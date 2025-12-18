Parlamentul francez exonerează femeile condamnate pentru avort înainte de 1975. Legea a fost adoptată în unanimitate

Parlamentarii francezi au adoptat joi, 18 decembrie, în unanimitate, un proiect de lege care exonerează femeile condamnate pentru avort înainte de legalizarea acestuia, în 1975. Măsura a fost salutată de organizațiile feministe, care o consideră un reper în domeniul drepturilor reproductive, notează AFP și Le Monde.

Votul unanim din camera inferioară a Parlamentului, Adunarea Națională, a finalizat adoptarea proiectului de lege, care fusese aprobat de Senat în luna martie și susținut de guvern.

Textul legii recunoaște că aplicarea legislației anterioare, care „incrimina recurgerea la avort, practicarea acestuia, accesul la avort și informarea privind avortul”, a constituit „o atingere adusă protecției sănătății femeilor, autonomiei sexuale și reproductive”, precum și „drepturilor femeilor”. Potrivit documentului, legile în vigoare înainte de 1975 au dus la „numeroase decese” și au provocat „suferințe fizice și morale”.

„Este un act de justiție față de acele mii de vieți distruse de legi nedrepte”, a declarat Aurore Bergé, ministru delegat pentru egalitatea de gen, într-un discurs în care a amintit de un avort pe care l-a făcut mama sa. „Avem responsabilitatea de a repara, dar mai ales datoria de a trage un semnal de alarmă”, a adăugat ea, subliniind atacurile asupra drepturilor femeilor „din întreaga lume”.

Între 1870 și 1975, peste 11.660 de persoane au fost condamnate pentru efectuarea sau solicitarea unui avort, conform estimărilor oficiale.

Legea nu prevede despăgubiri, însă stipulează înființarea unei comisii însărcinate să ajute la colectarea și transmiterea mărturiilor femeilor forțate să recurgă la avorturi clandestine, precum și ale celor care le-au ajutat.

Parlamentul European a adoptat în această săptămână un text prin care solicită Uniunii Europene să faciliteze accesul tuturor femeilor de pe continent la avorturi „sigure”, în condițiile în care accesul diferă semnificativ de la o țară la alta.

