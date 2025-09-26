Partidul condus de fosta bașcana Irina Vlah, scos din cursa electorală din cauza suspiciunilor de finanțare ilegală

Partidul „Inima Moldovei”, condus de fosta bașcana Găgăuziei, Irina Vlah, parte a Blocului Patriotic al socialiștilor și comuniștilor, a fost exclus din cursa electorală. Decizia a fost luată azi, cu doar două zile înainte de alegeri, de către Comisia Electorală Centrală (CEC).

Măsura a fost luată în baza deciziei judecătorești a Curții de Apel Chișinău, care a constatat că formațiunea a obținut finanțări ilegale. Instanța a decis să fie limitată activitatea partidului condus de Irina Vlah, pentru o perioadă de 12 luni.

Partidul are astfel interdicție de a participa individual sau în comun la alegeri, de a organiza proteste, de a participa la acțiuni publice, de a avea acces la depuneri bancare sau de a efectua decontări și diverse plăți, potrivit lui Pavel Postica, vicepreședintele CEC.

Blocul comuniștilor și socialiștilor are acum 24 de ore la dispoziție să retragă candidații formațiunii excluse „Inima Moldovei” și să refacă lista respectând cotele de gen, potrivit instituției. În alianță râmân formațiunile Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de Igor Dodon, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), condus de Vladimir Voronin, și Partidul Viitorul Moldovei (PVM), condus de fostul premier Vasile Tarlev.

Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev. Foto: Profimedia

Conturile Irinei Vlah sunt blocate

La începutul lunii septembrie, Centrul Național Anticorupție (CNA) de la Chișinău au efectuat zeci de percheziţii la Chișinău, dar și în Găgăuzia, într-un dosar în care există suspiciuni de corupere a alegătorilor, finanţare ilegală a partidelor politice şi spălare de bani. Patru persoane au fost reţinute atunci.

Potrivit unui videoclip publicat de CNA, oamenii legii au descins inclusiv la sediul partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Vlah a acuzat guvernarea de la Chișinău de presiuni politice. Conturile Irinei Vlah sunt în prezent blocate, ca urmare a sancțiunilor care i-au fost impuse de Canada.

Anunțul despre crearea acestui bloc a fost făcută la scurt timp după ce liderii acestor formațiuni au mers la Moscova și au publicat fotografiile după întâlnirile cu vicepremierul rus Aleksandr Novak. Liderii Blocul resping vreo legătură cu Moscova și susțin că s-au dus acolo acolo pentru a discuta problemele economice din țară.

Scorul Blocului Patriotic dat de sondajle de opinie diferă semnificativ: Idata îl dă pe primul loc, cu 36%, sondajul IRI îi artibuie 22%, iar sondajul “WatchDog” vorbește despre 26,9% din cei cu opțiunea de vot. Totuși, potrivit sondajelor, partidul “Inima Moldovei” nu ar fi intrat de sinestătător în viitorul Parlament.