Partidul AUR, înregistrat oficial în cursa electorală din Republica Moldova

Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a aprobat în cadrul ședinței de joi înregistrarea listei de 58 de candidați din partea partidului politic Alianța pentru Unitatea Românilor (AUR) pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, informează instituția într-un comunicat.

Cu același prilej, a fost înregistrată și lista de 52 de candidați la funcția de deputat în parlamentul Republicii Moldova din partea partidului politic Liga Orașelor și Comunelor.

De asemenea, au fost aprobate simbolurile electorale ale formațiunilor, confirmați reprezentanții în Comisia Electorală Centrală și trezorierii, mai precizează CEC, potrivit Agerpres.

În același timp, CEC anunță că a luat act de decizia Curții de Apel din 19 august prin care a fost admisă cererea Ministerului Justiției privind limitarea activității a patru formațiuni politice, între care și partidul „Renaștere”.

CEC a respins astfel cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Renaștere”, mai precizează instituția.

Partidul AUR din Republica Moldova a anunțat la rândul său, într-un comunicat de presă, înregistrarea oficială a formațiunii în cursa pentru Parlament.

„Astăzi am făcut un pas important pentru viitorul Republicii Moldova. Intrăm în campania electorală cu o echipă curată, de oameni care nu au ce ascunde și care știu ce înseamnă să muncești pentru cetățeni, nu pentru interese obscure. Nu promitem minuni, ci soluții reale: salarii și pensii decente, spitale și școli funcționale, și mai ales o perspectivă europeană sigură și rapidă prin reunirea cu România”, a declarat liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, citat în comunicat.