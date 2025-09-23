Parchetul General vrea să o lase pe Diana Șoșoacă fără imunitate parlamentară. Care sunt pașii pentru a se ajunge acolo

Depunerea dosarului de candidatură a presedintelui partidului SOS, Diana Sosoaca, la sediul Biroului Electoral Central din Bucuresti, 13 martie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Imunitatea parlamentară a unui eurodeputat, în acest caz Diana Șoșoacă, poate fi ridicată doar în urma unui vot în plenul Parlamentului European și este nevoie de votul majorității deputaților prezenți. Parchetul General a anunțat, marți, că a început procedurile prin care cere ridicarea imunității Dianei Șoșoacă.

Conform Parchetului General, procurorul de caz al Secției de urmărire penală a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale a Dianei Șoșoacă, pentru următoarele infracțiuni:

4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.

Ce înseamnă imunitatea de eurodeputată a Dianei Șoșoacă

Pe site-ul Parlamentului European se precizează că „imunitatea parlamentară nu este un privilegiu personal al deputaților, ci garantează faptul că un eurodeputat își poate exercita liber mandatul, fără a fi supus unei persecuții politice arbitrare”.

Imunitatea eurodeputaților este similară imunității pe care o au parlamentarii din Parlamentul României, iar pe teritoriul oricărui stat membru „este vorba de o imunitate față de orice măsură de detenție și față de proceduri judiciare”.

„Imunitatea nu poate fi invocată atunci când un deputat este prins în flagrant delict”, conform Parlamentului European.

Cum poate rămâne Diana Șoșoacă fără imunitate parlamentară

Imunitatea unui eurodeputat se poate ridica după solicitarea unei autorități competente. În cazul Dianei Șoșoacă, această cerere a fost făcută de Parchetul General. După acest pas, președinta Parlamentului, Roberta Metsola urmează să anunțe solicitarea în plen și să o transmită Comisia pentru afaceri juridice.

„Comisia poate solicita orice informație sau explicație pe care o consideră necesară. Eurodeputatului vizat i se oferă ocazia de a participa la o audiere și poate prezenta documente sau alte dovezi scrise pertinente”, conform Parlamentului European.

Comisia adoptă ulterior o recomandare de aprobare sau respingere a cererii de ridicare a imunității, care se supune la vot în plenul Parlamentului.

„În timpul sesiunii plenare care are loc după decizia comisiei, Parlamentul ia o decizie pe baza unui vot cu majoritate simplă. După vot, Președintele comunică imediat decizia Parlamentului eurodeputatului și autorității competente a statului membru”, conform aceleași surse.

Ce se întâmplă dacă Parlamentul European îi ridică imunitatea Dianei Șoșoacă

Diana Șoșoacă va rămâne membră a Parlamentului European chiar dacă îi este ridicată imunitatea parlamentară.

„Mandatul unui eurodeputat este un mandat național; nicio altă autoritate nu i-l poate retrage. În plus, ridicarea imunității deputatului nu înseamnă că acesta a fost găsit „vinovat”. Ea le permite doar autorităților judiciare naționale să înceapă o anchetă sau un proces”, conform regulamentului Parlamentului Europeam.

„Cum eurodeputații sunt aleși în temeiul legislației electorale naționale, în cazul în care un eurodeputat este găsit vinovat de o infracțiune, autoritățile din statul membru au, prin urmare, responsabilitatea de a decide dacă mandatul acestuia este sau nu retras”, conform aceleiași surse.