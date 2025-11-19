Parisul pedepsește lanțul de magazine în cadrul căruia s-a deschis prima locație fizică a Shein. Interdicția aplicată

Magazinul BHV din Paris nu va avea voie să organizeze evenimente de Crăciun în aer liber în acest an, spre deosebire de anii precedenți, au anunțat autoritățile orașului, după ce au identificat încălcări legate de deschiderea primului magazin fizic Shein în interiorul emblematicei clădiri BHV, scrie miercuri Reuters.

Retailerul online de modă rapidă Shein a deschis magazinul la începutul lunii noiembrie, atrăgând mii de vânători de chilipiruri și provocând reacții negative din partea altor retaileri și a autorităților de reglementare.

În ziua deschiderii magazinului fizic Shein din Paris, ministerul francez al finanțelor a decis să-i suspende accesul pe piața franceză, după ce a descoperit păpuși sexuale cu aspect de copii și arme interzise de vânzare pe platforma online a retailerului. Ulterior, a oprit procedura de suspendare după ce retailerul chinez a retras toate produsele ilegale, dar Shein rămâne sub supraveghere strictă.

Miercuri, municipalitatea Parisului, ale cărei birouri se află vizavi de BHV, pe Rue de Rivoli, a anunțat că a luat decizia de a opri expunerea pomilor de Crăciun și a altor decorațiuni, invocând un „context extrem de controversat” legat de deschiderea magazinului Shein și riscul apariției de tulburări în spațiile publice.

„Șeful poliției (…) a considerat că nu există condiții de securitate care să permită închiderea străzii și continuarea evenimentelor”, a transmis primăria, într-un comunicat.

Municipalitatea a adăugat că, mai devreme în cursul acestei luni, BHV a comis presupuse încălcări, inclusiv utilizarea spațiilor publice pentru instalarea de mobilier și bannere Shein fără autorizație.

BHV, care și-a lansat marți decorațiunile de Crăciun pentru interior, a refuzat să comenteze interdicția.

BHV (Bazar de l’Hôtel de Ville) este un lanț francez de magazine universale, al cărui magazin principal se află în arondismentul al 4-lea din Paris, vizavi de Hôtel de Ville (Primăria Parisului), de la care își trage numele. Magazinul principal este deservit de stația de metrou Hôtel de Ville.

Clădirea BHV este considerată una dintre cele mai emblematice din centrul Parisului și atrage anual numeroși turiști care doresc să facă cumpărături în capitala franceză.

Shein se confruntă cu presiuni din partea altor comercianți, a politicienilor și a autorităților de reglementare din Franța, unde parlamentarii au susținut un proiect de lege care reglementează moda rapidă și care, dacă va fi adoptat, ar interzice retailerul chinez să își facă publicitate.

Comercianții francezi se luptau deja să concureze cu Zara și H&M când Shein a apărut pe piață. Retailerul online i-a atras pe consumatorii cu bugete reduse prin reduceri permanente și o populară aplicație mobilă.