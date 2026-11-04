Pe ce post TV urmărește Trump primele rezultate ale alegerilor. Mesaj plin de insulte la adresa prezentatoarei

Președintele Donald Trump urmează să găzduiască o petrecere pentru urmărirea rezultatelor electorale în Sala de Est a Casei Albe, mai târziu în această noapte. Postările sale de pe Truth Social sugerează că va urmări primele rezultate pe Fox News, alături de alte transmisiuni, dintre care niciuna nu a indicat că se prefigurează o seară favorabilă pentru marea majoritate a partidului său.

Liderul de la Casa Albă a scris, într-un mesaj publicat pe Truth Social, că urmărește rezultatele „preelectorale” pe Fox News. El nu a comentat situația alegerilor, dar s-a plâns de tonul unuia dintre prezentatorii postului, scriu CNN și The New York Times.

„Mă uit la rezultatele preliminare ale alegerilor pe FoxNews, dar nu suport vocea Jessicăi Tarlov — PROASTĂ CA O PIATRĂ, tocmai vocea asta mă scoate din sărite. Trebuie să mă uit pe alt canal până când RATATA aia iese din emisie — revin mai târziu!”, a scris el.

Casa Albă nu a exclus posibilitatea ca reporterii să se poată întâlni cu Trump în această noapte, la recepția acestuia din Sala de Est.

Consilierii de presă au anunțat o „pauză de cină”, ceea ce înseamnă că reporterilor acreditați li s-a oferit posibilitatea de a părăsi complexul, dar li s-a cerut să se întoarcă până la ora locală 19:00 (02:00 în cursul nopții de marți spre miercuri, ora României), când este programat să înceapă evenimentul.

Faptul că îl vom vedea sau nu pe Trump în cursul nopții va depinde probabil de rezultatele care vor fi anunțate. Recepția din Sala de Est a fost menționată ca „închisă pentru presă” în programul zilnic al președintelui.

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Mai mulți membri ai Cabinetului au fost văzuți în zona Aripii de Vest pe măsură ce se lăsa seara, printre care secretarul de stat Marco Rubio, secretarul pentru Securitate Internă Markwayne Mullin, secretarul de interne Doug Burgum și secretarul pentru Agricultură Brooke Rollins.

Ce arată primele date

Primele date sosite de la urne nu sunt cifrele, ci sondajele care arată de ce au votat alegătorii americani. Iar sondajele realizate de CNN printre alegători arată că mulți dintre aceștia sunt nemulțumiți de președinte și de economie.

Alegătorii sunt, în general, nemulțumiți de starea națiunii, de situația economică și de modul în care președintele Donald Trump își îndeplinește atribuțiile, potrivit rezultatelor preliminare la nivel național ale sondajului realizat de CNN în rândul alegătorilor.

Aproximativ trei sferturi dintre alegătorii de la nivel național declară că sunt nemulțumiți sau chiar mai mult decât nemulțumiți de felul în care merg lucrurile în țară, iar aproape 4 din 10 se descriu ca fiind furioși.

Rezultatele preliminare sugerează că există doi factori care stau la baza acestei nemulțumiri: opiniile negative față de președintele Donald Trump și nemulțumirea față de condițiile economice actuale.

Rămâne de văzut cum se vor manifesta exact aceste dinamici, în special în unele dintre statele cu o puternică tradiție republicană, unde se desfășoară alegeri pentru Senat neașteptat de competitive.

Aproximativ 6 din 10 alegători la nivel național dezaprobă modul în care Trump își îndeplinește atribuțiile, iar aproximativ jumătate dintre aceștia afirmă că îl dezaprobă puternic. Aproximativ o cincime dintre alegătorii care l-au susținut pe președinte în 2024 îi dezaprobă acum activitatea.