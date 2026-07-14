Patru din zece britanici nu știu cine este Andy Burnham, care le va deveni premier săptămâna viitoare

Amploarea provocării cu care se confruntă Andy Burnham atunci când va deveni foarte probabil prim-ministru lunea viitoare, este evidențiată de un nou sondaj: 18 milioane de britanici nu îl pot identifica, relatează The Independent.

Respondenților li s-a arătat o fotografie cu viitorul premier în cadrul unui sondaj realizat de firma de sondare JL Partners pentru cotidianul The Independent și au fost întrebați cine este. Aproape patru din zece alegători (38%) nu au reușit să facă acest lucru.

În mod curios, o persoană care a participat la sondajul JL Partners pentru The Independent l-a confundat pe Burnham cu prezentatorul de emisiuni-concurs Richard Osman.

Ambii au părul închis la culoare, sprâncene stufoase și poartă ochelari cu ramă groasă, neagră. Sunt și de aceeași vârstă, însă asemănările se opresc aici: Osman, cu o înălțime de aproximativ 2,01 metri, îl depășește cu mult pe deputatul laburist, care are aproximativ 1,78 metri.

Richard Osman, FOTO: Amer Ghazzal / Alamy / Profimedia

Burnham ar putea fi confirmat ca lider al Partidului Laburist săptămâna aceasta

Având în vedere că electoratul britanic numără aproximativ 48 de milioane de persoane, rezultă că, deși circa 30 de milioane știu cine este Burnham, 18 milioane nu îl cunosc.

Sociologul James Johnson de la JL Partners afirmă că rezultatele indică o oportunitate importantă pentru viitorul prim-ministru, deoarece pentru mulți oameni el reprezintă o „pagină albă”.

Însă lipsa de notorietate reprezintă și un „pericol” pentru Burnham și pentru susținătorii Partidului Laburist, care speră că noul lor lider va contribui prin personalitatea personală la îmbunătățirea poziției slabe a formațiunii în sondajele de opinie.

Supranumit de susținătorii săi „Regele Nordului” și un fost primar al Greater Manchester timp de 9 ani, Burnham și-a asigurat practic susținerea Partidului Laburist pentru funcția de premier după o nouă rundă de voturi ce a avut loc pe 14 iulie.

Dacă totul merge conform planului, el ar putea fi anunțat vineri drept lider al Partidului Laburist, iar apoi ar putea deveni prim-ministru luni, 20 iulie.

El îi va urma în funcție lui Sir Keir Starmer, care a demisionat pe 22 iunie, pe fondul mai multor scandaluri care i-au zguduit guvernul și a sondajelor de opinie care arată că laburiștii au căzut pe poziția a treia în preferințele electoratului la doar doi ani după o victorie zdrobitoare la alegerile parlamentare.

Pe primele două poziții se află partidul Reform UK al lui Nigel Farage și Partidul Conservator condus de Kemi Badenoch.