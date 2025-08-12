Patru asociații de magistrați cer o întâlnire de urgență cu Bolojan privind „campania de subminare a profesiei”: „Există o distincție între critica legitimă și lipsa de respect”

Patru asociaţii ale magistraţilor au solicitat o întâlnire „de urgenţă” cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre efectele pe care „campania susţinută de subminare a profesiei de magistrat”, din ultimii trei ani, le are asupra încrederii publice în autoritatea judecătorească, transmite Agerpres.

Totodată, asociaţiile doresc să evidenţieze importanţa participării judecătorilor şi procurorilor la dezbaterile privind propunerile de modificare a statutului magistraţilor.

Magistrații reclamă „derapaje frecvente”

„Asociaţia Magistraţilor din România (AMR), Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR), Asociaţia Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) şi Asociaţia Procurorilor din România (APR) au solicitat luni o întrevedere de urgenţă prim-ministrului Ilie Bolojan, în legătură cu efectele pe care campania susţinută de subminare a profesiei de magistrat, din ultimii trei ani – exacerbată în timpul campaniilor electorale recente şi în contextul noilor propuneri de modificare a statutului judecătorilor şi procurorilor -, le produce asupra încrederii publice în autoritatea judecătorească”, se arată într-un comunicat transmis de cele patru asociaţii.

În solicitarea trimisă prim-ministrului, asociaţiile semnatare subliniază că „dialogul este esenţial pentru buna funcţionare a instituţiilor statului, dar devine cu atât mai necesar atunci când derapaje frecvente subminează deliberat încrederea în capacitatea puterii judecătoreşti de a-şi îndeplini funcţia esenţială – aplicarea legii, garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”.

„Dialogul şi consultarea reală nu pot fi substituite de mesaje publice menite să discrediteze o profesie, transformând-o în sursa tuturor problemelor unei societăţi. Există o distincţie clară între libertatea de exprimare şi critica legitimă, pe de o parte, şi lipsa de respect sau presiunea incorectă asupra sistemului judiciar, pe de altă parte”, au adăugat magistraţii.

Asociaţiile atrag atenţia că „stabilitatea şi predictibilitatea statutului judecătorilor şi procurorilor reprezintă principalele garanţii ale independenţei justiţiei” şi că este necesară o dezbatere reală privind în ce măsură modificările legislative anuale contribuie sau nu la respectarea acestor principii şi valori democratice.

De asemenea, acestea evidenţiază „importanţa participării judecătorilor şi procurorilor la dezbaterile care privesc statutul lor”, fiind esenţial ca aceştia să fie consultaţi în mod real şi să aibă „un rol activ” în elaborarea legislaţiei care le vizează statutul, precum şi funcţionarea sistemului judiciar.

Bolojan, criticat de mai mulți magistrați

În ultima perioadă, au existat mai multe declarații ale unor magistrați care au criticat, uneori vehement, decidenți din mediul politic, pe tema reformei sistemului de pensii ale magistraților. Judecătorul Claudiu Drăgușin, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, l-a comparat pe premierul Ilie Bolojan cu un măcelar, după ce șeful Guvernului a anunțat propunerile privind cuantumul pensiilor și vârsta de pensionare a magistraților.

Într-un mesaj postat pe Facebook, judecătorul l-a acuzat pe Bolojan că „preferă distrugerea imaginii uneia dintre puterile statului (care, spre deosebire de celelalte, nu are alte instrumente de a se apăra, cu excepția codurilor după care judecă)”.

„Cu puțin timp în urmă îmi spunea un prieten, neurochirurg, care sunt consecințele atunci când, sub pretextul salvării vieții unui pacient, în sala de operație nu intră un chirurg, ci un măcelar. Nu știu de ce, dar după conferința de presă de astăzi mi-am adus aminte de discuție, care mi s-a părut ca fiind de mare actualitate”, a scris Drăgușin pe Facebook.

„Distrugerea oricărei democrații începe cu distrugerea sistemului de justiție. Orice dictatură începe cu distrugerea sistemului de justiție. Nu o spun eu, o spune istoria. Ce trăim astăzi este apogeul unei campanii de demonizare a unui sistem care funcționează bine, în parametri normali, așa cum funcționează și în alte state înspre care ne uităm de mult timp cu admirație (Franța, Italia). Nu o spun eu, ci o spun cifrele din măsurătorile europene”, mai scria Drăgușin pe 29 iulie.

O zi mai târziu, un alt judecător din CSM, Alin Ene, critica vehement propunerile lui Bolojan. „Sub masca „reformei” și reluând aceleași minciuni demontate deja public de Consiliul Superior al Magistraturii, premierul României încalcă flagrant Constituția României și standardele internaționale, disprețuind atât jurisprudența Curții Constituționale, cât și orice urmă de respect față de principiile statului de drept. Într-un gest de sfidare, se anunță o nouă creștere a vârstei de pensionare, o majorare absurdă a vechimii în funcție și o amputare brutală a pensiei de serviciu – toate acestea, la doar câteva luni după ce Legea nr. 282/2023 a modificat deja substanțial aceste condiții”, a scris Alin Ene pe o rețea socială.

Judecătorul afirma că intențiile lui Bolojan ar face parte dintr-o „campanie de stigmatizare” care are ca obiective punerea sub control a sistemului judiciar și distragerea atenției „de la adevăratele eșecuri ale guvernării”.

Postările celor doi au survenit în contextul în care Consiliul Superior al Magistraturii formulase deja un punct de vedere oficial cu privire la reforma propusă a sistemului de pensii ale angajaților din sistemul judiciar.