Parlamentarii care au renunțat la pensiile speciale și mașinile de lux, din cauza presiunii străzii. Decizia a fost luată după două zile de proteste

Parlamentul din Timorul de Est a reacţionat miercuri la furia opiniei publice şi a anulat un plan costisitor de achiziţionare de vehicule pentru deputaţi, angajându-se totodată să elimine pensiile pe viaţă de care beneficiază aceştia, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Parlamentul a răspuns astfel revendicărilor miilor de protestatari care s-au adunat începând de luni în capitală şi au determinat intervenţia cu gaze lacrimogene a poliţiei, în primele două zile. Miercuri, aproximativ 2.000 de manifestanţi, în principal studenţi, s-au adunat din nou lângă clădirea parlamentului, aproape de campusul universitar, fără incidente.

Protestatarii au cerut iniţial anularea achiziţiei de SUV-uri Toyota Prado în valoare totală de 4,2 milioane de dolari, pentru fiecare dintre cei 65 de membri ai parlamentului ţării insulare, unde peste 40% din cei 1,4 milioane de locuitori trăiesc sub pragul sărăciei, potrivit Băncii Mondiale.

Măsura, adoptată anul trecut şi inclusă în bugetul pe 2025, a fost anulată de parlament marţi. Dar, neconvinşi, protestatarii au ieşit din nou în stradă miercuri. „După cum se zvoneşte, maşinile sunt deja pe drum”, a declarat pentru AFP Trinito Gaio, un protestatar în vârstă de 42 de ani. „De aceea suntem eu şi toţi aceşti studenţi aici astăzi: pentru a ne asigura că banii noştri din taxe nu merg în direcţia greşită”.

Ca răspuns la alte revendicări şi în urma unei întâlniri între protestatari şi parlamentari, parlamentul a anunţat, de asemenea, miercuri că se angajează să abroge o lege adoptată în 2006 care prevede o pensie pe viaţă pentru foştii parlamentari. „Grupurile parlamentare, după întâlnirea cu purtători de cuvânt ai asociaţiilor studenţeşti, s-au angajat să promoveze o iniţiativă legislativă pentru eliminarea pensiei lunare pe viaţă” pentru parlamentari, a făcut cunoscut parlamentul într-un comunicat.

„Un simbol al nedreptății”

Potrivit aceluiaşi comunicat, sindicatele studenţeşti au convenit să suspende protestele în urma acordului cu parlamentarii. „Dacă nu respectă acordul, vom organiza demonstraţii mai ample”, a avertizat însă Cristovao Mato, în vârstă de 27 de ani, unul dintre reprezentanţii protestatarilor.

Luni şi marţi, protestatarii au incendiat anvelope şi un vehicul oficial şi au aruncat cu pietre în poliţie, care a răspuns cu gaze lacrimogene. Marţi, preşedintele Jose Ramos-Horta a promis „toleranţă zero” pentru actele de vandalism şi a făcut apel la demonstraţii paşnice. Protestele au loc în contextul în care prim-ministrul Xanana Gusmao se află de luni la Londra, urmând să se întoarcă la începutul săptămânii viitoare.

Proiectul costisitor de achiziţie de vehicule, acum anulat, a stârnit reacţii puternice deoarece a fost perceput de mulţi ca „un simbol al nedreptăţii”, a explicat Caetano C. Correia, decanul Facultăţii de Economie de la Universitatea Paz din Dili. „Mulţi oameni cred că funcţionarii publici, în special parlamentarii, nu trăiesc în aceleaşi condiţii ca oamenii obişnuiţi”, a spus el.

Fosta colonie portugheză, independentă din 2002, după 24 de ani de ocupaţie indoneziană, se luptă cu niveluri ridicate de inegalitate, malnutriţie şi şomaj şi rămâne puternic dependentă de producţia sa de hidrocarburi, cu o diversificare redusă în alte sectoare.

Protestele din Timorul de Est survin la mai puțin de o lună după ce țara vecină, Indonezia, a fost marcată de proteste similare, provocate de majorarea privilegiilor parlamentarilor.

Salariile parlamentarilor din Indonezia – de peste 30 de ori mai mari decât venitul mediu național – au declanșat un val de proteste populare în țară, care a pornit în Jakarta și s-a răspândit în mai multe colțuri ale arhipelagului.

Mai mulți protestatari au fost uciși, unele clădiri au fost incendiate și casele politicienilor jefuite, pe măsură ce tulburările antiguvernamentale s-au răspândit.