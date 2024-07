Primăria Sectorului 3 vrea să dea peste 11,5 milioane de euro ca să transforme Parcul Pantelimon în parc de distracții cu tiribombe

După ce a luat o bucată din Parcul Pantelimon pentru a construi un aquaparc, care nu este nici acum gata, Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, vrea să „modernizeze„ și restul Parcului Pantelimon, cu aproape 60 de milioane de lei (11,5 milioane de euro) și să pună acolo mai multe tiribombe și butaforii. Contractul pentru executarea lucrărilor de modernizare a fost atribuit joi de către Consiliul Local Sector 3 companiei Primăriei – Algorithm Construcţii S3 S.R.L.. Lucrările ar trebui terminate până la finalul anului 2025.

„Se aprobă atribuirea către societatea Algorithm Constructii S3 S.R.L, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, a Contractului având ca obiect „Amenajare Parc Tematic in Parcul Pantelimon”, în valoare totală de 58.783.035,71 lei inclusiv TVA”, se arată în proiectul adoptat joi de Consiliul Local.

Primăria Sectorului 3 aduce ca argument „încurajarea mobilităţii blânde”

Despre ce înseamnă amenajarea parcului, cu 60 de milioane de lei, Primăria Sectorului 3 nu a dat multe detalii, în proiectul de hotărâre adoptat fiind doar o descriere sumară.

„Dezvoltarea unui sistem de spații verzi combinat cu montarea şi exploatarea unor echipamente, precum și gândirea intervențiilor asupra spațiului public la nivelul întregului sector sunt deosebit de importante pentru încurajarea mobilităţii blânde şi a petrecerii timpului liber în Sectorul 3.

În acest sens, Primăria Sectorului 3 îşi propune realizarea obiectivului de investiții „Amenajare Parc Tematic in Parcul Pantelimon”, principalul avantaj al realizării acestui proiect constând în punerea în valoare a aspectului natural şi al reliefului Parcului Pantelimon prin crearea unui parc tematic având diverse tipuri de divertisment, lucrări de butaforii, spații de joacă”, se arată în referatul de aprobare semnat de primarul Robert Negoiță.

Mai mult, nu este clar dacă în parc vor fi montate tiribombele cumpărate de Primărie, printr-o companie municipală, în 2018, de la fostul Terra Park, și pentru care a plătit circa 10 milioane lei ca să le pună în Parcul Pantelimon, și despre care Curtea de Conturi a constatat că sunt în stare precară, sau vor fi aduse altele noi.

Consilierii USR de la Sectorul 3 au acuzat o tentativă de fraudă

Consilierii USR nu au participat la vot, acuzând chiar că este vorba despre o tentativă de fraudă. Aceștia au întrebat dacă vor fi tăiați copaci ca să fie montate echipamentele, dacă vor fi puse echipamentele vechi sau altele noi, însă nu au primit răspuns de la administrația locală.

„Astăzi aprobăm peste 11,5 milioane de euro pentru amenajarea Parcului Pantelimon despre care nu știm nimic, nici ce se va amenaja, nici unde. Am rugămintea ca aparatul de specialitate să răspundă la mai multe întrebări”, a declarat Nicu Lucian, consilier local USR.

Mihaela Văcaru, alt consilier USR, a declarat că are chiar o suspiciune rezonabilă de fraudă cu acest proiect.

„Eu am solicitat de 3 ori studiul de fezabilitate care este parte a contractului pe care noi îl aprobăm azi. Nu l-am primit. De ce este o tentativă de fraudă? În anul 2018, nu știm pe ce bază, Primăria Sectorului 3, prin una dintre societăți, a cumpărat niște echipamente second hand de la Terra Park, cu două milioane de euro. În 2018 le-a cumpărat, deci acele echipamente care stau nu se știe pe unde, au 14 ani vechime. Domnul primar Negoiță nu are cum să justifice în fața Curții de Conturi ce se întâmplă cu cele 2 milioane de euro pe care le-a dat atunci pe echipamente. Eu nu știu prin studiul de fezabilitate cum se recuperează cele două milioane de euro și ce investiții se vor face și suspiciunea mea rezonabilă de fraudă este că noi nu primim studiul de fezabilitate pentru a nu vedea ce se va întâmpla cu aceste echipamente. Este o listă de echipamente în caietul de sarcini, dar nu știm când au fost puse în funcțiune, ce valoare au și dacă mai există. S-ar putea să fie nefuncționale”, a declarat Mihaela Văcaru.

A cerut consilierilor să nu voteze proiectul, iar grupul USR nu a participat la vot.

„Domnul primar Negoiță are un apetit teribil să facă construcții în parcuri și pe zone verzi. Dacă își dorea să facă un parc tematic, un Disneyland cum zice dânsul, trebuia să-l facă pe un teren viran nu acolo unde sunt copaci și un spațiu de relaxare. Să caute alt loc și să recunoască pierderea de 2 milioane de euro”, a mai spus Mihaela Văcaru.

În sală a fost și un cetățean care a cerut Primăriei Sectorului 3 să nu betoneze parcul.

„Am decis să iau cuvântul deoarece sunt îngrijorat de starea pe care o va avea Parcul Pantelimon după realizarea acestor lucrări descrise foarte sumar în proiect. Mai exact sunt îngrijorat câți copaci se vor tăia și câți mp de spațiu verde se vor pierde după finalizarea acestor lucrări. Bucureștiul, ca număr de spații verzi raportat la numărul de locuitori este sub nivelul minim recomandat de UE. După părerea mea, acest proiect de așa-zisă amenajare este un proiect de defrișare și de betonare pentru a face loc unui așa-zis mini Disneyland. Eu am fost chiar în acest weekend în parc, am vorbit cu oamenii și aceștia sunt împotriva lucrărilor de amenajare și a se realiza un parc de distracții acolo”, a declarat Theodor Savuscan, locuitor al Sectorului 3, în timpul ședinței de Consiliu Local Sector 3.

În final, chiar dacă USR nu a votat, proiectul a fost aprobat cu 13 voturi.

Despre echipamentele de joacă cumpărate cu două milioane de euro pentru Parcul Pantelimon

În 2018, Primăria Sectorului 3, printr-o companie municipală a cumpărat echipamente de joacă în valoare de aproape 11 milioane lei de la fostul Terra Park, deschis în toamna anului 2011 de Nadia Comăneci, Elena Udrea și care s-a închis la scurt timp. Echipamentele au fost vândute între societățile primăriei, pentru a fi puse în Parcul Pantelimon.

În noiembrie 2021, Curtea de Conturi, împreună cu reprezentantul AS3 -Administrare Străzi Sector 3 SRL-Managerul de proiect, au mers la locul de depozitare a echipamentelor – Hala Laminor pentru a constata existenţa acestor echipamente/utilaje.

„Din punct de vedere al aspectului precizăm că componentele erau pline de praf şi prezentau urme de deteriorare. Astfel, din vizionarea obiectelor prezentate nu se poate determina dacă în mulţimea prezentată sunt cuprinse toate elementele din care ar putea fi asamblate cele 31 de obiecte achiziţionate”, se arată într-un raport al Curții de Conturi.

Raportul mai arată și cum au fost vândute aceste echipamente de distracție între firmele Primăriei.

”S-a reţinut că cele 31 de echipamente, vândute Sectorului 3, conform facturii nr.AS265/12.10.2020 cu preţul de 9.499.084 lei, în fapt SC AS3-Administrare Străzi S3 le-a achiziţionat de la SC F Construcţii S3 SRL cu preţul de 9.187.969 lei”, se arată în document.

Echipamentele au fost cumpărate pentru a fi puse în Parcul Pantelimon.

Tot din acest raport al Curții de Conturi aflăm că în 2020 Primăria Sectorului 3 a mai avut o tentativă eșuată de a amenaja Parcul Pantelimon și a face acolo parc de distracții.

Exemplul eșuat din Parcul Tei

Primăria Sectorului 2 a cheltuit în 2021 aproape 4 milioane lei pentru a ține deschis parcul de distracții din Parcul Tei care a avut încasări de circa 450.000 lei, adică puțin peste 10% din cât a înghițit, potrivit datelor date de instituție la solicitarea HotNews.ro. De la deschidere până acum, parcul a înghițit peste 23 milioane lei și a avut încasări de 4 milioane lei. Ca să scape de problemă, Primăria vrea să concesioneze locul unui operator privat.

Despre aqua parcul din Parcul Pantelimon

În 2018, Primăria Sectorului 3 a început construcția unui parc acvatic pe o bucată din Parcul Pantelimon. Inițial, acesta trebuia să fie gata în 2020, dar nu a fost finalizat nici până azi, deși s-au investit până acum acolo circa 160 milioane lei. Primăria Sectorului 3 dorește să concesioneze parcul acvatic când finalizează lucrările.

Pe zona unde a fost construit parcul acvatic, spațiul verde a fost betonat.