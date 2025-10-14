Paradox: România stă pe un munte de bani europeni, dar încearcă să termine anul cu un deficit bugetar de 8,4%, spune ministrul Dragoș Pîslaru

România se află într-o situație absolut paradoxală, consideră ministrul proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. „A avut un deficit bugetar de 9,3 și încearcă să termine anul acesta cu 8,4, cumva cu resurse sau cu spațiu fiscal aproape inexistent. În același timp, stă pe un munte de bani europeni”, a declarat ministrul în cadrul unei conferințe organizate de CursdeGuvernare, potrivit Agerpres.

„În acest moment, în portofoliu pe care îl am doar eu, deci nu pun Agricultura și Dezvoltarea rurală, am 55 de miliarde de euro la dispoziție pentru a fi investiți în economia românească, dintre care o parte, cam 13 miliarde din cei 21,5 miliarde care vor rămâne în Planul Național de Redresare și Reziliență, sunt încă necheltuiți și trebuie cheltuiți până anul viitor, în 31 august”, a mai spus Pîslaru.

Ministrul precizează că „acest lucru ne arată, paradoxal, faptul că noi avem încă o abordare duală: bani europeni și banii naționali, gândiți în mod diferit”.

În perioada următoare, dacă lucrurile merg așa cum sunt planificate, România ar urma să absoarbă 13 miliarde de euro prin PNRR, la care se adaugă circa 5 miliarde de euro pe fondurile de coeziune, susține Pîslaru. „Cam aici ajungem anul acesta… Suntem la 4,6 – 4,7 miliarde pe Politica de Coeziune’.

Potrivit ministrului, dintr-un total de 31 de miliarde de euro nerambursabili la dispoziție, s-au cheltuit aproximativ 5,5 miliarde până acum, iar pe baza unor calcule matematice elementare, undeva spre 15 miliarde de euro ar trebui să poată fi absorbiți până la sfârșitul anului viitor.

‘Acest lucru ar însemna cam de două ori capacitatea maximă pe care a avut-o România vreodată de absorbție: 8,6 miliarde a fost în anul 2023, 8,3 miliarde în 2016. De fiecare dată la sfârșitul unei perioade de programare, când practic îngrămădeam toate lucrurile ca să ne iasă absorbția’, a precizat ministrul.

Fitch estimează un deficit 8,5% din PIB

Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings şi-a revizuit, recent, estimările privind evoluţia deficitului guvernamental al României, care ar urma să se reducă în acest an până la 8,5% din PIB, de la nivelul record de 9,3% din PIB înregistrat anul trecut, şi, din cauza punctului ridicat de plecare, se aşteaptă ca în următorii ani să scadă doar până la 7% din PIB în 2026 şi 6,5% din PIB în 2027, arată o analiză Fitch publicată vineri, informează Agerpres.

Potrivit Fitch, revizuirea, în sus a prognozei de deficit bugetar în urma rectificării arată provocările cu care se confrunta România în oprirea deteriorării finanţelor publice şi implementarea unor măsuri de consolidare suficiente pentru a reduce deficitele fiscale mari şi a stabiliza datoria pe termen mediu.

„Măsurile fiscale suplimentare ar putea întâmpina şi dificultăţi în procesul de implementare, pe fondul oboselii faţă de consolidare, al creşterii economice modeste şi al incertitudinii politice persistente”, subliniază analiştii de la Fitch.