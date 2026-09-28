„Pare că nu” va trece guvernul Mureșan, spune unul dintre miniștrii propuși: „E momentul să ne întoarcem la popor”

Deputatul USR Cătălin Drulă, propus la Transporturi, a declarat că „matematic este foarte complicat” să primească guvernul Siegfried Mureșan încrederea Parlamentului, având în vedere pozițiile exprimate de PSD și AUR.

După audierea din comisiile reunite pentru transporturi, unde a primit aviz negativ, Cătălin Drulă a vorbit despre șansele guvernului Mureșan de a fi învestit, în cadrul unor declarații de presă, și a spus că „pare că nu” va trece de votul de miercuri din Parlament.

„Din tot ce se anunţă, pare că nu, pentru că PSD şi AUR au spus că nu votează şi atunci cred că matematic este foarte complicat”, a declarat Cătălin Drulă, citat de News.ro.

Deputatul USR consideră că, dacă Parlamentul va respinge guvernul Mureșan, președintele Nicușor Dan trebuie să declanșeze alegeri anticipate.

„Ar trebui să declanşeze alegerile anticipate preşedintele României, pentru că ar avea deja două propuneri de premier în ipoteza aceasta, respinse. Şi e momentul să ne întoarcem la popor, să spună oamenii, să voteze şi să spună dacă trebuie să conducă USR, AUR, domnul Zamfir, care făcea scandal aici, sau cine trebuie să conducă”, a adăugat Cătălin Drulă.

Votul de învestire va avea loc miercuri

Ședința în care Parlamentul va trebui să voteze pentru sau împotriva guvernului Mureșan va avea loc miercuri.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat astăzi, într-un interviu acordat Digi24, că în momentul de față are doar cele 170 de voturi ale partidelor care îl susțin – PNL, USR și UDMR – și „rezultate foarte bune ale discuției cu grupul minorităților”.

Pentru învestire are nevoie de 233 de voturi.

Deputatul PNL Alexandru Muraru a declarat că partidul ia în calcul să se adreseze Curții Constituționale dacă președintele Nicușor Dan nu convoacă alegeri anticipate în cazul în care guvernul Mureșan pică la vot. În schimb, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a spus că el nu consideră că anticipatele reprezintă o soluție.