Partidul unionist din Republica Moldova riscă să piardă mandatele câștigate la alegerile parlamentare. Comisia Electorală invocă inclusiv legătura cu George Simion / Decizia, la Curtea Constituțională

Cele șase mandate ale candidaților pentru funcția de deputat, câștigate de Partidul Politic „Democrația Acasă” (PPDA), condus de Vasile Costiuc, riscă să fie anulate. Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chișinău a constat într-un raport că există suficiente argumente pentru anularea voturilor acumulate de această formațiune, dar decizia finală va aparține Curții Constituționale.

Membrii CEC acuză că formațiunea condusă de Vasile Costiuc și-a făcut campanie electorală pe rețelele de socializare, fără să declare cheltuieli pentru publicitate plătită, dar și că ar fi folosit în acest scop conturi false. Sesizările în acest sens au fost depuse de reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), dar și de Inspectoratul Național de Investigații.

În constatarea sa, CEC a mai precizat că încălcarea repetată a legislației electorale este pasibilă de cea mai dură sancțiune, adică anularea înregistrării în cursă, dar, având în vedere că alegerile deja au avut loc, aceasta nu poate fi aplicată.

Legătura cu George Simion, persoană indezirabilă în Republica Moldova

În cadrul examinării subiectului la ședința Comisiei Electorale Centrale s-a mai discutat și despre asocierea lui Vasile Costiuc cu liderul AUR din România, George Simion, care, potrivit constatărilor Serviciului de Informații și Securitate de la Chișinău, prezentă o amenințare la adresa securității naționale, în contextul în care acesta a fost declarat indezirabil pe teritoriul Republicii Moldova.

Vasile Costiuc susține că nu a cheltuit bani pentru promovare pe TikTok, lucrul de altfel este imposibil în Republica Moldova, spre deosebire, de exemplu, de Facebook, iar vizualizările pe care le-a avut au crescut în mod natural. De asemenea, Costiuc acuză guvernarea de la Chișinău de presiuni.

Curtea Constituțională va decide

Potrivit procedurii, Curtea Constituțională a Republicii Moldova, urmează să examineze toate materialele prezentate de Comisia Electorală Centrală și să se expună în privința validării rezultatelor scrutinului și, respectiv, mandatelor deputaților.

În cazul în care mandatele celor șase candidați, aleși de pe lista „Democrația Acasă” nu vor fi validate, șase locuri în Parlamentul Republicii Moldova, vor fi repartizate între partidele care au acces în legislativ în urma votului din 28 septembrie, în funcție de numărul de voturi pe care le-au acumulat.

Conform redistribuirii preliminare a mandatelor, PAS urmează să între în legislativ cu 55 de deputați, însă doi aleși de pe lista acestei formațiuni deja au declarat că vor rămâne independenți, Blocul Patriotic va avea 26 de legislatori, Blocul „Alternativa” – 8, iar “Partidul Nostru” și Partidul „Democrația Acasă” câte șase mandate.

„Aliatul” lui George Simion din Republica Moldova

Jurnalistul și cofondatorul proiectului European Pravda, Sergiy Sydorenko, care este expert în politica moldovenească și ucraineană, a explicat, într-un text de opinie publicat în Contributors în pragul alegerilor din Moldova, că AUR are un partener în partidul „Democrația Acasă”.

„Principalul partener al acestui partid (n. red.: Democrația Acasă) este partidul naționaliștilor români AUR și liderul său, cel mai popular politician din România în prezent, George Simion, care face campanie activă pentru «Democraţia Acasă”» pe TikTok și pe alte rețele sociale”, a scrie jurnalistul atunci.

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a participat la alegerile din Republica Moldova, dar a obținut un scor infim de 0,1%. Reprezentanții din România au anunțat cu două zile înainte de scrutin că se retrag din cursă, spunând că nu își dorește să fragmenteze „și mai mult votul”, dar președintele AUR Moldova, Boris Volosatîi, a ieșit public și a infirmat retragerea.

Partidul “Democrația Acasă” s-a remarcat și în luna iunie prin participarea la conferința Make Europe Great Again, care s-a desfășurat la Chișinău, cu implicarea reprezentanților AUR și în special al lui George Simion, care a avut o intervenție online la eveniment.

Călin Georgescu spunea și el că nu a cheltuit nimic în campanie

Anul trecut alegerile prezidențiale din România au fost anulate în totalitate, fiind invocată inclusiv promovarea masivă pe TikTok a lui Călin Georgescu, care a declarat cheltuieli zero în campania electorală. Autoritățile de la București au constat ca interferențele au venit din partea Federației Ruse, potrivit raportului prezentat joi de Nicușor Dan liderilor europeni

„Conturile au fost create utilizând adrese de e-mail cu domeniul rumbler.ru, înregistrat în RU. Manipularea algoritmului a fost realizată preponderent prin utilizarea succesivă în cadrul materialelor video a unor hashtag-uri afiliate candidatului independent și menționarea acestuia în secțiunea de comentarii aferentă materialelor video populare în cadrul platformei”, se mai arată în raportul privind anularea alegerilor, publicat pe site-ul administrației prezidențiale de la București.

Călin Georgescu a negat de fiecare dată că postările sale au fost finanțate și nu a declarat cheltuilele pentru promovarea sa pe rețele de socializare.