Avertisment al patronatelor pentru guvern: Mediul de afaceri nu poate să poarte singur povara redresării economice

Reducerea deficitului bugetar nu trebuie realizată doar prin creșterea sarcinilor fiscale pentru mediul de afaceri și cetățeni, iar autoritățile trebuie să-și concentreze eforturile pe reducerea cheltuielilor publice, susține Confederația Patronală Concordia.

„Susținem obiectivul de consolidare fiscală, dar considerăm că o reformă echitabilă nu poate să pună întreaga povară pe umerii mediului privat. Este timpul ca statul să își demonstreze responsabilitatea prin reducerea cheltuielilor administrative și eliminarea risipei din bugetul public”, se arată într-un comunicat al organizației.

Pachetele de măsuri fiscale 1 și 2 introduc măsuri care impactează competitivitatea companiilor și frânează redresarea economică: majorarea TVA la 21%, creșterea impozitului pe dividende la 16%, dublarea taxei pentru băncile mari la 4%, majorarea accizelor cu 10% și impozitarea suplimentară a cheltuielilor efectuate de către multinaționale către firme afiliate.

Aceste măsuri, deși justificate prin nevoia de consolidare fiscală, adaugă presiune semnificativă asupra mediului de afaceri român care se confruntă deja cu provocări majore.

„Confederația Patronală Concordia salută decizia de abrogare a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu anul fiscal 2026. Această taxă obligă companiile cu cifra de afaceri peste 50 milioane euro să plătească cel puțin 1% din cifra de afaceri, chiar și în situația înregistrării de pierderi, penalizând investițiile reale și creând distorsiuni economice.

Efectele IMCA s-au resimțit imediat – companiile și-au majorat pierderile, iar o parte dintre afacerile profitabile au trecut pe pierdere sau au înregistrat marje diminuate. Acestea s-au reflectat și în încasările limitate la bugetul de stat, cu un efect de bumerang, așa cum anticipam încă de la introducerea măsurii.

Distorsiunile economice majore generate de IMCA justifică pe deplin eliminarea acestei taxe, care nu și-a dovedit utilitatea, dar care, în schimb, a descurajat investițiile, a pus presiune suplimentară pe cash-flow-ul firmelor și a generat dublă impunere”, se mai arată în comunicat.

„Reforma în România trebuie să vizeze, în primul rând, reducerea cheltuielilor administrative și combaterea evaziunii fiscale”

Confederația Patronală Concordia înțelege necesitatea consolidării fiscale în contextul economic actual, dar consideră că acest obiectiv nu poate fi atins doar prin creșterea impozitelor și taxelor.

„România are nevoie de o reformă care să vizeze, în primul rând, reducerea cheltuielilor administrative, combaterea evaziunii fiscale prin îmbunătățirea colectării și reducerea gap-ului de TVA prin măsuri digitale, nu prin creșterea cotelor. Este necesar ca mediul de afaceri să își poată desfășura activitatea într-un cadru fiscal predictibil, care să încurajeze investițiile și să mențină competitivitatea economiei românești.

Susținem disciplina fiscală și subliniem că România are nevoie de o abordare echilibrată. Mediul de afaceri nu poate să poarte singur povara redresării economice. Statul trebuie să își facă și el partea prin eficientizarea cheltuielilor și eliminarea risipei. Orice întârziere sau ezitare în implementarea reformei cheltuielilor publice nu doar că subminează credibilitatea Guvernului, dar pune în pericol stabilitatea economică și încrederea investitorilor. România are nevoie de decizii ferme și curajoase acum, nu de amânări succesive care împovărează doar mediul privat”, mai spun reprezentanții patronatelor.

Confederația Patronală Concordia reiterează disponibilitatea de a colabora cu autoritățile pentru identificarea de soluții echilibrate care să asigure consolidarea fiscală fără a compromite competitivitatea economiei românești.

Confederația Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești și este un partener de dialog social, reprezentativ la nivel național. Cu o contribuție de 30% în PIB și peste 450.000 de angajați în 3.900 de firme mari și mici, cu capital românesc și străin, Concordia este singura organizație din România membră în BusinessEurope, Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE) și Business at OECD (BIAC).