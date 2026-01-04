„Patru ore închiși într-un avion, fără nicio informație”. Urcați într-o cursă Ryanair cu destinația Roma, câteva sute de pasageri au avut parte de o noapte greu de uitat

Pasagerii unei curse Berlin-Roma au avut parte de o noapte lungă petrecută în avion și apoi în aeroport doar ca să ajungă a doua zi acasă.

Blocați la aeroportul din Berlin din cauza unui zbor Ryanair către Roma care nu a mai decolat: inițial programat pentru ora 19:30 sâmbătă, 3 ianuarie, acesta a fost amânat pentru ora 20:00, apoi pentru ora 22:00 și, în final, anulat la miezul nopții, după patru ore petrecute la bordul aeronavei. „Fără a primi niciun fel de asistență”, se plâng cei care se aflau la bord, scrie ziarul italian Corriere della Sera.

Aceasta a fost calvarul a 190 de pasageri, în majoritate italieni, printre care copii și persoane în vârstă, care au petrecut noaptea la aeroportul german după ce compania aeriană nu a reușit să găsească cazare alternativă la hotel. Abia astăzi, 4 ianuarie, la ora 13:00, pasagerilor li s-a permis să urce la bordul unui avion – întârziat și el, deoarece fusese reprogramat pentru ora 10:00 – cu speranța că vor putea în sfârșit să plece.

Unul dintre pasageri, Simone, a povestit lunga noapte petrecutăn în așteptarea plecării.

Anunțul căpitanului: „Aeroportul este închis”

„Ieri a nins în Berlin, dar nu a fost viscol, așa că am reușit să ajungem la aeroport”, spune Simone, unul dintre pasagerii italieni care a zburat la Berlin împreună cu soția și cei doi copii mici. „Ne-am urcat în avion cu o oră întârziere și am fost ținuți la bord timp de patru ore, fără să ni se ofere nimic de mâncare sau de băut și fără să ni se dea nicio informație. După ce aripile au fost dezghețate, avionul a fost inclus pe lista de decolare și a început să ruleze, dar în ultimul moment căpitanul a anunțat că aeroportul era închis. Din câte am înțeles, această decizie nu a fost legată de vremea rea, ci de o lege federală care interzice zborurile nocturne între orele 23:00 și 05:00.

Noapte în aeroport

„La început”, continuă Simone, „Ryanair ne-a spus că ne va asigura cazare la hotel. Apoi, într-un alt mesaj, ne-au informat că nu au găsit camere și că ar trebui să ne găsim singuri cazare la un preț rezonabil și apoi să depunem o cerere de rambursare. Dar la ora două dimineața, împreună cu alți pasageri aflați în aceeași situație, nu aveam nicio șansă să găsim un hotel.” Simone și familia sa, împreună cu mulți alții, s-au resemnat să petreacă noaptea la aeroport.

Încă o întârziere

Compania aeriană a anunțat, de asemenea, că zborul a fost reprogramat pentru ora 10 dimineața. Dar acest lucru nu s-a întâmplat: „Ne-au spus că va mai fi o întârziere până la prânz din cauza dificultăților în găsirea unui echipaj. Când am protestat, ne-au spus să contactăm ambasada și abia atunci a început îmbarcarea”. În cele din urmă, pasagerii au ajuns la Roma, cu o întârziere de aproape o zi.