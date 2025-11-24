Parchetului General îl acuză pe Ciprian Ciucu că a publicat pe Facebook „informații nereale” / Ce a generat reacția Parchetului

Ciprian Ciucu, la ședinţa Consiliului Naţional al PNL, la Palatul Parlamentului din București, pe 15 septembrie 2024. Inquam Photos / George Călin

Ministerul Public a transmis luni seară un comunicat de presă în care îl acuză pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, că a pretins „în mod fals” că el a fost cel care a inițiat destructurarea rețelei care făcea trafic cu acte de identitate frauduloase.

Declarațiile liberalului au venit în contextul în care o sursă din cadrul Poliției de Frontieră a declarat pentru G4Media.ro că aproximativ 300 de cetățeni ruși au obținut, în perioada recentă, documente de identitate românești în mod fraudulos și că situația face obiectul unei anchete ample a Parchetului General. Portalul instanțelor de judecată arată că în acest an Direcția Locală de Evidența Persoanelor Sector 6 a cerut judecătorilor să anuleze certificate de naștere românești eliberate în cazul a zeci de cetățeni ruși care depuseseră la ghișee acte de identitate false.

Fără să îl menționeze explicit pe Ciprian Ciucu, Ministerul Public a scris în postarea de pe Facebook că „primarul unui sector din municipiul București a publicat pe contul său de Facebook informații nereale privind o cauză penală instrumentată de PÎCCJ, referitoare la destructurare unei rețele infracționale care se ocupă cu traficul de documente de identitate false”.

„În mod fals, persoana în cauză a informat că este inițiatorul destructurării acestei rețele. Pentru o corectă informare a opiniei publice, precizăm că pe rolul instituției noastre au fost deschise, începând din anul 2024, mai multe dosare penale având ca obiect traficul cu acte de identitate false. Unele dintre aceste dosare au fost finalizate prin rechizitoriu sau acorduri de recunoaștere a vinovăției, iar alte dosare sunt în curs de soluționare”, a declarat Ministerul Public.

Instituția susține că „aceste cauze s-au constituit ca urmare a sesizării din oficiu a organelor de urmărire penală și vizează acțiuni derulate în mai multe localități din România”.

„Niciunul dintre aceste dosare nu are legătură cu instituții publice din sectorul 6. Conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție solicită autorităților politice – în general și cu atât mai mult în contextul perioadelor electorale – să nu încerce asocierea instituției Ministerului Public cu interese de natură politică”, a mai declarat Ministerul Public.

Ce declarase Ciprian Ciucu

Tot luni seară, într-o postare pe Facebook, liberalul susținea că „la inițiativa” lui „a fost demarată cercetarea care a dus la ancheta Parchetului General ce concluzionează că aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești!”.

„Astfel, am inițiat destructurarea unei rețele mai vechi care acționa la nivel național. Am aflat de acestă situație după ce, anul trecut, am schimbat fosta conducere de la Evidența Persoanelor, iar cea nouă mi-a adus la cunoștință unele inadvertențe în ceea ce privește documentele de stare civilă depuse”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul Sectorului 6 a spus că șeful Direcției Locale de Evidență a Persoanelor „a sesizat organele de cercetare din cadrul Poliției Naționale”, după o dispoziție pe care i-a dat-o el „în decembrie 2024”.

„În luna noiembrie 2024, am dispus ca lucrătorii de la starea civilă să verifice integral documentele depuse de către cetățenii moldoveni, ucrainieni și ruși pentru transcrierea actelor de stare civilă în urma dobândirii cetățeniei române”, a adăugat Ciprian Ciucu.

„Se pare că am inițiat destructurarea unei rețele vechi de peste 10 ani”

Ciucu a mai susținut că dacă nu atrăgea el atenția asupra cazului „nu se știa” despre această situație.

„Ancheta a fost extinsă la toate structurile de evidență din București, dar și din țară. Problema este una serioasă! Se pare că există o rețea bine organizată. Dacă nu atrăgeam atenția, nu se știa! Se pare că am inițiat destructurarea unei rețele vechi de peste 10 ani”, a conchis edilul.