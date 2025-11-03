Paradox în Neamț după inundații: Numărul caselor asigurate a scăzut. „E o situație inexplicabilă rațional” / Ce spun primarii comunelor afectate 

Afectat de inundații, în luna iulie, județul Neamț înregistrează o scădere a locuințelor asigurate împotriva unor astfel de dezastre, arată datele transmise, la cererea HotNews, de PAID România, societatea care emite aceste asigurări obligatorii. Asta deși, cei care au aceste polițe au primit despăgubiri considerabil mai mari decât cei fără, iar o astfel de asigurare costă 50 de lei sau 130 de lei pe an. Pentru a înțelege situația, HotNews a vorbit cu reprezentanții celor două comune din Neamț care au fost afectate de inundații. Cum văd aceștia lucrurile?

La sfârșitul lunii iulie, 506 de locuințe au fost inundate, în județele Suceava și Neamț. Dintre acestea, 373 nu aveau niciun fel de asigurare, iar pentru prima oară s–a ținut cont de acest aspect când au fost acordate sume de bani celor afectați.

De atunci, numărul locuințelor asigurate a crescut în Suceava, în timp ce a scăzut în Neamț.

JUDEȚ 30/06/2025 FOND locativ locuințe asigurate PAD GRAD cuprindere Neamț 232.833 39.776 17,08% Suceava 286.809 60.853 21,22% JUDEȚ 30/09/2025 FOND locativ locuințe asigurate PAD GRAD cuprindere Neamț 232.833 37.513 16,11% Suceava 286.809 61.089 21,30%

Stadiul locuințelor asigurate în iunie și septembrie 2025. Sursa datelor: PAID România

Mai exact, înainte de inundații, în Suceava, 21,22% dintre cele 286.809 de locuințe din județ erau asigurate obligatoriu cu polița PAD – adică 60.853 de locuințe.

În septembrie, numărul locuințelor asigurate a crescut cu 236, ajungând la 61.089, arată datele transmise, la cererea HotNews, de PAID România. Este o creștere ușoară, dar o creștere.

În Neamț, situația este complet diferită. Înainte de inundații, doar 17,08% dintre cele 232.833 de locuințe din fondul locativ aveau asigurarea obligatorie. Asta înseamna 39.776 de locuințe. Iar după inundații, numărul lor a scăzut cu aproape un procent – respectiv cu 2.263. La sfârșitul lunii septembrie, doar 37.513 de locuințe aveau asigurare (16.11%).

„O situație inexplicabilă rațional”

„Scăderea cuprinderii în asigurare într-un județ afectat de inundații este inexplicabilă rațional și arată cât de mare este nevoia de implicare a autorităților locale”, afirmă Cosmin Tudor, directorul general adjunct al PAID, într-un dialog cu HotNews.

Cosmin Tudor, director general adjunct PAID. Foto: Alex Tudor / Agerpres

Datele transmise de PAID sunt strict legate de locuințele asigurate prin contractul PAD, fără să fie incluse și informații despre posibilele asigurări facultative.

„Nu toată lumea înțelege riscul”

HotNews a încercat să găsească explicații pentru această situație la primăriile din comunele din Neamț afectate de dezastrul din iulie.

Edila comunei Borca, Alexandra Păștinaru-Niță, aleasă primar în octombrie anul trecut din partea PSD, s-a arătat surprinsă de situație și a vorbit despre mai mulți posibili factori.

„Nu știu dacă are neapărat legătură cu inundațiile. Oamenii sunt oricum reticenți, deși e obligația fiecăruia dintre noi să ne asigurăm locuința. Cred că din lipsa veniturilor este probabil scăderea. Eu știu ca și la Borca e o problema mare cu privire la asigurările obligatorii, că nu toată lumea înțelege riscul ăsta la care se expun în lipsa unor asigurări”, a declarat aceasta.

Ea a mai spus că a constatat, la inundațiile din iulie, „foarte puține dintre locuințele afectate aveau asigurare obligatorie”.

„Vă dați seama că pentru cei care au locuințe din chirpici și cei 50 de lei li se pare mult. Ori nu dau importanță. Mi-am propus ca ulterior evenimentelor din comuna să intervenim, să informăm și să le aducem la cunoștință de necesitatea acestei polițe. Cred că mulți dintre ei nici nu știu despre obligația lor”, a spus primărița.

Primăria care îi informează pe oameni despre asigurările obligatorii

În comuna Farcașa, primăria a publicat pe site și un avertisment tocmai legat de scăderea numărului de case asigurate în județ după inundații.

În acest avertisment, oamenii sunt informați și cum despăgubirile primite în urma inundațiilor diferă în funcție de polița PAD: „Proprietarii care aveau locuințele asigurate au beneficiat de despăbubiri cumulate, din partea PAID și a statului , care au acoperit peste 90% din valoarea pagubelor suferite, în timp ce pentru proprietarii neasigurați sprijinul acordat de la bugetul public a reprezentant cel mult 70% din cuantumul daunei”.

Avertismentul publicat de primăria Farcașa

În același avertisment, primăria amintește și de scăderea locuințelor asigurate, ceea ce „menține un nivel ridicat de vulnerabilitate pentru comunități și expune, în continuare, bugetele publice la presiuni greu de susținut în cazul unor dezastre naturale majore”.

De ce crede primăria că oamenii nu și-au făcut asigurările obligatorii

Într-un răspuns pentru HotNews, reprezentanții comunei enumeră trei posibile motive care au dus la această situație, inclusiv „creșterea costului de trai, care a făcut ca prioritatea pentru o parte din cetățeni să fie cheltuielile curente”.

„mulți proprietari nu conștientizează riscurile naturale (un dezastru natural este un eveniment rar și că lor nu li se poate întâmpla);

veniturile reduse limitează prioritățile, iar diferența dintre asigurarea obligatorie și cea facultativă este încă neclară pentru o parte dintre cetățeni (creșterea costurilor de trai a făcut ca prioritatea pentru o parte dintre cetățeni să fie cheltuielile curente, nu protecția locuinței);

încrederea oamenilor în sistemul de asigurări rămâne scăzută”

Totodată, reprezentanții primăriei Farcașa susțin că mulți oameni cred că „un eveniment similar nu se va repeta curând”,

„Oamenii consideră că răul a trecut. Astfel, interesul pentru asigurare a scăzut destul de rapid după ce situația s-a stabilizat. Încă un motiv ar fi chiar sprijinul financiar primit. Ajutoarele oferite de stat sau de autoritățile locale după inundații au creat impresia că pierderile vor fi acoperite oricum, fără asigurare”, au subliniat reprezentanții Primăriei Farcașa.

„Problema reală ține de lipsa culturii de asigurare”

În opinia acestora, „problema reală ține de lipsa culturii de asigurare și de nivelul redus de informare al populației”.

„Mulți oameni (proprietari) nici nu cunosc exact rolul PAID și beneficiile asigurării obligatorii. Este de luat în seamă și contextul economic – veniturile mici și cheltuielile mari au determinat amânarea plății polițelor”, mai transmit autoritățile locale din Farcașa.