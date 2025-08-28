„Este evident că nu va exista” un summit Putin-Zelenski, spune liderul Germaniei

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că „este evident” că nu va avea loc o întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, potrivit AFP și Reuters.

„Este evident că nu va exista o întâlnire între preşedintele Zelenski şi preşedintele Putin, contrar a ceea ce au convenit preşedintele Trump şi preşedintele Putin”, a declarat Friedrich Merz, la începutul unei ședințe a Consiliului de miniștri franco-german, citat de News.ro.

Macron l-a întâmpinat pe Merz pentru o cină de lucru la Bregancon Fort, în sudul Franței, unde cei doi lideri au făcut și declarații de presă.

Cancelarul german a spus că discuția cu președintele francez se va concentra pe mai multe subiecte, inclusiv pe cooperarea economică dintre cele două țări, pe războiul dintre Rusia și Ucraina, precum și pe debirocratizarea Europei.

Trump anunțase o întâlnire între președinții Ucrainei și Rusiei

În 18 august, în contextul unor discuții organizate la Casa Albă cu președintele Ucrainei și o serie de lideri europeni, Donald Trump a anunțat că el și omologul său rus au „început aranjamentele” pentru un summit Putin-Zelenski, urmat de o trilaterală la care să ia parte și președintele american.

Întâlnirea președinților din Ucraina și Rusia nu s-a concretizat, iar părțile s-au acuzat reciproc pentru această situație.

În schimb, vineri urmează să aibă loc o nouă întâlnire între reprezentanții Ucrainei și cei ai Statelor Unite, la New York, conform anunțului făcut miercuri de președintele Zelenski.

Înainte de încheierea unui eventual acord de pace, Ucraina dorește garanții de securitate din partea Occidentului pentru a descuraja orice viitoare atacuri rusești, potrivit AFP.

Miercuri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că Rusia are o opinie negativă în privința propunerilor europene pe tema garanțiilor de securitate pentru Ucraina și nu va accepta o prezență a trupelor NATO pe teritoriul țării vecine.

Dmitri Peskov a spus că o desfășurare de trupe europene în Ucraina ar însemna o prezență NATO acolo, ceea ce Rusia, susține el, a urmărit să împiedice încă de la început.

„Avansarea infrastructurii militare a NATO și infiltrarea acestei infrastructuri militare în Ucraina ar putea fi numite probabil printre cauzele de bază ale acestei situații de conflict care a apărut”, a declarat reprezentantul Kremlinului, citat de Reuters.