După ce ambasadorul SUA în Israel și-a sfătuit angajații să plece din țară, Marea Britanie își retrage acum personalul ambasadei din Iran / Și China și Franța își avertizează cetățenii

Guvernul britanic a decis să retragă personalul ambasadei sale din Teheran, invocând „informații privind riscurile regionale”. În vigoare este și o recomandare ca cetățenii britanici să evite orice călătorie în Iran, existând riscurile de arestare. Anunțul autorităților din Marea Britanie vine după ce dimineață ambasada Statelor Unite în Israel a recomandat angajaților să părăsească cât mai repede teritoriul israelian.

Informațiile vin în contextul unei masive grupări de forțe militare americane în regiune, iar cel mai mare portavion din lume, Gerald Ford, ar urma să ajungă în nordul Israelului vineri, după ce Donald Trump a amenințat în mai multe rânduri în ultimele luni că ar putea recurge la lovituri contra Iranului. De remarcat și că, potrivit reputatului cont de X OSINTdefender, ce urmărește informații din surse deschise, noaptea trecută mai multe avioane de realimentare în aer au plecat din SUA, ridicând totalul de astfel de cisterne aeriene de pe Aeroportul Ben Gurion la 14. Acestea pot servi ca sprijin pentru avansatele avioane de luptă F-22 Raptors care au fost trimise la baza aeriană israeliană Ovda.

„Din cauza informațiilor privind riscurile regionale și situația de securitate, personalul britanic a fost temporar retras din Iran. Ambasada noastră continuă să opereze de la distanță”, se spune într-un mesaj postat, vineri, pe site-ul guvernului britanic.

„Guvernul britanic nu va putea să vă ajute”

Totodată, Ministerul de Externe din Marea Britanie le recomandă cetățenilor britanici să evite orice călătorie în Iran.

„Dacă sunteți deja în Iran, fie ca rezident, fie ca vizitatori, evaluați cu grijă prezența dumneavoastră acolo și riscurile pe care vi le asumați rămânând în această țară. Cetățenii britanici sau cu dublă cetățenie, britanico-iraniană, prezintă un risc semnificativ de a fi arestați, interogați sau reținuți. Să ai un pașaport britanic sau legături cu Regatul Unit poate fi un motiv suficient pentru autoritățile iraniene de a vă reține”, precizează sursa citată.

În plus, guvernul de la Londra avertizează că sprijinul pe care-l poate acorda cetățenilor săi aflați în Iran este limitat. „În caz de urgență nu va fi posibilă asistența consulară față în față, iar guvernul britanic nu va putea să vă ajute dacă aveți probleme în Iran”, mai comunică guvernul de la Londra.

Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a trimis vineri dimineață un mail angajaților în care le recomanda să părăsească cât mai repede teritoriul israelian.

Cei care vor să plece „ar trebui să o facă ASTĂZI”, a scris Huckabee în emailul transmis la 10:24, ora locală. Potrivit NYT, el i-a îndemnat pe angajații ambasadei să-și găsească un zbor de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv către orice destinație pot face rezervare. Măsura ambasadei „va duce probabil la o cerere ridicată pentru bilete de avion astăzi”, a spus ambasadorul SUA în emailul citat.

China și Franța își avertizează cetățenii aflați în Israel

Și China a emis o avertizare pentru cetățenii săi aflați în Israel cerându-le să se pună la curent cu eventualele alerte emise de autoritățile israeliene, informează Xinhua, preluată de Agerpres.

„Cetăţenii chinezi din Israel sunt sfătuiţi să monitorizeze îndeaproape evoluţia situaţiei şi alertele de securitate emise de guvernul israelian (…) să-şi sporească măsurile de securitate şi de pregătire pentru situaţii de urgenţă, şi să evite călătoriile neesenţiale”, a relatat postul de televiziune public chinez CCTV, citând ambasada Chinei din Israel.

Ambasada a sfătuit, de asemenea, cetăţenii chinezi să se familiarizeze cu adăposturile antiaeriene şi cu rutele de evacuare din apropiere pentru a se pune în siguranţă.

De asemenea, Ministerul de Externe al Franței a reiterat recomandarea mai veche pentru cetățenii săi de a nu călători în Israel și în Cisiordania, nici măcar în scopuri turistice sau pentru vizite de familie, din cauza situației de securitate din Iran.

MAE francez recomandă cetățenilor care se află deja în Israel să fie vigilenți și prudenți, să se țină departe de manifestații și să identifice adăposturile cele mai apropiate.

Lui Trump i s-au prezentat joi opțiunile militare contra Iranului

Cel mai important comandant militar american din Orientul Mijlociu l-a informat joi pe președintele Trump cu privire la opțiunile de acțiune militară împotriva Iranului, potrivit unui oficial american și unei surse care știe despre întâlnire, a scris vineri dimineață Axios.

Aceasta a fost prima dată când comandantul Comandamentului Central al Armatei SUA, amiralul Brad Cooper, l-a informat pe Trump de la începutul crizei cu Iranul, în decembrie anul trecut. Șeful Statului Major Întrunit al SUA, generalul Dan Caine, a participat și el la informare, potrivit oficialului american.

Cooper și Caine i-au furnizat lui Trump opțiunile militare în timp ce la Geneva se încheia a treia rundă de negocieri nucleare între SUA și Iran.

Această întâlnire din Elveția a fost considerată de mulți membri ai administrației Trump drept ultima șansă pentru diplomație înainte ca Trump să decidă dacă va declanșa un război.

Un oficial american de rang înalt a declarat pentru Axios că negocierile au fost „pozitive”, dar nu a furnizat imediat detalii suplimentare.