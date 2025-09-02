„Elitele par izolate într-o viață de lux”. Revolte masive împotriva clasei politice, cu morți și furie, în țara în care salariile parlamentarilor sunt de 30 de ori mai mari decât venitul național

O decizie a guvernului de a majora indemnizațiile parlamentarilor, și-așa uriașe, în comparație cu veniturile medii, a declanșat nemulțumirea populară în Indonezia, unde oamenii se confruntă cu o criză a costului de trai. Guvernul promite măsuri pentru reducerea beneficiilor, dar în același timp ia măsuri dure pentru a reprima protestele, scrie BBC.

Salariile parlamentarilor din Indonezia – de peste 30 de ori mai mari decât venitul mediu național – au declanșat un val de proteste populare în țară, care a pornit în Jakarta și s-a răspândit în mai multe colțuri ale arhipelagului.

Mai mulți protestatari au fost uciși, unele clădiri au fost incendiate și casele politicienilor jefuite, pe măsură ce tulburările antiguvernamentale s-au răspândit.

Demonstrațiile în masă, alimentate de problemele legate de costul vieții și de nemulțumirea publică față de elita politică, au izbucnit pentru prima dată în capitală, pe 25 august, pentru a condamna ceea ce mulți considerau a fi salariile și beneficiile excesive acordate parlamentarilor.

Până la sfârșitul săptămânii, lucrurile au degenerat în violențe. Joi seara, în urma escaladării conflictelor dintre demonstranți și autorități, poliția din Jakarta a călcat cu mașina și l-a ucis pe Affan Kurniawan, un livrator în vârstă de 21 de ani.

Președintele Prabowo Subianto și șeful poliției și-au cerut scuze pentru moartea acestuia, dar incidentul a alimentat și mai mult nemulțumirea, care s-a răspândit în diferite colțuri ale arhipelagului, din Java de Vest până în insulele Bali și Lombok.

Cel puțin șapte persoane au murit în protestele de luni, potrivit ministrului coordonator al afacerilor economice din Indonezia.

Beneficiile care au declanșat protestele

Principalul factor care a declanșat protestele a fost decizia guvernului indonezian de a majora indemnizațiile parlamentarilor naționali.

Luna trecută, presa locală a relatat că aceștia primeau peste 100 de milioane de rupii (6.150 dolari) pe lună – de peste 30 de ori mai mult decât venitul mediu național – inclusiv o indemnizație substanțială pentru locuință.

Între timp, indonezienii obișnuiți se luptau cu criza costului de trai.

„În contextul în care guvernul ia măsuri de austeritate și cetățenii se simt nesiguri din punct de vedere economic, ideea că clasa politică indoneziană, deja bogată, își va vedea veniturile crescând i-a umplut pe oameni de furie, iar aceștia au ieșit în stradă pentru a-și exprima această furie”, a declarat pentru BBC dr. Eve Warburton, directoarea Institutului Indonezia de la Universitatea Națională Australiană.

Aceste proteste au luat amploare după moartea livratorului și s-au extins pentru a include probleme legate de brutalitatea poliției și responsabilitatea forțelor de ordine.

Dar există și alte probleme sistemice care alimentează furia publicului: corupția politică, inegalitatea socială și dificultățile economice de care cei bogați și puternici par să fie protejați în mod nedrept.

„Elitele par izolate într-o viață de lux – după cum se vede din avantajele exorbitante de care beneficiază parlamentarii – ceea ce lezează simțul dreptății al oamenilor”, a explicat și Vedi Hadiz, profesor de studii asiatice la Institutul Asiatic al Universității din Melbourne, în discuția cu BBC.

„Un pas în direcția bună”

În încercarea de a potoli protestele naționale, președintele Prabowo a anunțat duminică că guvernul va reduce mai multe avantaje finanțate de stat acordate politicienilor, inclusiv indemnizațiile.

Deși măsura a fost salutată de protestatari, unii sugerează că nu este suficientă.

Herianto, fost coordonator central al Uniunii Studenților din Indonezia, a declarat pentru BBC că anunțul este „un pas în direcția bună, dar nu abordează cauzele profunde ale nemulțumirii”.

„Nu este vorba doar de o singură problemă, ci de preocupări de lungă durată legate de inegalitate, guvernanță și responsabilitate”, a explicat el.

„Schimbările simbolice sunt importante, dar oamenii se așteaptă la reforme mai profunde, în special în domenii care afectează cetățenii obișnuiți, cum ar fi politica agricolă, educația și oportunitățile economice echitabile.

Scopul final este de a promova o guvernanță mai responsabilă, mai transparentă și mai centrată pe oameni.”

Represiunea

În paralel cu reducerea beneficiilor politicienilor, Prabowo a ordonat armatei și poliției să ia măsuri mai dure împotriva protestatarilor și a celor care jefuiesc și incendiază, după ce locuințele membrilor partidelor politice și clădirile statului au fost jefuite și incendiate.

Protestatarii au incendiat clădirile consiliilor legislative regionale din mai multe provincii indoneziene.

În orașul Makassar, clădirea parlamentului local a fost incendiată, provocând moartea a cel puțin trei persoane și rănirea altor câteva.

Între timp, în Jakarta, mulțimi furioase au atacat și jefuit casele mai multor membri ai adunării legislative regionale, care anterior făcuseră remarci lipsite de compasiune la adresa protestatarilor.

Tulburările l-au determinat pe Prabowo să anuleze o vizită în China, promițând că va monitoriza direct situația și va găsi o soluție.

TikTok a suspendat, de asemenea, funcția de transmisie live în Indonezia „pentru următoarele câteva zile”, în încercarea de a limita conținutul potențial inflamator, pe fondul îngrijorărilor legate de mobilizarea în masă.

Herianto spune că modul în care autoritățile au gestionat situația în ansamblu a fost „contradictoriu”.

„Pe de o parte, au existat unele încercări de a menține dialogul, dar, pe de altă parte, utilizarea forței excesive a stârnit îngrijorări”, a spus el. „Autoritățile ar trebui să protejeze dreptul la protest pașnic, nu să-l suprime”, a spus el.

Instrucțiunile date de Prabowo autorităților de a intensifica represiunea – inclusiv stingerea luminilor în zonele de protest și utilizarea gloanțelor de cauciuc – au alimentat și mai mult îngrijorările lui Herianto, stârnind temeri cu privire la brutalitatea poliției.

„Istoria ne-a arătat că, atunci când statul acordă prioritate măsurilor de securitate în detrimentul dialogului, riscul utilizării forței excesive și al încălcării drepturilor omului crește”, spune el.

„Sperăm că autoritățile vor acționa cu reținere și vor acorda prioritate dezamorsării conflictului, mai degrabă decât confruntării.”

O oportunitate pentru schimbare

Nu este clar în ce direcție vor evolua protestele – dacă vor continua să degenereze în violență și represiune sau dacă vor forța guvernul să cedeze mai mult teren, scrie BBC.

Dar, indiferent de rezultat, situația reprezintă cea mai serioasă provocare pentru Prabowo de când a devenit președinte în 2024.

Fost comandant al forțelor speciale acuzat de grave încălcări ale drepturilor omului, Prabowo s-a reinventat prin videoclipuri „simpatice” pe TikTok pentru a câștiga voturile tinerilor.

Dar mulți indonezieni îl țin minte ca fiind ginerele dictatorului militar Suharto, care a avansat rapid în ierarhia unui regim autoritar.

Victoria sa în alegerile de anul trecut a fost întâmpinată cu o oarecare neliniște, iar în februarie anul acesta, el s-a confruntat cu furia protestatarilor studenți din cauza reducerilor bugetare în domeniul sănătății și educației.

Luni, protestele au luat o oarecare pauză, după ce unii studenți indonezieni și grupuri ale societății civile au anulat manifestațiile din Jakarta, invocând „condițiile imposibile” impuse de autorități.

Poliția a instalat puncte de control în tot orașul, iar ofițerii și militarii au efectuat patrule în întreg orașul și au desfășurat lunetiști în locuri cheie.

Unii experți avertizează însă că recentele proteste sunt diferite și ar putea fi doar vârful icebergului, deoarece multe probleme economice fundamentale rămân nerezolvate.

Chiar dacă Prabowo răspunde cererilor care au stârnit demonstrațiile – reducând beneficiile parlamentare și lansând o anchetă asupra incidentului care a cauzat moartea lui Affan – organizatorii protestelor speră să profite de acest moment pentru o reformă sistemică mai amplă.