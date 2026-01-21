Parlamentul European ar putea anunța miercuri suspendarea acordului comercial cu SUA din iulie

Piețele globale sunt în alertă, deoarece Europa suspendă aprobarea acordului comercial cu SUA, scrie BBC.

Parlamentul European intenționează să suspende aprobarea acordului comercial cu SUA încheiat în iulie, potrivit unor surse apropiate comisiei sale pentru comerț internațional.

Suspendarea urmează să fie anunțată miercuri la Strasbourg, Franța.

Această mișcare ar marca o nouă escaladare a tensiunilor dintre SUA și Europa, în contextul în care Donald Trump își intensifică eforturile de a achiziționa Groenlanda, amenințând cu noi tarife vamale.

Impasul a zguduit piețele financiare, readucând discuțiile despre un război comercial și posibilitatea unor represalii împotriva SUA pentru măsurile sale comerciale.

Acțiunile de ambele părți ale Atlanticului au fost în scădere marți, piețele bursiere europene înregistrând a doua zi de pierderi. În SUA, indicele Dow Jones a scăzut cu peste 1,7%, în timp ce indicele S&P 500 a scăzut cu peste 2%, iar Nasdaq a închis în scădere cu aproximativ 2,4%.

Piețele bursiere din regiunea Asia-Pacific au avut rezultate mixte miercuri, indicii majori din Japonia și Australia fiind puțin mai în scădere, în timp ce acțiunile din Hong Kong și China continentală au crescut.

Prețul aurului a continuat să crească, depășind pentru prima dată 4.800 de dolari (3.570 de lire sterline) pe uncie. Prețul argintului a scăzut de la un nivel record de peste 94 de dolari pe uncie.

Metalele prețioase sunt considerate active mai sigure de deținut în perioade de incertitudine, iar prețurile atât ale aurului, cât și ale argintului au crescut vertiginos în ultimul an.

Pe piețele valutare, dolarul american s-a menținut constant față de principalii săi concurenți, scăzând cu 0,5% peste noapte – cea mai mare scădere zilnică de la începutul lunii decembrie.

Tensiunile comerciale dintre SUA și Europa s-au relaxat de când cele două părți au ajuns la un acord pe terenul de golf Turnberry al lui Trump din Scoția, în iulie.

Acordul respectiv a stabilit taxele americane pentru majoritatea bunurilor europene la 15%, în scădere de la 30% cu care Trump amenințase inițial ca parte a valului său de tarife vamale de „ Ziua Eliberării ” din aprilie. În schimb, Europa a fost de acord să investească în SUA și să facă schimbări pe continent, despre care se așteaptă să stimuleze exporturile americane.

Acordul are nevoie încă de aprobarea Parlamentului European pentru a deveni oficial.

Însă sâmbătă, la câteva ore după amenințarea lui Trump cu tarife vamale americane asupra Groenlandei, Manfred Weber, un influent membru german al Parlamentului European, a declarat că „aprobarea nu este posibilă în acest moment”.

Iar Bernd Lange, care prezidează comisia pentru comerț internațional a Parlamentului European, a declarat că „nu există nicio alternativă” decât suspendarea acordului din cauza amenințărilor legate de Groenlanda.

„Prin amenintarea integrității teritoriale și a suveranității unui stat membru al UE și prin utilizarea tarifelor vamale ca instrument coercitiv, SUA subminează stabilitatea și previzibilitatea relațiilor comerciale dintre UE și SUA”, a declarat Lange, a cărui comisie trebuie să semneze acordul înainte de a merge în parlament pentru un vot final.

„Nu există altă alternativă decât suspendarea lucrărilor la cele două propuneri legislative Turnberry până când SUA decid să se reia pe calea cooperării, mai degrabă decât a confruntării, și înainte de a se lua orice alte măsuri.”

Decizia ridică semne de întrebare cu privire la faptul dacă UE va continua cu amenințările de represalii împotriva SUA.

Blocul comunitar anunțase anul trecut o sumă de 93 de miliarde de euro pentru bunuri americane, care ar putea fi afectate de taxe vamale ca răspuns la tarifele vamale impuse de Trump de „Ziua Eliberării”, înainte de a suspenda planul, în timp ce cele două părți finalizau detaliile unui acord.

Însă această amânare se încheie pe 6 februarie, ceea ce înseamnă că taxele UE vor intra în vigoare pe 7 februarie, cu excepția cazului în care blocul comunitar solicită o prelungire sau aprobă noul acord.

Președintele francez Emmanuel Macron se numără printre cei care îndeamnă UE să ia în considerare opțiunile sale de represalii, inclusiv instrumentul anticoercitiv, supranumit „bazooka comercială”.

„Acumularea nesfârșită” de noi tarife vamale de către Washington este „fundamental inacceptabilă, cu atât mai mult atunci când acestea sunt folosite ca pârghie împotriva suveranității teritoriale”, a declarat el într-un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Răspunsul american

De asemenea, vorbind la Davos, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și-a reiterat avertismentul adresat liderilor europeni cu privire la represalii, îndemnându-i să „aibă o minte deschisă”.

„Le spun tuturor, stați liniștiți. Respirați adânc. Nu ripostați. Președintele va fi aici mâine și își va transmite mesajul”, a spus el.

Secretarul Comerțului, Howard Lutnick, și reprezentantul Comerțului al SUA, Jamieson Greer, au avertizat că SUA nu vor lăsa represaliile fără un răspuns.

„Ceea ce am descoperit este că atunci când țările îmi urmează sfatul, tind să se descurce bine. Când nu o fac, se întâmplă lucruri nebunești”, a spus Greer, în declarații relatate de agenția France-Presse.

SUA și-au exprimat anterior nerăbdarea față de progresul european în direcția aprobării acordului, pe fondul dezacordurilor continue privind tarifele la tehnologie și metale.

SUA și Uniunea Europeană, formată din 27 de națiuni, sunt cei mai mari parteneri comerciali ai celeilalte, cu schimburi de bunuri și servicii de peste 1,6 trilioane de euro (1,9 trilioane de dolari, 1,4 trilioane de lire sterline) în 2024, conform cifrelor europene. Aceasta reprezintă aproape o treime din totalul comerțului global.

Când Trump a început să anunțe tarife vamale anul trecut, acest lucru a stârnit amenințări cu represalii din partea multor lideri politici, inclusiv din Europa.

În cele din urmă, însă, mulți au optat în schimb pentru negocieri.

Doar China și Canada și-au menținut amenințările de a impune tarife vamale bunurilor americane, Canada retrăgând în liniște majoritatea acestor măsuri în septembrie, îngrijorată că acestea dăunează economiei canadiene.

Într-un discurs susținut marți la Davos, premierul canadian Mark Carney a îndemnat „puterile de mijloc” să se unească pentru a se opune rivalității dintre marile puteri, o lume de tipul „ceea ce face dreptatea”, despre care a avertizat că este în curs de apariție.

„Când negociem doar bilateral cu un hegemon, negociem din slăbiciune. Acceptăm ceea ce ni se oferă. Concurăm unii cu alții pentru a fi cei mai concilianți”, a avertizat el. „Aceasta nu este suveranitate. Este exercitarea suveranității în timp ce acceptăm subordonarea.”

Pe fundalul tensiunilor comerciale se profilează o decizie a Curții Supreme privind legalitatea multora dintre tarifele anunțate de Trump anul trecut.