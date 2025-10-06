Papa Leon anulează una dintre reformele lui Francisc și taie o putere cheie a Băncii Vaticanului

Papa Leon a anulat luni autoritatea exclusivă a Băncii Vaticanului asupra investițiilor deținute de cetatea-stat, inversând una dintre reformele financiare ale predecesorului său, Francisc, relatează Reuters.

Într-un decret scurt, Leon a declarat că Banca Vaticanului, cunoscută oficial sub numele de Institutul pentru Lucrări Religioase, nu va mai controla toate investițiile făcute de departamentele Vaticanului, așa cum dispusese Francisc în 2022.

Decizia le oferă departamentelor Vaticanului libertatea de a utiliza bănci străine.

Leon a anulat ordinul anterior al lui Francisc, dar a precizat că departamentele ar trebui să continue să folosească Banca Vaticanului „cu excepția cazului în care organele competente (…) consideră mai eficient sau mai convenabil să recurgă la intermediari financiari stabiliți în alte state”.

Reputația financiară a Vaticanului a fost pătată în ultimele decenii de lipsa de transparență și de cazuri de corupție, deturnare de fonduri și alte infracțiuni. Francisc, care a condus Biserica Catolică timp de 12 ani până la moartea sa în data de 21 aprilie a acestui an, a inițiat o serie de reforme pentru a remedia aceste probleme.

Decretul lui Leon revocă doar una dintre aceste reforme – cea care impunea ca toate investițiile să fie gestionate de Banca Vaticanului.

Unii oficiali s-au plâns încă din 2022 că măsura lui Francisc oferise băncii prea multă putere asupra celorlalte departamente ale Vaticanului, care nici măcar nu mai puteau deține investiții în bănci din Italia.

Noul decret impune ca departamentele Vaticanului să continue să respecte politicile de investiții ale Vaticanului, redactate de un comitet de supraveghere creat de Francisc în 2022.