. Într-un videoclip, o femeie vorbește cu o fericire evidentă, afirmând că reședința ayatollahului Khamenei a fost lovită. Un alt clip arată adolescenți la o școală dansând și scandând: „Îl iubesc pe Trump”.

De asemenea, CNN a prezentat imaginile din capitala iraniană cu mașini blocate pe străzile din Teheran, cu trafic intens pe principalele artere rutiere. Mulți din cei aproape 9 milioane de locuitori ai Teheranului au ales să plece de teama următoarelor atacuri.

De altfel, mulți oameni se așteptau la un posibil atac asupra Iranului având în vedere afirmațiile publice făcute de oficiali internaționali. De aseară, s-au format cozi lungi la benzinării, iar mulți locuitori ai capitalei au început să părăsească orașul spre nord, în apropierea Mării Caspice, pe care o consideră mai sigură.

„Era o zi normală”

Deoarece Iranul se află într-o situație de blocaj aproape total al internetului de la începutul atacurilor, BBC subliniază că a fost dificil să ia legătură cu localnici. Unele persoane au reușit să acceseze internetul pentru scurt timp folosind metode precum internetul prin satelit Starlink al SpaceX și rețelele private virtuale.

Astfel, BBC a reușit să contacteze o serie de personalități pro-regim care au vorbit despre situația din Teheran.

„Am auzit multe explozii. Locuiesc în centrul Teheranului”, a declarat unul dintre ei pentru BBC Newshour. „Era o zi normală până când Statele Unite și Israelul au început să atace orașul. Copiii noștri au plecat dimineață la școală. A trebuit să mergem să-i luăm.”

The aftermath of air strikes in Tehran could be seen on Saturday in videos sent to Iran International, after US and Israeli officials confirmed a joint air campaign was underway. pic.twitter.com/8sa745hmGn — Iran International English (@IranIntl_En) February 28, 2026

Un altul a declarat pentru programul BBC că a auzit avioane de vânătoare și două explozii dimineața devreme din biroul său din nordul orașului. Atmosfera era tensionată și se simțea un sentiment de război în aer, spune bărbatul

Un locuitor a declarat pentru BBC Persian prin Starlink că a văzut o prezență puternică a forțelor de securitate pe străzile care duceau la complexul Casei Conducerii, biroul liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei.

Footage circulating online appeared to show smoke rising in central Tehran after a reported strike near Iran’s Supreme Leader’s office complex. pic.twitter.com/f3ac9a0jOf — Iran International English (@IranIntl_En) February 28, 2026

„Dacă mor, nu uitați că și noi existăm”

Înainte de blocarea internetului, unele persoane au postat mesaje pe rețelele de socializare, în cazul în care ar fi fost ucise în atacurile aeriene.

„Dacă mor, nu uitați că și noi existăm – noi, cei care ne opunem oricărui atac militar, noi, cei care vom deveni doar un număr în rapoartele privind morții”, a scris un iranian pe rețelele de socializare. Altul a scris: „La naiba cu dictatura islamică care a provocat acest război. Am îndurat deja trei războaie”.

Unele postări evidențiază dificultățile de comunicare și teama pentru copiii prinși în conflict: „Internetul este aproape căzut… Dacă rețeaua va fi complet întreruptă, să știți că nu suntem soldați ai niciunui lider și nici victime colaterale”, a spus un alt utilizator.

„Suntem oameni și avem dreptul să trăim. Încercați să ne asigurați un viitor democratic, care să nu depindă de indivizi.”

Un alt utilizator a scris: „Promiteți-ne că, dacă ni se întâmplă ceva, veți avea grijă de copiii noștri și veți fi foarte, foarte buni cu ei. Spuneți-le că am făcut tot ce am putut – am participat la marșuri silențioase, am votat, am lucrat în ture multiple, am îndurat mari greutăți”.

Potrivit BBC Persian, mulți iranieni care au trăit ceea ce a fost descris ca una dintre cele mai sângeroase represiuni împotriva civililor din istoria modernă spun că acum salută schimbarea regimului – chiar dacă aceasta vine prin intervenție militară și uciderea unor înalți oficiali.