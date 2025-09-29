Partidul Maiei Sandu a obținut aproape 90% din voturile cetățenilor moldoveni care au votat în secțiile organizate în România

Cetățeni moldoveni votează în două secții de vot cu ocazia alegerilor parlamentare din Republica Moldova, duminică 28 septembrie 2025, Timisoara. Inquam Photos / Virgil Simonescu

Aproape 30.000 de cetățeni moldoveni au votat în cele 23 de secții de votare organizate pe teritoriul României pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Voturile aceastora au fost obținute într-o proporție covârșitoare Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat în prezent la guvernare, potrivit rezultatelor parțiale după numărarea a 22 din 23 de secții din România.

Formațiunea Maiei Sandu a luat 88,36% din voturile exprimate pe teritoriul României. PAS a fost urmat de Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi (2,48%), de „Alternativa” din care face parte primarul Chișinăului Ion Ceban (1,99%) și „Blocul Patriotic” al fostului președinte Igor Dodon (1,89%).

Rezultatul din Moldova este unul superior celui obținut de PAS în diaspora. După numărarea a 249 din 301 secții de votare din diaspora, PAS are 77,9% din voturi, urmat de Partidul Nostru cu 5,7%.

Pe teritoriul Moldovei, PAS are 44,1%, urmat de „Blocul Patrioților” cu 28,2% și „Alternativa” cu 9,21%. Distribuția votului pe harta Moldovei arată că PAS a câștigat în cele mai multe regiuni, în timp ce „Blocul Patriotic” a câștigat în nordul țării, în regiunea autonomă Găgăuzia și în Transnistria.

Estimările Agora.md spun că PAS va aduna 53 de mandate în parlamentul cu 101 locuri, în vreme ce Blocul Patriotic va avea 27 de mandate.

Este o majoritate mai mică decât cea actuală, dar un rezultat mai bun decât cel sugerat de majoritatea sondajelor.