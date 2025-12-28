Patronul revelației din SuperLiga vrea să transfere doi fotbaliști care au rupt plasele în România: „El trebuie să se lupte la titlu”

Valeriu Iftime, patronul echipei FC Botoșani, a declarat că este interesat de serviciile atacanților Marko Dugandzic (31 de ani) și Denis Alibec (34 de ani).

Dugandzic, fotbalist pe care FC Botoșani îl aducea în România în 2020 și golgheter în sezonul 2022/23 al primei ligi din postura de jucător la Rapid, a ajuns la finalul contractului cu FC Seoul, echipă din Coreea de Sud.

Valeriu Iftime îl vrea pe Marko Dugandzic

„Un copil genial. Dugandzic era un necunoscut înainte să vină la mine. L-a văzut Marius Croitoru în câteva meciuri, el dăduse vreo două goluri în doi ani. L-am adus, a fost pus la punct, a avut o relație extraordinară cu Marius Croitoru. A primit încredere, a marcat primele goluri și a devenit un alt fotbalist.

Eu îl am în vedere și pe Dugandzic. Nu am apucat încă să vorbim despre transferurile din iarnă, dar urmează. Oricând, Dugandzic este un atacant de top pentru echipele din România și pentru FC Botoșani, dar care să se lupte la titlu, nu pentru retrogradare. Vedem ce o să fie”, a spus Valeriu Iftime, conform digisport.ro.

Denis Alibec la FC Botoșani?

Denis Alibec nu a reușit să impresioneze la FCSB în acest sezon, iar Mihai Stoica a anunțat că atacantul vă părăsi gruparea roș-albastră. Valeriu Iftime se interesează și de situația acestuia.

„O să vorbesc zilele următoare cu Leo Grozavu, nu am apucat încă. Să vedem dacă lui Alibec i-ar conveni 6 luni la Botoșani. L-aș pune pe picioare instantaneu. Redevine cel mai bun fotbalist din România dacă vine la noi. Totuși, totul depinde de fotbalist.

Ăsta nu e un fotbalist să stea pe dreapta, nu există! Nu există, credeți-mă! Nu este o scuză pentru nimeni ca Alibec să nu joace. Totul depinde de încrederea pe care i-o dai, să-i spui că este cel mai bun. Dacă ar vrea să vină la Botoșani, Alibec ar fi numărul 1. Împrumut, ce vrea el.

Nu e Alibec pe teren, toată lumea pierde, să știți! Nu e sănătos pentru cei care iubesc fotbalul. Un talent rar. O să ne pară rău dacă nu joacă acum, are și el o vârstă”, a mai afirmat patronul grupării din Botoșani, potrivit sursei citate.

Alibec este cotat la 500.000 de euro, în timp ce Dugandzic valorează 800.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

FC Botoșani a terminat anul 2025 pe locul 3 în SuperLiga, la două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova, iar în prima etapă din 2026 va juca pe terenul echipei Csikszereda, pe 18 ianuarie, de la ora 15:30.