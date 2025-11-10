Pasionat de poker, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse din Europa de Vest a fost demis de Patriarhul Kirill. Câți bani a câștigat din jocurile de noroc

Mitropolitul Nestor (stânga), alături de alte fețe bisericești la o slujbă efectuată la Roma. Sursă foto: Marcello Valeri / Zuma Press / Profimedia

Patriarhia Moscovei a anunțat printr-un comunicat de presă succint că Patriarhul Rusiei, Kirill, l-a demis din funcție pe Mitropolitul Nestor al Korsunului și al Europei de Vest, invocând inițierea unor proceduri judiciare ecleziastice împotriva episcopului, relatează publicația independentă rusă The Moscow Times.

Decizia a fost anunțată brusc și Patriarhia Moscovei nu a precizat care este motivul demiterii. Atribuțiile lui Nestor au fost transferate temporar mitropolitului de Ryazan și Mihailov, Mark.

Exarhatul Europei de Vest, de care era responsabil Nestor, include eparhiile din Franța, Marea Britanie, Belgia, Italia, Irlanda, Spania, Elveția, Portugalia, Liechtenstein, Luxemburg și Monaco.

Deși motivul oficial al destituirii nu a fost făcut public, potrivit Novaia Gazeta Europa, Patriarhul Rusiei era nemulțumit de pasiunea mitropolitului Nestor pentru poker.

Acesta participa de mai mulți ani la turnee internaționale ale jocului de cărți cu numele său de mirean Evgheni Sirotenko.

Profilul său se află în cea mai mare bază de date dedicată pokerului online. Pe portalul Pokernews sunt publicate fotografii ale arhiepiscopului, făcute în timpul turneelor.

Mitropolitul Nestor (Evgheni Sirotenko) la un turneu de poker. Sursă foto: Pokernews

Conform statisticilor oficiale ale The Hendon Mob, câștigurile totale ale mitropolitului Nestor de-a lungul anilor de participare la competiții de poker au depășit 47.000 de dolari.

Curtea supremă a bisericii trebuie să evalueze aceste fapte, precum și utilizarea de către preot a fondurilor Bisericii Ortodoxe Ruse în aceste scopuri.

Regulile apostolice prevăd excomunicarea din cler pentru jocurile de noroc. Clerului chiar îi este interzis și să frecventeze locurile unde se desfășoară astfel de evenimente.

Potrivit presei ruse independente, pasiunea pentru poker poate fi doar un motiv formal pentru concedierea sa. Mitropolitul Nestor a condamnat invazia Rusiei în Ucraina în aprilie 2022.

De asemenea, Nestor nu l-a concediat din eparhie pe protopopul Andrei Kordochkin, starețul Catedralei Ortodoxe Ruse din Madrid, pe care patriarhul Kirill l-a interzis la slujire din cauza condamnării războiului.

În plus, Nestor a avut o întâlnire informală cu mitropolitul Bisericii Ortodoxe Autocefale a Ucrainei, mitropolitul Alexandru, deși Patriarhia Moscovei a interzis oficial orice contact cu Biserica Ortodoxă Ucraineană și cu Patriarhia Constantinopolului care o susține.