Proiectul de modernizare a Parcului Pantelimon a fost aprobat miercuri de Consiliul Local Sector 3, în ciuda opoziției mai multor cetățeni și a consilierilor USR și PNL. Valoarea investiției se ridică la circa 548 milioane de lei, față de cele 278 de milioane de lei anunțate în urmă cu câteva zile de Primăria Sectorului 3.

De la 200 la 500 de milioane de lei în trei săptămâni

Consilierii locali USR au atras atenția, miercuri, în timpul ședinței Consiliului Local Sector 3, că valoarea investiției pentru modernizarea Parcului Pantelimon s-a dublat în doar trei săptămâni, de când proiectul le-a fost prezentat consilierilor locali.

„De la 200 de milioane de lei, cât mi s-a spus acum trei săptămâni, am ajuns la 500 de milioane de lei. O creștere destul de mare, ați putea spune, în trei săptămâni. Mi-e că până la final ajungem să băgăm în parcul ăla cât am băgat în Hala Laminor, Doamne ferește”, a declarat Andrei Valentin Stan, consilier local USR. Consilierii USR au anunțat că nu votează proiectul.

Și consilierii locali PNL au criticat valoarea investiției, arătând că aceasta reprezintă echivalentul a aproape jumătate din bugetul de investiții al Sectorului 3.

„Grupul PNL nu va vota acest proiect. Din punctul nostru de vedere, e un proiect faraonic și cu suma aceasta puteau fi asigurate multe alte investiții în Sectorul 3. De altfel, reprezintă undeva la 42% din bugetul de investiții al Sectorului 3 și nu cred că ar trebui să-l atribuim către un singur obiectiv. Cred că am putea să ajungem la același scop și cu mult mai puțini bani”, a declarat Cătălin Moldoveanu, consilier local PNL.

Echipamentele second-hand cumpărate în urmă cu opt ani ar putea fi montate în Parcul Pantelimon

În timpul ședinței de Consiliu Local, reprezentanta proiectantului a confirmat că la elaborarea proiectului s-a luat în calcul reutilizarea echipamentelor second-hand de la fostul parc de distracții Terra Park de pe Bulevardul Timișoara din Sectorul 6, cumpărate în 2018 prin intermediul societăților Primăriei Sectorului 3, pentru circa 10 milioane de lei. Dacă acestea ar rămâne nefolosite, ar putea constitui prejudiciu, iar banii recuperați de la vinovați.

Echipamentele nu au fost folosite până acum, iar în 2021 inspectorii Curții de Conturi au constatat că acestea, depozitate în Hala Laminor, prezentau urme de deteriorare.

Consilierul local USR Eugen Matei a întrebat reprezentanta proiectantului dacă, în faza de proiectare și de elaborare a devizului, s-a discutat despre integrarea în noul parc de distracții a echipamentelor cumpărate în urmă cu opt ani.

„Răspunsul pe scurt ar fi da”, a declarat Ana Voicu, reprezentanta proiectantului Urbanscope, explicând că este în lucru o expertiză a echipamentelor existente.

„Și în funcție de starea acestora, la finalul expertizei, vor fi incluse, vor fi practic reutilizate”, a mai spus aceasta.

În urma răspunsului primit, Eugen Matei a acuzat administrația locală că noul proiect reprezintă, de fapt, o reluare a celui din 2018, prin care se încearcă justificarea cheltuielilor făcute atunci pentru achiziționarea echipamentelor second-hand.

„S-au cumpărat niște echipamente second-hand de la un alt parc de distracții, s-a dorit să fie instalate în acel parc și noi am spus că e un lucru absolut iresponsabil să mutilezi un parc care are componentă naturală mai mult decât oricare parc din București și din Sectorul 3 și să îl transformăm într-o chestie care aduce a bâlci”, a declarat Eugen Matei.

Acesta a criticat și modul în care Primăria Sectorului 3 a administrat Parcul Pantelimon în ultimii ani, acuzând instituția că a lăsat parcul să se degradeze pentru a justifica acum o investiție de asemenea amploare.

„Să nu uităm ce s-a întâmplat în Parcul Pantelimon. S-au depozitat ilegal materiale de construcții de la Parcarea Decebal și de la Hala Laminor. S-au distrus și s-au refăcut aleile de nu știu câte ori”, a mai spus Eugen Matei.

Cum va arăta parcul Pantelimon, după reamenajare, potrivit simulărilor făcute de Primăria lui Negoiță:

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Cum explică proiectantul creșterea valorii investiției

Ana Voicu, reprezentanta proiectantului Urbanscope, a explicat că suma de 200 de milioane de lei prezentată în urmă cu trei săptămâni se referea la componenta de construcții și montaj, nu la valoarea totală a investiției, și că această componentă se încadrează în continuare în plafonul prezentat inițial.

Aceasta a arătat că în devizul general trebuie incluse obligatoriu și alte capitole de cheltuieli, printre care marja de buget și rezerva de implementare, precum și cheltuielile diverse și neprevăzute.

„Nu înseamnă că acei bani vor fi, să zicem așa, neapărat folosiți”, a explicat Ana Voicu.

Potrivit acesteia, din valoarea totală a investiției, circa 120 de milioane de lei reprezintă rezerva, iar cheltuielile diverse și neprevăzute nu depășesc 15 milioane de lei.

De unde va avea Primăria Sectorului 3 bani pentru această investiție

Atât consilierii locali din opoziție, cât și cetățenii care au luat cuvântul la ședința de Consiliu Local au întrebat reprezentanții Primăriei Sectorului 3 de unde vor fi asigurați banii necesari pentru realizarea investiției, în condițiile în care fondurile europene pe care administrația locală intenționează să le acceseze acoperă doar o mică parte din valoarea proiectului.

Octavian Ghețu, director executiv în cadrul Primăriei Sectorului 3, a declarat că nu consideră că administrația locală va avea probleme în finanțarea investiției, fără a preciza însă concret de unde vor veni banii.

„Având în vedere istoricul derulării proiectelor de investiții pe care Primăria Sectorului 3 le-a derulat, întotdeauna s-au asigurat disponibilitățile bănești pentru realizarea acestora. Nu văd o problemă să asigurăm și pentru acest obiectiv resursele financiare necesare”, a declarat Octavian Ghețu.

Cetățeni: Nu avem toalete funcționale în Parcul IOR, dar vrem să facem un parc de distracții de 100 de milioane de euro

Ioana Ion, unul dintre cetățenii care au luat cuvântul la ședința de Consiliu Local, a atras atenția că nici măcar fondurile europene, care ar acoperi circa 7% din valoarea investiției, nu au fost obținute până în prezent.

„Fondurile europene acoperă doar 7,5 milioane, adică 7%, și nici măcar acestea nu sunt obținute, deoarece anexa raportului menționează clar că proiectul doar se propune pentru finanțare. Restul banilor vor veni din bugetul local. Nu ni se spune de unde vin acești bani și nici cât va costa întreținerea parcului după aceea, în fiecare an”, a declarat Ioana Ion.

Aceasta a propus organizarea unui concurs public de soluții pentru amenajarea parcului, având în vedere atât dimensiunea acestuia, cât și valoarea foarte mare a investiției. Proiectele ar trebui evaluate de specialiști, peisagiști și ecologi, și discutate cu cetățenii.

Mihaela Lungu, un alt cetățean care a luat cuvântul la ședință, a atras atenția că Primăria Sectorului 3 propune o investiție de circa 100 de milioane de euro, care va genera costuri foarte mari de întreținere, în condițiile în care nu reușește să asigure nici măcar funcționarea unor toalete publice în Parcul IOR.

„Primăria ne propune un proiect foarte mare, megalomanic, (…) în situația în care noi nu avem toalete în IOR funcționale. (…) Dumneavoastră ne propuneți acum să dăm niște bani pe o investiție care va genera costuri imense de mentenanță și nu ne spuneți ce va însemna asta, cine va face lucrul ăsta”, a declarat Mihaela Lungu.

Aceasta consideră că, dacă există cerere pentru un astfel de parc de distracții, investiția ar putea fi făcută de mediul privat, rolul administrației locale fiind acela de a asigura cetățenilor accesul la spații verzi.

„Nu cred că trebuie să adune taxele ca să facă un business pe terenurile pe care ar trebui de fapt să le îngrijească pentru lucruri foarte simple: să ai un parc, să ai o umbră, să ai o răcoare, să ai un loc liniștit în care să auzi păsările, să poți să respiri, pentru că sunt lucruri de bază”, a mai spus Mihaela Lungu.

Cum arată parcul acum:

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„17 pagini publicate pe site-ul primăriei pentru 100 de milioane de euro. Vi se pare normal?”

Dragoș Saulea, un alt cetățean prezent la ședință, le-a cerut consilierilor locali să nu voteze proiectul, arătând că Sectorul 3 are alte priorități, printre care recuperarea terenurilor retrocedate din Parcul IOR și a spațiilor verzi din zonele Brâncuși și Postăvarului.

„17 pagini publicate pe site-ul primăriei pentru 100 de milioane de euro. Vi se pare normal? Vi se pare normal ca banii sectorului 3 să se ducă pentru o viitoare delegare pentru un privat? Atunci când parcul IOR este în starea în care este, Parcul Brâncuși, Postăvarului, toate retrocedate, iar Primăria Sectorului 3 vrea să distrugă încă un parc acum, pentru cine știe ce interese puse la cale în restaurante și cine știe prin alte părți? Pentru ce faceți domnilor chestia asta? Pentru ce puneți în pericol viitorul copiilor noștri?”, a declarat Dragoș Saulea.

Un alt cetățean, Marian Șteică, a ridicat mai multe semne de întrebare cu privire la situația juridică a terenurilor pe care urmează să fie realizată investiția. Acesta a arătat că, potrivit unui extras de carte funciară obținut anul trecut, dreptul de administrare asupra terenului la care făcea referire aparținea Consiliului General al Municipiului București, nu Consiliului Local Sector 3. Reprezentanții Primăriei au declarat că terenul este în administrarea Sectorului 3.

Cât spațiu verde va mai rămâne în Parcul Pantelimon

Consilierul local USR Andrei Valentin Stan a atras atenția și asupra diminuării suprafeței de spațiu verde. Potrivit acestuia, parcul avea inițial 33 de hectare, iar în proiectul prezentat acum de Primăria Sectorului 3 se vorbește despre o suprafață de 26 de hectare, dintre care 20 de hectare de spațiu verde.

„Legea prevede clar că maximul de construcții pe care le poți să le ai într-un parc, incluzând aleile și mobilierul, este de 10% din suprafața parcului. Asta înseamnă că ar trebui ca maximul construit acolo, în acel parc, să fie de 3,3 hectare”, a mai spus consilierul USR.

De cealaltă parte, reprezentanta proiectantului a explicat că în parc există în prezent mai multe platforme neutilizate și suprafețe mineralizate, care pot fi transformate în spații verzi sau folosite pentru amenajarea noilor funcțiuni.

„Vă invit din tot sufletul să vă duceți pe teren și să vedeți cât de multe platforme existente sunt, neutilizate, cât de multe zone mineralizate sunt. Avem de unde să luăm și să reutilizăm și să facem mai mult verde și mai multe intervenții”, a declarat Ana Voicu.

Dezbatere între consilierii locali: Bucureștiul are nevoie de parcuri naturale sau de parcuri de distracții?

Consilierul local USR Augustin Socz a atras atenția că, sub pretextul modernizării Parcului Pantelimon, administrația locală propune, de fapt, schimbarea caracterului acestuia, prin transformarea unui parc natural într-un parc de distracții.

„Cred că ne încurcă un pic denumirea de parc, pentru că acolo, momentan, avem un parc natural, verde, iar ce se dorește să se facă este un parc de distracții, de fapt”, a declarat Augustin Socz.

Acesta a dat ca exemplu și Parcul IOR, unde în ultimii ani au apărut tot mai multe restaurante și spații comerciale, iar mai nou este difuzată și muzică la difuzoare.

De cealaltă parte, consilierul local PMP Cristian Gabriel Ciocoi a susținut că parcurile din oraș trebuie să ofere și alte funcțiuni decât cea de spațiu verde, dând ca exemplu Orășelul Copiilor din Sectorul 4.

„Știți care este cel mai aglomerat parc din București? Se numește Orășelul Copiilor. Și dacă considerăm că Orășelul Copiilor este un bâlci, atunci poate are nevoie și Sectorul 3 de un bâlci”, a declarat Cristian Gabriel Ciocoi.

Acesta consideră că amenajarea unor funcțiuni de agrement nu este incompatibilă cu păstrarea caracterului verde al parcului.

„Dacă ne dorim un parc fără funcțiuni, avem foarte multe opțiuni lângă București. Nu cred că este potrivit în oraș un parc 100% natural. Și invit pe colegii care susțin asta să viziteze Delta Văcărești”, a mai spus consilierul PMP.

În final, proiectul de hotărâre privind modernizarea Parcului Pantelimon a fost aprobat cu 16 voturi pentru, 13 împotrivă și nicio abținere.

Ce amenajări vrea să facă Primăria Sectorului 3 în Parcul Pantelimon

Una dintre componentele centrale ale proiectului este organizarea parcului în mai multe zone tematice, unite printr-un traseu narativ care pornește de la folclorul românesc și continuă cu basmele și literatura universală pentru copii, anunță Primăria.

Astfel, sunt propuse:

Telegondolă în circuit, care va oferi o perspectivă panoramică asupra Parcului Pantelimon și a lacului;

Trenuleț turistic, care va circula pe șine cu linie înierbată, într-un circuit închis, cu stații în apropierea principalelor puncte de interes;

Instalații de agrement de tip roller coaster;

Grotă tematică inspirată din poveștile cu pirați;

Observator panoramic de 360 de grade, pentru admirarea peisajului;

Turnul Aventurii, prevăzut cu perete de cățărare, tiroliană și instalație de tip sky-bike.

Trasee suspendate și niveluri diferite de dificultate, amenajate în zona vegetației mature, fără fixarea instalațiilor în arbori.

Deal de joacă prevăzut cu tobogane și pantă de cățărare, care va putea fi folosit iarna ca derdeluș.

Proiectul include și infrastructură pentru activități sportive și recreative: pistă de bicicletă, pistă de alergare, traseu MTB de tip flow trail, cu berme, școală de velo pentru educație rutieră destinată copiilor, skatepark și pump track modular, teren multisport și teren de tenis, zonă de fitness în aer liber.

„Pentru cei mici vor fi amenajate locuri de joacă tematice, organizate în funcție de grupele de vârstă și dotate cu echipamente moderne. Un element important îl reprezintă caracterul incluziv al acestor spații, prin echipamente care să permită joaca împreună a copiilor cu și fără dizabilități”, a mai comunicat Primăria Sectorului 3.

Parcul va include și spații dedicate evenimentelor culturale și comunitare.

Este prevăzut un amfiteatru în aer liber, care va putea găzdui proiecții de film, spectacole și evenimente, precum și piațete, gradene și puncte de belvedere orientate către Lacul Pantelimon.

Din 2018 Primăria Sectorului 3 încearcă să facă parc de distracții în Parcul Pantelimon

Primăria Sectorului 3 încearcă încă din 2018 să amenajeze un parc de distracții în Parcul Pantelimon. La vremea respectivă, prin intermediul societăților din subordinea Consiliului Local Sector 3, au fost cumpărate cu circa 10 milioane de lei 31 de echipamente de agrement second-hand de la fostul Terra Park.

În 2020, Consiliul Local Sector 3 a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru amenajarea parcului tematic, valoarea investiției ridicându-se atunci la 72,2 milioane de lei. În aprilie 2021 a fost emis ordinul de începere a lucrărilor, însă acestea au fost sistate după doar două zile.

În noiembrie 2021, inspectorii Curții de Conturi au constatat că echipamentele, depozitate în Hala Laminor, prezentau urme de deteriorare și că nu se putea stabili dacă mai existau toate componentele necesare asamblării lor, scria HotNews.ro la vremea respectivă. Primăria a renunțat cel puțin pentru moment la proiect.

În iulie 2024, administrația condusă de Robert Negoiță a reluat proiectul, Consiliul Local Sector 3 atribuind companiei municipale Algorithm Construcții S3 un contract de aproape 59 de milioane de lei pentru amenajarea parcului de distracții, lucrările urmând să fie finalizate până la sfârșitul anului 2025. Și atunci, proiectul a stârnit opoziția cetățenilor și a consilierilor locali USR, care au ridicat inclusiv problema echipamentelor second-hand cumpărate în 2018 și a justificării acestor cheltuieli în fața Curții de Conturi, relata HotNews.ro în iulie 2024.

Nici acest proiect nu a fost pus în practică. Acum, la opt ani de la prima încercare de amenajare a parcului de distracții, administrația locală revine cu un proiect mult mai amplu, în valoare de circa 548 de milioane de lei, în care ar putea fi integrate și vechile echipamente de la Terra Park.